Pourquoi Trump se laisse humilier par South Park?



Le président américain — pourtant pas vraiment du style à rester muet face à ses détracteurs — semble accepter sans broncher les moqueries de la série satirique South Park, qui s'en prend à lui comme jamais dans sa 27ème saison. L'humoriste Patton Oswalt pense savoir pourquoi.

Donald Trump marié au diable et père de son enfant? La 27ème saison de South Park, dernière en date, n'y est pas allée de main morte, pour caricaturer le président américain.

Surprise: lui qui réagit d'habitude plutôt promptement aux critiques se garde bien cette fois d'attaquer - frontalement du moins - la série humoristique. Pour l'heure, aucun commentaire direct du républicain.



Bien que, peu après le lancement de la saison cet été, la Maison Blanche se soit tout de même fendue d'une communication, comme le rapportait alors The Guardian: «Cette émission n'a aucune pertinence depuis plus de 20 ans et ne tient plus qu'à un fil grâce à des idées sans inspiration, dans une tentative désespérée d'attirer l'attention», avait déclaré la porte-parole Taylor Rogers.

«Le président Trump a tenu plus de promesses en seulement six mois que n'importe quel autre président de l'histoire de notre pays – et aucune émission de quatrième ordre ne saurait freiner son ascension fulgurante» Extrait de la missive indignée de la Maison Blanche

Mais, depuis, et alors que les épisodes s'enchaînent, c'est le silence radio. Du côté de l'administration, comme de son chef. Comment ça se fait? L'humoriste Patton Oswalt, opposant notoire de l'actuel chef d'Etat, a livré son analyse dans le podcast The Last Laugh du média Daily Beast. Sa théorie, relayée par la version francophone du Huffington Post? Trump serait tout simplement paralysé par le succès commercial de la série.

Le fric, ce paravent contre Trump?

«South Park a une rentabilité folle en termes de recettes et d'audiences, et le milliardaire respecte ça, même si la série se moque de lui»

Spécule Patton Oswalt.

Pourtant, Trump s'attaque par exemple régulièrement à des animateurs (démocrates) connus: Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live! sur ABC) et Stephen Colbert (The late show sur CBS), notamment via les réseaux sociaux. «Si Colbert générait autant de revenus que la série de Trey Parker et Matt Stone et attirait autant l’attention, Trump serait complètement désemparé», affirme l'humoriste.

5,9 millions de téléspectateurs

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le premier épisode de cette ultime saison — principalement consacrée à caricaturer le locataire de la Maison Blanche — a attiré pas moins de 5,9 millions de téléspectateurs sur Comedy Central et Paramount+ durant ses trois premiers jours de diffusion. C'est sa meilleure audience pour un lancement depuis 1999, précise le Hollywood Reporter.

«South Park est un phénomène colossal et incontestable, tant par sa qualité, que nous pouvons tous constater, que par son succès commercial»

Commente encore Patton Oswalt. Et d'ajouter que «Trump peut lui-même le constater, au point qu’il en reste muet. (...)»

