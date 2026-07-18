Le Mondial, la canicule et Trump: Best of des caricatures de la semaine
Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Alors, cette Coupe du monde nocturne, vous y survivez? Nous non plus.
Bon, même si vous n'avez pas beaucoup vu le soleil à cause des matches, vous aurez quand même remarqué qu'il nous veut vraiment du mal cet été.
Pendant ce temps, au Trumpistan...
Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9 juillet 2026 à 01:08
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Eh oui, gentiment mais sûrement, les prochaines élections étasuniennes approchent...
Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15 juillet 2026 à 20:14
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Que de singeries
@anntelnaes.bsky.social "Trump's war"— Kate (@mathkat.bsky.social) 10 juillet 2026 à 03:12
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Allô, Vlad?
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9 juillet 2026 à 00:36
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Toujours loyal à son Maître?
Loyal to his master— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 8 juillet 2026 à 18:56
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Pendant ce temps, Vlad a ses propres petits soucis en Ukraine...
Opened ou closed? Personne ne sait plus
This about sums it up. Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14 juillet 2026 à 06:56
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Au fait, c'est quoi, le but du jeu?
But I hear he's number one on Tic Tac Toe.— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 15 juillet 2026 à 06:38
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Terminons sur une note de légèreté sportive
Sans oublier votre rafraîchissante dose hebdomadaire de félins fous
(dsc/dag)
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