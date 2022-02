Les Balkany sont renvoyés en prison et Twitter s'en délecte méchamment

Patrick et Isabelle Balkany risquent de retourner derrière les barreaux, après une énième entorse à leur liberté conditionnelle. Alors évidemment, la nouvelle n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

La journée a été mouvement pour le couple le plus sulfureux de la politique française. Après l'annonce de la fin de leur assignation à domicile et leur potentiel renvoi en prison, Patrick Balkany donnait une interview à BFMTV où il révélait tentative de suicide de son épouse et son hospitalisation.

En tout cas, ces péripéties ont suffit à déchaîner la twittosphère, qui s'en est donnée à coeur joie.

Grands habitués de la polémique, ce couple emblématique ne serait sans doute pas mécontent de nous voir tellement jaser à son sujet.