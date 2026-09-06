Elles sont chaudes, elles sont incisives, elles sont là: les caricatures de la semaines. Image: capture d'écran/bluesky

Qui a peur de Marine ou Poutine? Les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!



Commençons par la bonne nouvelle de la semaine

À savoir: le gouvernement allemand commence enfin à prendre un peu plus au sérieux la guerre hybride russe?

The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41

Par contre, l'extrême droite allemande a le vent en poupe, a-t-on constaté ce dimanche

Pendant ce temps, en France, Marine veut faire lever les voiles

Okay.

Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04

RIP

Allez, ne délaissons pas non plus le Trumpistan!

Trump et la géographie quoi

Et un bon vieux mème juste pour vos beaux yeux

meme: Reddit

Dur dur...

Qui se souvient?

meme: Reddit

Pendant ce temps, il y en a qui se portent plutôt pas trop mal

Allez, vous avez mérité votre moment de tendresse

(dsc/adaptation dag)