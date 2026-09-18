assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Divertissement

Voici les 5 quartiers les plus cool du monde selon Time Out

Luftbild des Neos Kosmos Platzes (Park Maxis Analatou) im Zentrum von Athen, Griechenland.
Neos Kosmos, à Athènes, décroche la troisième place du classement 2026 des quartiers les plus cool du monde établi par Time Out.Image: Shutterstock

Voici les 5 quartiers les plus cool du monde

De Séoul à Glasgow en passant par Rabat et Athènes, Time Out a désigné les quartiers les plus cool du monde en 2026. Gastronomie, vie nocturne, commerces et qualité de vie: voici les cinq adresses qui dominent le classement.
18.09.2026, 17:0118.09.2026, 17:01

Le magazine culturel en ligne Time Out a désigné les 40 quartiers les plus cool du monde. Pour établir cette sélection, les experts du magazine ont nommé différents quartiers dans lesquels ils vivent eux-mêmes.

Selon le magazine, tous les lieux retenus cette année ont ensuite été évalués selon différents critères par un jury composé de membres de la rédaction. Parmi les éléments déterminants figuraient la gastronomie et les boissons, la vie nocturne, les commerces locaux uniques, la qualité de vie et le sentiment de communauté.

Nous avons réuni pour vous les cinq meilleurs quartiers du monde:

Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud

En tête du classement se trouve Jongno 3-ga, à Séoul, en Corée du Sud. Le quartier est populaire auprès des voyageurs depuis plusieurs années déjà, écrit Time Out. Une popularité qu’il doit notamment au village historique d’Ikseon-dong Hanok et à ses nombreuses maisons traditionnelles hanok. Aujourd’hui, les cafés et restaurants tendance façonnent également le visage du quartier.

South Korea, Seoul: the traditional village of Bukchon Hanok South Korea, Seoul: traditional Korean village of Bukchon Hanok. Wooden house South Corea PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xBenardxE/Andia ...
Les hanok sont des maisons traditionnelles coréennes en bois, reconnaissables notamment à leurs toits de tuiles.Image: imago

Jongno 3-ga est également connu pour ses ruelles étroites. On y trouve de nombreux «pocha», des stands de restauration qui restent ouverts jusque tard dans la nuit et attirent aussi bien les touristes que les habitants.

Selon Time Out, les visiteurs apprécient leurs prix abordables et leur ambiance décontractée. Autrefois, ces stands étaient principalement fréquentés par les employés de bureau du quartier, qui venaient y prendre un repas rapide.

Pojangmacha, Sep 9, 2021 : A Pojangmacha or street stall at Ikseon-dong in Seoul, South Korea. The Korean-style covered street bar, Pojangmacha, serves drinks, snacks and food. Ikseon-dong Hanok Villa ...
Un stand de restauration typique à Ikseon-dong.Image: imago

Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc

Le quartier de l’Océan, à Rabat, possède une atmosphère particulière, à la rencontre de l’Atlantique et de la vie urbaine, explique Time Out. Le quartier s’étend le long d’une portion du littoral. Sa promenade constitue donc, selon le magazine culturel, un lieu de rendez-vous particulièrement apprécié des habitants.

Rabat, Marocco, December 2019: Historical city center of Rabat view at the mouth of the river Bou Regreg, opposite Salé
La vieille ville historique de Rabat est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.Image: Shutterstock

Loin de la plage, de nombreuses rues invitent également à la découverte, écrit Time Out. Les façades de plusieurs immeubles d’habitation sont recouvertes de graffitis expressifs. Des lieux comme la rue Bruxelles, avec sa zone piétonne, ses cafés et ses centres culturels, contribueraient à renforcer le sentiment de communauté parmi les habitants, poursuit le magazine.

Neos Kosmos, Athènes, Grèce

Selon Time Out, Neos Kosmos est longtemps resté dans l’ombre des quartiers voisins de Koukaki et Pangrati. Ces derniers se trouvent à quelques minutes à pied de sites touristiques très populaires, ce qui explique notamment leur succès auprès des voyageurs.

Die Akropolis GRC, Themenbild Reisen, Athen, 12.08.2026 Foto: HMB Media/Heike Feiner *** The Acropolis GRC, Travel Feature, Athens, August 12, 2026. Photo by HMB Media, Heike Feiner Copyright: HMBxMed ...
Le monument emblématique d’Athènes: l’Acropole.Image: imago

Mais ce quartier situé entre l’Acropole et la Riviera athénienne est devenu l’un des plus passionnants d’Athènes, écrit le magazine culturel. Familles, artistes, étudiants et Athéniens de longue date y vivent désormais côte à côte.

Le centre culturel Onassis Stegi, situé dans le quartier, fait rayonner la créativité grecque à l’échelle internationale grâce à des expositions, des performances et des événements publics, précise l’article.

Visitors view photographs at an exhibition of images by Oscar nominated director Yorgos Lanthimos at Onassis Stegi in Athens, Greece, on Friday, March 6, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) Greece Os ...
Des visiteurs au centre culturel Onassis Stegi.Image: keystone
La quête du train le plus long du monde mène en Suisse
La quête du train le plus long du monde mène en Suisse

Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis

Le Chinatown de Los Angeles a séduit le jury de Time Out par sa capacité à se réinventer constamment grâce à l’ouverture de nouvelles adresses. La grande variété de restaurants caractérise ce petit quartier. On y trouve de tout, de la cuisine haut de gamme aux petits stands de restauration, écrit le magazine.

California: Golden Dragon Parade and Chinese New Year Festival in Los Angeles 125th annual Chinese New Year parade and festival in Chinatown. As is fitting for the Year of the Dragon, the main attract ...
Les célébrations du Nouvel An chinois dans le Chinatown de Los Angeles.Image: imago

Parallèlement, le quartier reste fidèle à son histoire, avec ses toits en forme de pagode, ses lanternes suspendues et son architecture historique, selon Time Out. Les visiteurs curieux peuvent également découvrir l’histoire de la communauté sino-américaine au Chinese American Museum.

Los Angeles, Kalifornien - 11. Oktober 2023: Das Drachentor von Chinatown des Architekten Rupert Mok. Das Chinatown Gateway Monument befindet sich am 600 N Broadway, Los Angeles
La porte d’entrée du Chinatown de Los Angeles.Image: Shutterstock

Govanhill, Glasgow, Ecosse

Ces dernières années, Govanhill est devenu l’un des quartiers les plus populaires de Glasgow, écrit le magazine culturel. Il se distingue notamment par sa diversité. Sur Victoria Road, son principal axe, on trouve, selon Time Out, des pubs irlandais, des restaurants pakistanais et indiens ainsi que des commerces proposant des spécialités locales.

Govanhill in Glasgow 16.09.2026. Local reaction to Govanhill in Glasgow being named in the top 5 neighbourhoods in the world by Time Out magazine. PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xAndrewxBa ...
Les immeubles en grès abritaient autrefois principalement les ouvriers des usines sidérurgiques des environs.Image: imago

L’architecture mérite elle aussi le détour, selon le magazine: le paysage urbain de Govanhill est marqué par ses immeubles en grès datant du XIXe siècle.

August 1, 2026, Glasgow, Scotland, UK: Hundreds of people took part in this years Govanhill International Festival &amp;amp; Carnival parade, a community-led anti-racist arts and cultural event organi ...
Le quartier de Govanhill organise chaque année un festival culturel communautaire et antiraciste.Image: imago

Selon Time Out, les loyers peu élevés auraient attiré des profils créatifs, notamment des artistes et des écrivains. Une scène artistique particulièrement dynamique se serait ainsi développée dans le quartier.

On a trouvé la maison de vacances la plus chère d'Italie
On a trouvé la maison de vacances la plus chère d'Italie

La liste complète des quartiers les plus cool de 2026, selon Time Out

  1. Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud
  2. Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc
  3. Neos Kosmos, Athènes, Grèce
  4. Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis
  5. Govanhill, Glasgow, Ecosse
  6. Kitakagaya, Osaka, Japon
  7. Chapinero Alto, Bogotá, Colombie
  8. Koenji, Tokyo, Japon
  9. Centre-ville de St. Catharines, Ontario, Canada
  10. Esquilino, Rome, Italie
  11. Russafa, Valence, Espagne
  12. Tân Định, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
  13. São Bento, Lisbonne, Portugal
  14. Talat Noi, Bangkok, Thaïlande
  15. Slakthusområdet, Stockholm, Suède
  16. Humayunpur, Delhi, Inde
  17. Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brésil
  18. West Town, Chicago, Etats-Unis
  19. Rákóczi tér, Budapest, Hongrie
  20. Jalan Besar, Singapour
  21. Crooswijk, Rotterdam, Pays-Bas
  22. Chacagiales, Buenos Aires, Argentine
  23. Bandra West, Mumbai, Inde
  24. Cathedral Quarter, Belfast, Royaume-Uni
  25. República, São Paulo, Brésil
  26. Changning, Shanghai, Chine
  27. Oost, Amsterdam, Pays-Bas
  28. Financial District, New York, Etats-Unis
  29. New Farm, Brisbane, Australie
  30. Quartier d’Aligre, Paris, France
  31. Kalk Bay, Le Cap, Afrique du Sud
  32. North Hobart, Hobart, Australie
  33. Newington Green, Londres, Royaume-Uni
  34. Yulin, Chengdu, Chine
  35. Mount Pleasant, Vancouver, Canada
  36. Centro Histórico, Lima, Pérou
  37. Boavista, Porto, Portugal
  38. Starstreet Precinct, Hongkong
  39. South Melbourne, Melbourne, Australie
  40. Distillery District, Lexington, Etats-Unis
Et vous? C'est quoi votre quartier préféré sur Terre? Dites-nous tout en commentaire.

(traduit et adapté par mbr)

Voyage voyaaaage!
Voici nos 10 applications tourisme indispensables pour voyager cet été
Voici nos 10 applications tourisme indispensables pour voyager cet été
de Yoann Schott
21 photos qui prouvent que la Chine est un pays surprenant
1
21 photos qui prouvent que la Chine est un pays surprenant
Nos 9 conseils pour voyager comme les riches quand on est pauvre
1
Nos 9 conseils pour voyager comme les riches quand on est pauvre
de Marie-Adèle Copin
Vous prenez l'avion? Ne faites plus ça avec votre valise
Vous prenez l'avion? Ne faites plus ça avec votre valise
de Marina Speer

Envie de découvrir le Japon?

1 / 38
Envie de découvrir le Japon?
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Une trahison»: un djihadiste du 13-Novembre pourrait sortir de prison
Condamné pour son aide aux terroristes qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, Mohamed Bakkali pourrait être libéré de prison.
La perspective d'une possible libération anticipée en Belgique d'un des condamnés des attentats du 13 novembre 2015 en France suscite une vive émotion parmi les victimes, et a contraint cette semaine les autorités belges à un exercice d'explication pour tenter de les apaiser.
L’article