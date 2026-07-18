Encore une semaine pleine de singeries. Image: bluesky/capture d'écran

Le Mondial, la canicule et Trump: Best of des caricatures de la semaine



Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



Alors, cette Coupe du monde nocturne, vous y survivez? Nous non plus.

Ah, la nostalgie qui nous envahit à la vue de ce bon vieux mème déterré pour l'occasion... Image: reddit/capture d'écran

Bon, même si vous n'avez pas beaucoup vu le soleil à cause des matches, vous aurez quand même remarqué qu'il nous veut vraiment du mal cet été.

Pendant ce temps, au Trumpistan...

Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9 juillet 2026 à 01:08 Toujours le même cirque.

Eh oui, gentiment mais sûrement, les prochaines élections étasuniennes approchent...

Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15 juillet 2026 à 20:14 Et Trump n'a pas trop l'air de mourir d'envie de passer le témoin.

Que de singeries

Allô, Vlad?

Toujours loyal à son Maître?

Pendant ce temps, Vlad a ses propres petits soucis en Ukraine...

Opened ou closed? Personne ne sait plus

Au fait, c'est quoi, le but du jeu?

Terminons sur une note de légèreté sportive

Image: Reddit/capture d'écran

Sans oublier votre rafraîchissante dose hebdomadaire de félins fous

(dsc/dag)