Pourquoi Trump se laisse humilier par South Park?
Donald Trump marié au diable et père de son enfant? La 27ème saison de South Park, dernière en date, n'y est pas allée de main morte, pour caricaturer le président américain.
Surprise: lui qui réagit d'habitude plutôt promptement aux critiques se garde bien cette fois d'attaquer - frontalement du moins - la série humoristique. Pour l'heure, aucun commentaire direct du républicain.
Bien que, peu après le lancement de la saison cet été, la Maison Blanche se soit tout de même fendue d'une communication, comme le rapportait alors The Guardian: «Cette émission n'a aucune pertinence depuis plus de 20 ans et ne tient plus qu'à un fil grâce à des idées sans inspiration, dans une tentative désespérée d'attirer l'attention», avait déclaré la porte-parole Taylor Rogers.
Mais, depuis, et alors que les épisodes s'enchaînent, c'est le silence radio. Du côté de l'administration, comme de son chef. Comment ça se fait? L'humoriste Patton Oswalt, opposant notoire de l'actuel chef d'Etat, a livré son analyse dans le podcast The Last Laugh du média Daily Beast. Sa théorie, relayée par la version francophone du Huffington Post? Trump serait tout simplement paralysé par le succès commercial de la série.
Le fric, ce paravent contre Trump?
Spécule Patton Oswalt.
Pourtant, Trump s'attaque par exemple régulièrement à des animateurs (démocrates) connus: Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live! sur ABC) et Stephen Colbert (The late show sur CBS), notamment via les réseaux sociaux. «Si Colbert générait autant de revenus que la série de Trey Parker et Matt Stone et attirait autant l’attention, Trump serait complètement désemparé», affirme l'humoriste.
5,9 millions de téléspectateurs
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le premier épisode de cette ultime saison — principalement consacrée à caricaturer le locataire de la Maison Blanche — a attiré pas moins de 5,9 millions de téléspectateurs sur Comedy Central et Paramount+ durant ses trois premiers jours de diffusion. C'est sa meilleure audience pour un lancement depuis 1999, précise le Hollywood Reporter.
Commente encore Patton Oswalt. Et d'ajouter que «Trump peut lui-même le constater, au point qu’il en reste muet. (...)»
dg