«Sur Gaza, nous discutons et nous espérons que ce sera réglé la semaine prochaine», a déclaré Trump. Keystone

Trump veut que la question de Gaza soit réglée la semaine prochaine

Alors que les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas s'enlisent au Qatar, le président américain se montre toujours aussi optimiste pour parvenir prochainement à un accord.

Plus de «International»

Le président américain Donald Trump a dit dimanche espérer que la question de la bande de Gaza soit «réglée» la semaine prochaine. Les tractations entre Israël et le Hamas palestinien pour parvenir à un cessez-le-feu piétinent ces derniers jours.

Les deux camps s'accusent mutuellement d'enrayer les négociations lancées le 6 juillet à Doha par l'intermédiaire du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, pour mettre fin à 21 mois de guerre déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023.

«Sur Gaza, nous discutons et nous espérons que ce sera réglé la semaine prochaine», a dit Trump dimanche soir, réitérant ses déclarations optimistes du 4 juillet. Une source palestinienne avait affirmé samedi que les négociations en vue d'une trêve rencontraient «des obstacles» et que le Hamas rejetait «totalement» un plan d'Israël prévoyant le maintien de ses forces «sur plus de 40% de la superficie de Gaza».

«Déplacement forcé»

Selon cette source, l'objectif d'Israël est «d'entasser des centaines de milliers de déplacés» dans le sud de Gaza, «en préparation d'un déplacement forcé de la population vers l'Egypte ou d'autres pays». Une deuxième source palestinienne a néanmoins fait état de «progrès» sur les questions liées à l'entrée de l'aide humanitaire et l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens.

«Israël a démontré sa volonté de faire preuve de flexibilité dans les négociations», a rétorqué un responsable israélien, en accusant le Hamas de chercher «à saboter les négociations».

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réaffirmé ces derniers jours les objectifs d'Israël: libérer les otages, désarmer le Hamas et le chasser de Gaza, où le mouvement islamiste a pris le pouvoir en 2007. (jzs/ats)