International

Covid-19

«Bild» s'excuse pour la couverture médiatique anxiogène du Covid



«Bild» présente ses excuses pour la couverture médiatique anxiogène de la crise

C’est une première! Le rédacteur en chef du Bild a diffusé une vidéo sur YouTube, dans laquelle il reconnaît une couverture médiatique désastreuse et une gestion politique grave de la crise Covid.

Une vidéo publiée sur internet par le «Bild» va faire parler dans les milieux journalistiques suisses, et pas que! Pendant plus d’1 minute 40, on y voit Julian Reichelt présenter ses excuses aux enfants de son pays, pour la gestion politique et médiatique problématique de la crise sanitaire.

Selon le rédacteur en chef d'un des journaux les plus populaires d’Allemagne, les adultes ont totalement abandonné leurs responsabilités envers les enfants pendant la pandémie.

«Je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement, ni notre chancelière n’osent vous dire: nous vous demandons pardon pour avoir fait de vous, pendant un an et demi, des victimes de violences, de négligences, d’isolement et de solitude.»

«Pardon pour cette politique et cette couverture médiatique qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société»

«Quand un Etat vole ses droits à un enfant, il doit prouver que, par là, il le protège contre un danger concret imminent. Cette preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la propagande présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie. Ceux qui voulaient détruire cette propagande n’ont jamais été invités à la table des experts.»

Reste à savoir si cela inspirera les responsables de rédaction dans d’autres pays.