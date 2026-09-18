Voici les 5 quartiers les plus cool du monde
Le magazine culturel en ligne Time Out a désigné les 40 quartiers les plus cool du monde. Pour établir cette sélection, les experts du magazine ont nommé différents quartiers dans lesquels ils vivent eux-mêmes.
Selon le magazine, tous les lieux retenus cette année ont ensuite été évalués selon différents critères par un jury composé de membres de la rédaction. Parmi les éléments déterminants figuraient la gastronomie et les boissons, la vie nocturne, les commerces locaux uniques, la qualité de vie et le sentiment de communauté.
Nous avons réuni pour vous les cinq meilleurs quartiers du monde:
Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud
En tête du classement se trouve Jongno 3-ga, à Séoul, en Corée du Sud. Le quartier est populaire auprès des voyageurs depuis plusieurs années déjà, écrit Time Out. Une popularité qu’il doit notamment au village historique d’Ikseon-dong Hanok et à ses nombreuses maisons traditionnelles hanok. Aujourd’hui, les cafés et restaurants tendance façonnent également le visage du quartier.
Jongno 3-ga est également connu pour ses ruelles étroites. On y trouve de nombreux «pocha», des stands de restauration qui restent ouverts jusque tard dans la nuit et attirent aussi bien les touristes que les habitants.
Selon Time Out, les visiteurs apprécient leurs prix abordables et leur ambiance décontractée. Autrefois, ces stands étaient principalement fréquentés par les employés de bureau du quartier, qui venaient y prendre un repas rapide.
Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc
Le quartier de l’Océan, à Rabat, possède une atmosphère particulière, à la rencontre de l’Atlantique et de la vie urbaine, explique Time Out. Le quartier s’étend le long d’une portion du littoral. Sa promenade constitue donc, selon le magazine culturel, un lieu de rendez-vous particulièrement apprécié des habitants.
Loin de la plage, de nombreuses rues invitent également à la découverte, écrit Time Out. Les façades de plusieurs immeubles d’habitation sont recouvertes de graffitis expressifs. Des lieux comme la rue Bruxelles, avec sa zone piétonne, ses cafés et ses centres culturels, contribueraient à renforcer le sentiment de communauté parmi les habitants, poursuit le magazine.
Neos Kosmos, Athènes, Grèce
Selon Time Out, Neos Kosmos est longtemps resté dans l’ombre des quartiers voisins de Koukaki et Pangrati. Ces derniers se trouvent à quelques minutes à pied de sites touristiques très populaires, ce qui explique notamment leur succès auprès des voyageurs.
Mais ce quartier situé entre l’Acropole et la Riviera athénienne est devenu l’un des plus passionnants d’Athènes, écrit le magazine culturel. Familles, artistes, étudiants et Athéniens de longue date y vivent désormais côte à côte.
Le centre culturel Onassis Stegi, situé dans le quartier, fait rayonner la créativité grecque à l’échelle internationale grâce à des expositions, des performances et des événements publics, précise l’article.
Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis
Le Chinatown de Los Angeles a séduit le jury de Time Out par sa capacité à se réinventer constamment grâce à l’ouverture de nouvelles adresses. La grande variété de restaurants caractérise ce petit quartier. On y trouve de tout, de la cuisine haut de gamme aux petits stands de restauration, écrit le magazine.
Parallèlement, le quartier reste fidèle à son histoire, avec ses toits en forme de pagode, ses lanternes suspendues et son architecture historique, selon Time Out. Les visiteurs curieux peuvent également découvrir l’histoire de la communauté sino-américaine au Chinese American Museum.
Govanhill, Glasgow, Ecosse
Ces dernières années, Govanhill est devenu l’un des quartiers les plus populaires de Glasgow, écrit le magazine culturel. Il se distingue notamment par sa diversité. Sur Victoria Road, son principal axe, on trouve, selon Time Out, des pubs irlandais, des restaurants pakistanais et indiens ainsi que des commerces proposant des spécialités locales.
L’architecture mérite elle aussi le détour, selon le magazine: le paysage urbain de Govanhill est marqué par ses immeubles en grès datant du XIXe siècle.
Selon Time Out, les loyers peu élevés auraient attiré des profils créatifs, notamment des artistes et des écrivains. Une scène artistique particulièrement dynamique se serait ainsi développée dans le quartier.
La liste complète des quartiers les plus cool de 2026, selon Time Out
- Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud
- Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc
- Neos Kosmos, Athènes, Grèce
- Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis
- Govanhill, Glasgow, Ecosse
- Kitakagaya, Osaka, Japon
- Chapinero Alto, Bogotá, Colombie
- Koenji, Tokyo, Japon
- Centre-ville de St. Catharines, Ontario, Canada
- Esquilino, Rome, Italie
- Russafa, Valence, Espagne
- Tân Định, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
- São Bento, Lisbonne, Portugal
- Talat Noi, Bangkok, Thaïlande
- Slakthusområdet, Stockholm, Suède
- Humayunpur, Delhi, Inde
- Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brésil
- West Town, Chicago, Etats-Unis
- Rákóczi tér, Budapest, Hongrie
- Jalan Besar, Singapour
- Crooswijk, Rotterdam, Pays-Bas
- Chacagiales, Buenos Aires, Argentine
- Bandra West, Mumbai, Inde
- Cathedral Quarter, Belfast, Royaume-Uni
- República, São Paulo, Brésil
- Changning, Shanghai, Chine
- Oost, Amsterdam, Pays-Bas
- Financial District, New York, Etats-Unis
- New Farm, Brisbane, Australie
- Quartier d’Aligre, Paris, France
- Kalk Bay, Le Cap, Afrique du Sud
- North Hobart, Hobart, Australie
- Newington Green, Londres, Royaume-Uni
- Yulin, Chengdu, Chine
- Mount Pleasant, Vancouver, Canada
- Centro Histórico, Lima, Pérou
- Boavista, Porto, Portugal
- Starstreet Precinct, Hongkong
- South Melbourne, Melbourne, Australie
- Distillery District, Lexington, Etats-Unis
(traduit et adapté par mbr)