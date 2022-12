Covid: au moins 90% de la population mondiale immunisée, selon l'OMS

L'OMS a toutefois averti que les données sous-estiment la propagation du virus, qui pourraient être multipliées par cinq dans certains pays.

Au moins 90% de la population mondiale a désormais «un certain degré d'immunité» contre le Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a aussi salué vendredi à Genève la décision chinoise d'assouplir ses restrictions.

Toutefois, la phase d'urgence de la pandémie n'est pas terminée. «Nous n'y sommes pas encore», a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus à la presse. Mercredi soir, l'organisation avait relayé une petite augmentation du nombre de nouveaux cas la semaine dernière, mais aussi un recul de nouvelles victimes. Autre problème, le manque de surveillance et de tests favorise les conditions pour de nouveaux variants.

L'organisation avait également ciblé, et à plusieurs reprises, la politique de zéro covid de la Chine. Après les protestations récentes contre le président Xi Jinping, Pékin a annoncé la diminution de certaines restrictions. «Nous sommes ravis de voir que les autorités ajustent leur politique actuelle», a dit le chef du programme d'urgence de l'OMS, Michael Ryan.

«Massacres» dénoncés

En Ethiopie, l'organisation commence à avoir un peu plus d'accès, un mois après l'accord entre le gouvernement et les séparatistes du Tigré. De la nourriture a été distribuée, mais des blocages restent observés et «il est très difficile de planifier une augmentation» du dispositif, a ajouté Michael Ryan. «Il faut que cela change et rapidement», a-t-il également affirmé.

De son côté, le directeur général, qui vient de la région du nord de l'Ethiopie, appelle les parties à «appliquer entièrement» l'accord entre elles. Il a dénoncé les «massacres» des forces érythréennes contre les civils. (ats/sia)