Neos Kosmos, à Athènes, décroche la troisième place du classement 2026 des quartiers les plus cool du monde établi par Time Out. Image: Shutterstock

Voici les 5 quartiers les plus cool du monde

De Séoul à Glasgow en passant par Rabat et Athènes, Time Out a désigné les quartiers les plus cool du monde en 2026. Gastronomie, vie nocturne, commerces et qualité de vie: voici les cinq adresses qui dominent le classement.

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Le magazine culturel en ligne Time Out a désigné les 40 quartiers les plus cool du monde. Pour établir cette sélection, les experts du magazine ont nommé différents quartiers dans lesquels ils vivent eux-mêmes.

Selon le magazine, tous les lieux retenus cette année ont ensuite été évalués selon différents critères par un jury composé de membres de la rédaction. Parmi les éléments déterminants figuraient la gastronomie et les boissons, la vie nocturne, les commerces locaux uniques, la qualité de vie et le sentiment de communauté.



Nous avons réuni pour vous les cinq meilleurs quartiers du monde:

Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud

En tête du classement se trouve Jongno 3-ga, à Séoul, en Corée du Sud. Le quartier est populaire auprès des voyageurs depuis plusieurs années déjà, écrit Time Out. Une popularité qu’il doit notamment au village historique d’Ikseon-dong Hanok et à ses nombreuses maisons traditionnelles hanok. Aujourd’hui, les cafés et restaurants tendance façonnent également le visage du quartier.

Les hanok sont des maisons traditionnelles coréennes en bois, reconnaissables notamment à leurs toits de tuiles. Image: imago

Jongno 3-ga est également connu pour ses ruelles étroites. On y trouve de nombreux «pocha», des stands de restauration qui restent ouverts jusque tard dans la nuit et attirent aussi bien les touristes que les habitants.

Selon Time Out, les visiteurs apprécient leurs prix abordables et leur ambiance décontractée. Autrefois, ces stands étaient principalement fréquentés par les employés de bureau du quartier, qui venaient y prendre un repas rapide.

Un stand de restauration typique à Ikseon-dong. Image: imago

Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc

Le quartier de l’Océan, à Rabat, possède une atmosphère particulière, à la rencontre de l’Atlantique et de la vie urbaine, explique Time Out. Le quartier s’étend le long d’une portion du littoral. Sa promenade constitue donc, selon le magazine culturel, un lieu de rendez-vous particulièrement apprécié des habitants.

La vieille ville historique de Rabat est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Image: Shutterstock

Loin de la plage, de nombreuses rues invitent également à la découverte, écrit Time Out. Les façades de plusieurs immeubles d’habitation sont recouvertes de graffitis expressifs. Des lieux comme la rue Bruxelles, avec sa zone piétonne, ses cafés et ses centres culturels, contribueraient à renforcer le sentiment de communauté parmi les habitants, poursuit le magazine.

Neos Kosmos, Athènes, Grèce

Selon Time Out, Neos Kosmos est longtemps resté dans l’ombre des quartiers voisins de Koukaki et Pangrati. Ces derniers se trouvent à quelques minutes à pied de sites touristiques très populaires, ce qui explique notamment leur succès auprès des voyageurs.

Le monument emblématique d’Athènes: l’Acropole. Image: imago

Mais ce quartier situé entre l’Acropole et la Riviera athénienne est devenu l’un des plus passionnants d’Athènes, écrit le magazine culturel. Familles, artistes, étudiants et Athéniens de longue date y vivent désormais côte à côte.

Le centre culturel Onassis Stegi, situé dans le quartier, fait rayonner la créativité grecque à l’échelle internationale grâce à des expositions, des performances et des événements publics, précise l’article.

Des visiteurs au centre culturel Onassis Stegi. Image: keystone

Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis

Le Chinatown de Los Angeles a séduit le jury de Time Out par sa capacité à se réinventer constamment grâce à l’ouverture de nouvelles adresses. La grande variété de restaurants caractérise ce petit quartier. On y trouve de tout, de la cuisine haut de gamme aux petits stands de restauration, écrit le magazine.

Les célébrations du Nouvel An chinois dans le Chinatown de Los Angeles. Image: imago

Parallèlement, le quartier reste fidèle à son histoire, avec ses toits en forme de pagode, ses lanternes suspendues et son architecture historique, selon Time Out. Les visiteurs curieux peuvent également découvrir l’histoire de la communauté sino-américaine au Chinese American Museum.

La porte d’entrée du Chinatown de Los Angeles. Image: Shutterstock

Govanhill, Glasgow, Ecosse

Ces dernières années, Govanhill est devenu l’un des quartiers les plus populaires de Glasgow, écrit le magazine culturel. Il se distingue notamment par sa diversité. Sur Victoria Road, son principal axe, on trouve, selon Time Out, des pubs irlandais, des restaurants pakistanais et indiens ainsi que des commerces proposant des spécialités locales.

Les immeubles en grès abritaient autrefois principalement les ouvriers des usines sidérurgiques des environs. Image: imago

L’architecture mérite elle aussi le détour, selon le magazine: le paysage urbain de Govanhill est marqué par ses immeubles en grès datant du XIXe siècle.

Le quartier de Govanhill organise chaque année un festival culturel communautaire et antiraciste. Image: imago

Selon Time Out, les loyers peu élevés auraient attiré des profils créatifs, notamment des artistes et des écrivains. Une scène artistique particulièrement dynamique se serait ainsi développée dans le quartier.

La liste complète des quartiers les plus cool de 2026, selon Time Out

Jongno 3-ga, Séoul, Corée du Sud Quartier de l’Océan, Rabat, Maroc Neos Kosmos, Athènes, Grèce Chinatown, Los Angeles, Etats-Unis Govanhill, Glasgow, Ecosse Kitakagaya, Osaka, Japon Chapinero Alto, Bogotá, Colombie Koenji, Tokyo, Japon Centre-ville de St. Catharines, Ontario, Canada Esquilino, Rome, Italie Russafa, Valence, Espagne Tân Định, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam São Bento, Lisbonne, Portugal Talat Noi, Bangkok, Thaïlande Slakthusområdet, Stockholm, Suède Humayunpur, Delhi, Inde Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brésil West Town, Chicago, Etats-Unis Rákóczi tér, Budapest, Hongrie Jalan Besar, Singapour Crooswijk, Rotterdam, Pays-Bas Chacagiales, Buenos Aires, Argentine Bandra West, Mumbai, Inde Cathedral Quarter, Belfast, Royaume-Uni República, São Paulo, Brésil Changning, Shanghai, Chine Oost, Amsterdam, Pays-Bas Financial District, New York, Etats-Unis New Farm, Brisbane, Australie Quartier d’Aligre, Paris, France Kalk Bay, Le Cap, Afrique du Sud North Hobart, Hobart, Australie Newington Green, Londres, Royaume-Uni Yulin, Chengdu, Chine Mount Pleasant, Vancouver, Canada Centro Histórico, Lima, Pérou Boavista, Porto, Portugal Starstreet Precinct, Hongkong South Melbourne, Melbourne, Australie Distillery District, Lexington, Etats-Unis

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(traduit et adapté par mbr)