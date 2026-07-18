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Le Mondial, la canicule et Trump: Les meilleures caricatures

Trumpistan
Encore une semaine pleine de singeries.Image: bluesky/capture d'écran

Le Mondial, la canicule et Trump: Best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
18.07.2026, 18:5918.07.2026, 18:59

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Alors, cette Coupe du monde nocturne, vous y survivez? Nous non plus.

Trumpistan: les meilleures caricatures de la semaine
Ah, la nostalgie qui nous envahit à la vue de ce bon vieux mème déterré pour l'occasion...Image: reddit/capture d'écran

Bon, même si vous n'avez pas beaucoup vu le soleil à cause des matches, vous aurez quand même remarqué qu'il nous veut vraiment du mal cet été.



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— @lizglab.bsky.social (@lizglab.bsky.social) 16 juillet 2026 à 07:58

Pendant ce temps, au Trumpistan...

Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9 juillet 2026 à 01:08
Toujours le même cirque.
Le dernier discours de Trump contient trois grosses intox

Eh oui, gentiment mais sûrement, les prochaines élections étasuniennes approchent...

Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15 juillet 2026 à 20:14
Et Trump n'a pas trop l'air de mourir d'envie de passer le témoin.

Que de singeries

@anntelnaes.bsky.social "Trump's war"

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— Kate (@mathkat.bsky.social) 10 juillet 2026 à 03:12

Allô, Vlad?

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9 juillet 2026 à 00:36

Toujours loyal à son Maître?

Loyal to his master

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 8 juillet 2026 à 18:56

Pendant ce temps, Vlad a ses propres petits soucis en Ukraine...

Drone Wars

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 7 juillet 2026 à 19:13

Opened ou closed? Personne ne sait plus

This about sums it up. Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14 juillet 2026 à 06:56
«Open, close, open, close...»Vidéo: YouTube/Maple Leaf Learning

Au fait, c'est quoi, le but du jeu?

But I hear he's number one on Tic Tac Toe.

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 15 juillet 2026 à 06:38

Terminons sur une note de légèreté sportive

Trumpistan
Image: Reddit/capture d'écran

Sans oublier votre rafraîchissante dose hebdomadaire de félins fous

Vidéo: YouTube/Travel Notepad

(dsc/dag)

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