Les forces de l'ordre, qui étaient sur place pendant toute la soirée avec de nombreuses unités spécialisées, n'ont pas fait état de blessés. Mais selon la télévision publique néerlandaise NOS, le preneur d'otages a été blessé lors de son interpellation et pris en charge dans une ambulance.

La police a indiqué ne pas être en mesure pour le moment de fournir d'informations sur l'état et l'identité du preneur d'otages.

«Nous avons réussi à arrêter le preneur d'otages en le touchant avec un véhicule lorsqu'il est sorti en courant de la boutique. Après avoir examiné à l'aide d'un robot l'homme, allongé dans la rue, nous savons maintenant que le suspect n'avait pas d'explosifs sur son corps, et le personnel médical s'occupe désormais de lui.»

