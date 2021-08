International

Covid-19

La situation «dramatique» dans les Antilles expliquée en trois points



Image: AP

En Guadeloupe, où un test sur quatre est positif, un nouveau confinement a été annoncé. La Martinique, également très touchée, a fait de même.

Pour Emmanuel Macron, la situation sanitaire dans les Antilles françaises est «dramatique». En Martinique et en Guadeloupe, face à la hausse des infections, un confinement strict a été imposé. Le ministre de la santé Olivier Véran va d'ailleurs se rendre dans la région ce jeudi.

Incidence record

Dans les deux îles antillaises, les chiffres Covid explosent depuis début juillet. En Guadeloupe, le taux d'incidence est de 1900 malades pour 100 000 habitants. A titre de comparaison, en Suisse, il s'élève actuellement à 170,4, soit 11 fois moins élevé. Le taux de positivité tourne lui autour de 25%. En d'autres termes, un test sur quatre est positif.

La situation en Martinique est également tendue. On répertorie actuellement 259 cas positifs pour 100 000 habitants.

17 personnes sont mortes des suites du Covid-19 cette semaine en Guadeloupe, alors qu'en Martinique, on déplore 86 décès au cours du dernier mois.

Et dans les hôpitaux? Interrogé par RFI, le professeur de médecine Serge Romana est catégorique: «la situation est cataclysmique, c'est aussi simple que ça». Avec des taux d'occupation allant jusqu'à 200%, le système sanitaire est submergé. Il y a dix fois plus d'admissions à l'hôpital en Martinique qu'en métropole et vingt fois plus de décès chaque jour, rapporte France Info.

Faible couverture vaccinale et hésitation

Pour le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, les raisons de ce pic sont les mêmes qui ont été observées un peu partout dans le monde, à savoir:

La progression du variant Delta

Le relâchement des gestes barrières

La faible couverture vaccinale

Concernant le variant Delta, le professeur Romana nuance: d'après lui, cette mutation n'est pas encore majoritaire dans les Antilles. Ce qui veut dire que les choses vont probablement empirer.

Ce qui est sûr, c'est que dans les deux îles, très peu de monde est vacciné: à peine 21% de la population a reçu une dose, contre plus de 63% en métropole. Il s'agirait donc d'une «épidémie de non-vaccinés».

Mais comment expliquer cet écart avec le continent? Ce n'est pas une question de disponibilité des doses, mais plutôt d'hésitation vaccinale. Les freins à la vaccination sont les mêmes que dans l’Hexagone, explique France Info, mais à cela s'ajoutent des problématiques locales prégnantes:

Un sentiment de défiance envers l’Etat

De récents scandales sanitaires

L'importance accordée à la médecine traditionnelle

Reconfinement strict

Les deux îles ont été placées en «confinement renforcé». Pour stopper la diffusion du virus, les mesures suivantes ont été adoptées:

Extension du couvre-feu actuellement en vigueur à partir de 19h00 et jusqu'à 05h00

Sorties limitées à 5 km

Commerces «non indispensables» fermés

Des restrictions qui resteront en vigueur jusqu'à début septembre. (asi)

