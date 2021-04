Suisse

Sciences

La Suisse épinglée pour sa gestion désastreuse de la pandémie



Image: Keystone/Shutterstock

La Suisse épinglée pour sa gestion désastreuse de la pandémie

Une étude parue dans le journal scientifique «The Lancet» dénonce les nombreux manquements de la Suisse dans sa gestion du Covid-19.

Décès, atteinte aux libertés individuelles, croissance économique et «stop and go»: une enquête menée par la publication The Lancet revient sur ce qu'il estime être une très mauvaise stratégie choisie par la Confédération face à la pandémie.



Une stratégie sanitaire qui ne fonctionne pas

En ce qui concerne la stratégie sanitaire appliquée par la Suisse, depuis maintenant plus d'une année, le journal scientifique dénonce un «stop and go» (l'alternance entre mesures de freinage et relances de l'économie) qui ne fonctionne pas.

The Lancet recommande une méthode beaucoup plus stricte, celle du «zero covid», soit une tolérance zéro face au coronavirus. Des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont appliquée et, pour chaque million d'habitants, la mortalité y est 25 fois inférieure à la Suisse.

Une stratégie économique bancale

La croissance économique a été fortement affectée par cette même méthode «stop and go», car elle rend la planification à long terme des entreprises, tout simplement impossible. Elles évitent de s'engager dans des contrats de travail à long terme et elles ne peuvent plus investir dans de l'innovation.

L'étude explique également que les libertés individuelles ont été bafouées par cette stratégie économique, car le fait de devoir à la fois vivre «une fois avec et une fois sans» les mesures, est très difficile mentalement.

Et maintenant, que faire?

The Lancet appelle avant tout à une coordination internationale pour éliminer le Covid-19, dont la Suisse doit faire partie. Bien que l'éradication ne se fera pas rapidement, la vaccination et la maîtrise des différents variants aidera à neutraliser le virus. Les prochaines décisions du gouvernement suisse en ce sens sont donc cruciales. (jch)

T'as où les vagues? Vidéo: watson

Le rappeur Damso sort un nouvel album: 1 / 6 Damso source: keystone / keystone

Plus d'articles sur le Covid en Suisse Les mesures anti-Covid ont-elles été proportionnées? Link zum Artikel Pourquoi les hospitalisés du Covid sont plus jeunes aujourd'hui Link zum Artikel Le plan de sortie de pandémie de Berne est-il bien légal? Link zum Artikel Tous les chiffres du coronavirus en Suisse Link zum Artikel

Plus d'articles «Actu» Notre best of des applis météo pour prévoir ses soirées en terrasse Link zum Artikel Le rire le plus célèbre d'internet n'est plus Link zum Artikel L’Equateur dépénalise l'avortement en cas de viol Link zum Artikel Devant le Congrès, Joe Biden vante le retour de l'Amérique Link zum Artikel