Melania Trump se faisait beaucoup plus discrète depuis le début de son deuxième mandat de première dame Keystone

Melania Trump refait surface

Alors que les rumeurs de liaison entre Donald Trump et son assistante Natalie Harp vont bon train, la première dame a fait son retour jeudi lors d'un événement à Washington. Elle n'était plus apparue en public depuis la finale de la Coupe du monde en juillet dernier.

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Melania Trump a plaisanté jeudi après un mois passé à l'écart du public et des médias américains, au moment où les rumeurs d'une soi-disant liaison entretenue par son mari et l'une de ses assistantes prennent de l'ampleur.

«Bonjour, il paraît que je vous ai manqué. Me voilà», a souri la première dame américaine lors d'un événement dans la roseraie de la Maison Blanche, tenu en amont de la course automobile d'IndyCar organisée ce week-end à Washington par l'administration Trump. Tous les regards étaient tournés vers Melania Trump, 56 ans, qui n'était plus apparue en public depuis la finale de la Coupe du monde de football, le 19 juillet.

L'ancien mannequin d'origine slovène a ensuite fait l'impasse sur plusieurs événements majeurs, notamment le dîner des correspondants de la Maison Blanche, reporté au 26 juillet, alors qu'elle avait assisté à la première édition en avril, qui avait été annulée à la suite de coups de feu.

Une assistante omniprésente

Une analyse publiée lundi par la chaîne américaine NBC a montré que Melania Trump se faisait beaucoup plus discrète depuis le début de son deuxième mandat de première dame, participant à environ deux fois moins d'événements qu'à la même période de son premier mandat. Son retour sur la scène publique s'est par ailleurs produit alors qu'enflent les rumeurs autour d'une relation amoureuse entre le président Donald Trump et son assistante de 35 ans, Natalie Harp.

La Maison Blanche a en effet violemment réagi la semaine dernière après les commentaires d'un candidat démocrate au Sénat. La trentenaire est constamment présente auprès du président octogénaire depuis le début de son second mandat, rédigeant parfois ses publications sur Truth Social et lui imprimant des documents, ce qui lui a valu le surnom «d'imprimante humaine».

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Natalie Harp ne semblait pas assister à l'événement organisé jeudi dans la roseraie de la Maison Blanche. (jzs/ats/afp)