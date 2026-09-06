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Qui a peur de Marine? Les meilleures caricatures de la semaine

Caricatures de la semaine
Elles sont chaudes, elles sont incisives, elles sont là: les caricatures de la semaines.Image: capture d'écran/bluesky

Qui a peur de Marine ou Poutine? Les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
06.09.2026, 21:0106.09.2026, 21:01

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!

Commençons par la bonne nouvelle de la semaine

À savoir: le gouvernement allemand commence enfin à prendre un peu plus au sérieux la guerre hybride russe?

The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41
L'Allemagne réagit aux attaques russes: «Nous sommes une cible»
L'Allemagne réagit aux attaques russes: «Nous sommes une cible»
Par contre, l'extrême droite allemande a le vent en poupe, a-t-on constaté ce dimanche
L’extrême droite remporte une victoire fracassante en Allemagne
L’extrême droite remporte une victoire fracassante en Allemagne

Pendant ce temps, en France, Marine veut faire lever les voiles

#rn #voile#marinelepen #bardella #jordanbardella

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— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 14:29
Marine Le Pen est candidate du Rassemblement national à la prochaine élection présidentielle.
Marine Le Pen veut interdire le voile, mais son plan a une grosse faille
Analyse
Marine Le Pen veut interdire le voile, mais son plan a une grosse faille

Okay.

Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04

RIP

9/4/2026- Gloria Steinem www.timesfreepress.com/news/2026/se...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. September 2026 um 00:53

Allez, ne délaissons pas non plus le Trumpistan!



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— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 31. August 2026 um 18:31

Trump et la géographie quoi

What’s in a name?

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. September 2026 um 01:55

Et un bon vieux mème juste pour vos beaux yeux

Trump MAGA Meme (September 2026)
meme: Reddit

Dur dur...



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. September 2026 um 00:12

Qui se souvient?

Trump Sarah Palin Meme (September 2026)
meme: Reddit

Pendant ce temps, il y en a qui se portent plutôt pas trop mal

ICYMI- My #climate cartoon for @thepointau.bsky.social

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— Fiona Katauskas (@fionakatauskas.bsky.social) 4. September 2026 um 06:22

Allez, vous avez mérité votre moment de tendresse

Vidéo: YouTube/Lovely pet 51

(dsc/adaptation dag)

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