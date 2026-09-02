Les ministres allemands des Affaires étrangères et de l'Intérieur tiennent la Russie pour responsable de la tentative d'attaque et restreignent les liens diplomatiques. Image: epa

L'Allemagne réagit aux attaques russes: «Nous sommes une cible»

Après l'affaire du drone explosif de Leipzig, le gouvernement allemand annonce la fermeture d’un consulat russe, un durcissement des conditions d’entrée pour les citoyens russes et une lutte plus déterminée contre la «flotte fantôme».

Hansjörg Friedrich Müller, Berlin / ch media

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Dans la nuit du 4 au 5 août, un chauffeur de bus a découvert à l’aéroport de Leipzig-Halle un drone équipé d’explosifs à proximité d’un avion-cargo ukrainien. Près de quatre semaines plus tard, le gouvernement allemand livre son évaluation des faits, qui se dessinait dès le départ: il tient la Russie pour responsable de cette tentative d’attaque.

On en parle ici 👇 La Russie «responsable» du drone chargé d'explosifs à Leipzig

C’est ce qu’ont annoncé mardi le ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt et le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul. «La technologie utilisée est connue pour avoir déjà servi dans d’autres opérations hybrides russes», a déclaré Alexander Dobrindt. Selon lui, l’opération a été menée de manière professionnelle et a nécessité d’importants moyens organisationnels. Il s’attend à de nouvelles attaques hybrides de la part de la Russie.

Tensions exacerbées entre la Russie et l'Allemagne

Selon Johann Wadephul, cette attaque a encore fortement détérioré des relations déjà tendues entre Moscou et Berlin. Le ministre des Affaires étrangères a également annoncé plusieurs mesures: le dernier consulat général russe encore en activité en Allemagne, celui de Bonn, sera fermé le 18 septembre. L’ambassadeur russe sera convoqué, les conditions d’entrée pour les citoyens russes seront durcies et l’Allemagne plaidera au sein de l’Union européenne (UE) pour la création d’une nouvelle liste de sanctions visant spécifiquement les attaques hybrides.

Le ministre a également annoncé que l’Allemagne allait durcir son action contre la «flotte fantôme», utilisée par la Russie pour contourner les sanctions occidentales sur ses exportations de pétrole. Il n’a pas précisé quelles mesures concrètes seraient prises. Au sein de l’alliance occidentale, l’Allemagne est parfois critiquée pour son manque de fermeté face à cette flotte fantôme; la France, la Suède et le Royaume-Uni adoptent une ligne nettement plus dure.

Johann Wadephul a par ailleurs annoncé la résiliation du contrat concernant la Maison russe. Ce centre culturel géré par l’Etat russe, situé au cœur de Berlin, est considéré comme un nid d’espions. La Russie restera ainsi propriétaire du bâtiment, mais ne pourra plus l’utiliser comme elle le fait actuellement. La résiliation, qui peut intervenir contractuellement le 6 décembre, pourrait inciter Moscou à son tour à empêcher les instituts Goethe allemands de poursuivre leurs activités en Russie dans les mêmes conditions.

Des colis piégés en 2024

Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a également déclaré:

«Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes une cible de la guerre hybride menée par la Russie»

Le terme «hybride» pourrait toutefois donner aux Allemands un faux sentiment de sécurité: les deux drones découverts à l’aéroport étaient bel et bien chargés d’explosifs, et l’avion touché par l’un d’eux était destiné à transporter du matériel militaire vers l’Ukraine.

Le fait qu’aucune explosion ne se soit produite relève peut-être d’un heureux hasard. Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’aéroport échappe de peu à une catastrophe: en juillet 2024, des colis expédiés depuis la capitale lituanienne Vilnius ont pris feu à Leipzig, Birmingham et Varsovie. L'un des colis qui a brûlé à Leipzig aurait dû se trouver à bord d’un avion-cargo.

Quelques heures avant que Johann Wadephul et Alexander Dobrindt ne se présentent devant la presse à Berlin, un autre évènement a provoqué l’émoi en Allemagne. A Preilack, dans le sud du Brandebourg, un poste électrique a été attaqué à l’aide d’engins explosifs; certains d’entre eux auraient détoné vers 8 heures du matin. Cette installation sert à redistribuer l’électricité produite par la centrale thermique de Jänschwalde, située à proximité. Si les auteurs avaient atteint leur objectif, la région aurait probablement subi une panne de courant massive. La police a indiqué que les responsables de l’attaque n’étaient pas encore connus.

L'AfD dans l'embarras

Si les relations entre les Allemands et la Russie font actuellement l’objet d’autant de débats, c’est aussi pour des raisons de politique intérieure. Dimanche, le Land est-allemand de Saxe-Anhalt élira un nouveau parlement régional. Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) devrait y arriver largement en tête. Ses adversaires politiques mettent en garde contre le risque qu’un gouvernement AfD à Magdebourg puisse devenir une porte d’entrée pour les intérêts russes en Allemagne.

C’est dans ce contexte qu’il faut également comprendre l’agitation suscitée par une affaire concernant Hans-Thomas Tillschneider, porte-parole de l’AfD de Saxe-Anhalt pour les questions d’éducation. Dans son bureau, un journaliste a filmé une tasse portant l’emblème de l’armée russe. Après que le journaliste a remarqué l'objet, Hans-Thomas Tillschneider a voulu le faire disparaître et a ensuite tenté, sans succès, d’empêcher la diffusion des images.

Que les médias allemands aient accordé une telle importance à cet épisode peut sembler cocasse, puisque le politicien de l’AfD n'a jamais caché sa sympathie pour l’armée russe. Mais désormais, même lui semble embarrassé par sa complaisance envers Moscou. Reste à savoir si cette affaire nuira à l’AfD dans la campagne électorale. La réponse tombera dimanche.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder