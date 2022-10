Des millions d'attaques chaque année: les maîtres chanteurs en ligne font un gros butin. Et non aucun pirate ne ressemble à ce type☝️. image: wallpaperaccess.com

Cybercrime: comment la guerre en Ukraine fait empirer le chantage en ligne

Les cas d'extorsions sur Internet sont en hausse et les dommages sont importants. Avec la guerre en Ukraine, la menace de cyberattaques «par Etats-nations» augmente aussi.

Selon les estimations d'Allianz, le risque d'extorsion en ligne pour les entreprises, les autorités et les infrastructures critiques va augmenter au cours des prochaines années. En outre, dans le cadre de la guerre en Ukraine, le risque de cyberattaques «par des Etats-nations» augmente également.

C'est ce qu'écrivent les spécialistes de l'assureur industriel Allianz AGCS dans leur «Cyber Report» publié mercredi. Les cas d'extorsion en ligne n'augmentent pas seulement en nombre. Les dommages subis par les institutions attaquées sont également plus importants, et pas seulement sur le plan financier. «Les attaques de chantage doubles et triples sont désormais la norme», a déclaré Scott Sayce, responsable de la division cyberassurance chez AGCS.

Trois formes d'extorsion de fonds

Le chantage en ligne, dans sa forme simple initiale, fonctionne de la manière suivante: les pirates installent un logiciel de cryptage malveillant (ransomware) sur un réseau, puis demandent une rançon pour le débloquer. Dans le cas du double chantage, les pirates volent en outre des données sensibles qui sont ensuite également utilisées pour des tentatives d'extorsion.

Sous sa triple forme, les clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et autres contacts de l'organisation attaquée à l'origine sont ensuite également rançonnés. Scott Sayce et ses collègues préviennent que les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus souvent la cible des maîtres chanteurs.

Nombre élevé d'attaques

L'AGCS se réfère aux estimations de la société américaine de cybersécurité Sonic Wall, selon lesquelles il y aurait eu 623 millions de tentatives d'extorsion en ligne dans le monde en 2021, soit deux fois plus qu'en 2020.

Selon ces estimations, le nombre de cas a certes légèrement diminué cette année dans le monde, mais a continué à augmenter en Europe.

Comment les hackers entrent-ils?

Les pirates ont souvent recours à des courriels contenant des fichiers joints dans lesquels le logiciel de chantage est caché.

Selon l'AGCS, une autre forme d'escroquerie se répand de plus en plus: les pirates se font passer pour des supérieurs et trompent leurs subordonnés en leur donnant des instructions de paiement ou autres. Le rapport de l'AGCS avance aussi que les pirates utilisent davantage l'intelligence artificielle pour se glisser dans la peau d'un supérieur en manipulant des fichiers audio ou des vidéos deep fake.

Selon ce rapport, il y a eu un cas en 2021 aux Émirats arabes unis où une banque s'est fait voler 35 millions de dollars après qu'un employé a été trompé par la voix clonée de son patron.

Le rapport avec la guerre en Ukraine

image: Shutterstock

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'AGCS estime que le risque d'espionnage, de sabotage et de cyberattaques contre les entreprises liées à la Russie et à l'Ukraine, ainsi que contre les alliés et les entreprises des pays voisins, augmente.

Les cyberattaques soutenues par l'Etat pourraient viser des infrastructures critiques, des chaînes d'approvisionnement ou des entreprises, indique le rapport. Scott Sayce a déclaré:

«Jusqu'à présent, la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas entraîné d'augmentation significative des demandes d'indemnisation au titre de la cyberassurance, mais elle indique un risque potentiellement accru de la part des Etats-nations.»

(aeg/sda/dpa/sas)