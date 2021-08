International

Les brochettes Yakitori, de l'amour en stick



Image: Shutterstock

Voyage au bout du gril

Bon qu'est-ce qu'on mange?

Aujourd'hui, on enfile nos Crocs, direction les rues de Tokyo pour découvrir la célébrité de la street-food japonaise: la brochette Yakitori. Au Japon, les restaurants ont tendance à se concentrer sur une spécialité, ce qui contraste avec les menus que l'on trouve dans les restaurants occidentaux. Il en va de même pour le barbecue. Pour les trouver, il faut cibler les petites ruelles gourmandes où se cachent les izakaya, les bars à tapas japonais.

Sucrée, salée et fondante, cette brochette a tout pour plaire. Traditionnellement au poulet, elle a connu son essor dès les années 50 grâce à l'élevage intensif, devenant ainsi le repas de prédilection des salarymen pressés (les cols blanc au Japon) et probablement en train de se remettre de leur gueule de bois de la vieille.



Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Y a quoi dans les Yakitoris?

La tradition, c'est le poulet, mais il est également fréquent d'utiliser du canard, des boulettes ou du bœuf, simplement détaillé en bouchées et piqué sur des mini-brochettes sur lesquelles on peut rajouter un peu d'oignons nouveaux. Ne reste ensuite qu’à les griller et les enrober de sauce ou simplement avec du sel, selon les morceaux qui seront embrochés.



Yakitori en japonais, ca veut dire «poulet grillé», ne vous attendez pas à des morceaux prestigieux parce qu'on peut trouver tout ce qui se mange dans un gallinacé: blancs, cuisses, ailes, poitrine, peau, cartilage, cœur, foie, gésier et même du croupion pour ceux qui aime bouffer des culs.



Image: Shutterstock

L'art de la sauce

L'art de cuisiner des brochettes yakitori, ce n'est pas qu'une affaire de rue, il existe même des restaurants étoilés au Michelin qui ont pour spécialité cette recette. Au-delà de la qualité de la viande, c'est la marinade qui apporte de la magie à ces brochettes. On les marine ou on les nappe avec un mélange à base de sucre, de saké, de sauce soja et de mirin (sorte de saké doux) qui va caraméliser à la cuisson.

Image: Shutterstock

C'est une sauce facilement trouvable en magasin, en général à coté de la sauce soja au rayon asiatique de votre magasin préféré, mais comme on est jamais mieux servi que par soi-même, voilà la recette qui prend 5 minutes.

La recette de la sauce yakitori :

4 cuillères à soupe de saké

3 cuillères à soupe de sucre semoule

4 cuillères à soupe de sauce soja

1 trait de mirin

½ cuillère à café de gingembre en poudre

½ cuillère à café d'ail en poudre

1 cuillère à café d'huile de sésame

Préparation: Versez les ingrédients liquides dans un bol. Ajoutez les poudres et faire cuire à petit feu pour obtenir une consistance sirupeuse.

Itadakimasu! Voilà, vous êtes paré pour briller au prochain barbecue. À bientôt pour un nouveau voyage dans le monde merveilleux des trucs qui grillent. Si vous souhaitez découvrir comment on grille des trucs en Argentine, c'est par ici.

