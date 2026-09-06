Qui a peur de Marine ou Poutine? Les meilleures caricatures de la semaine
Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!
Commençons par la bonne nouvelle de la semaine
À savoir: le gouvernement allemand commence enfin à prendre un peu plus au sérieux la guerre hybride russe?
The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41
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Par contre, l'extrême droite allemande a le vent en poupe, a-t-on constaté ce dimanche
Pendant ce temps, en France, Marine veut faire lever les voiles
#rn #voile#marinelepen #bardella #jordanbardella— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 14:29
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Okay.
Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04
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RIP
9/4/2026- Gloria Steinem www.timesfreepress.com/news/2026/se...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. September 2026 um 00:53
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Allez, ne délaissons pas non plus le Trumpistan!
Trump et la géographie quoi
What’s in a name?— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. September 2026 um 01:55
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Et un bon vieux mème juste pour vos beaux yeux
Dur dur...
Qui se souvient?
Pendant ce temps, il y en a qui se portent plutôt pas trop mal
ICYMI- My #climate cartoon for @thepointau.bsky.social— Fiona Katauskas (@fionakatauskas.bsky.social) 4. September 2026 um 06:22
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Allez, vous avez mérité votre moment de tendresse
(dsc/adaptation dag)
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