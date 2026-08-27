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On a trouvé la maison de vacances la plus chère d'Italie

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Une nuit ici coûte 40 000 francs.Image : iscaprivateisland.com

On a trouvé la maison de vacances la plus chère d'Italie

Envie de fuir le tourisme de masse lors de vos prochaines vacances? Pour la modique somme de 40 000 francs la nuit, l’île privée d’Isca, sur la côte amalfitaine, promet une tranquillité absolue. Entre vestiges romains, chef privé et passé théâtral, découverte de la résidence de vacances la plus chère d’Italie.
27.08.2026, 19:0327.08.2026, 19:03

Pour des vacances sous le signe d'une déconnexion totale et sans contrainte financière, une adresse confidentielle sort du lot sur la côte italienne. Niché à l'abri des regards, un havre d'exception propose de pousser les standards du luxe à leur paroxysme, moyennant un budget inédit- for sure.

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Pour s’offrir une nuit sur la propriété de vacances la plus exclusive et la plus onéreuse de la péninsule italienne, il faut débourser la somme astronomique de 40 000 francs suisses par nuit (soit environ 42 857 euros la journée ou 300 000 euros la semaine / 280 000 francs), nous informe le média Corriere della sera.

A ce tarif – qui revient à dépenser près de 1 785 euros par heure –, la promesse est claire: une tranquillité absolue, loin du tourisme de masse qui déferle sur la côte.

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Sur cette île privée, vous êtes loin du tourisme de masse.Image : iscaprivateisland.com

Une île privée baignée d’histoire

Située sur la côte amalfitaine, en face de la baie de Nerano et du fjord de Crapolla (sur la commune de Massa Lubrense), l’île ou rocher d’Isca s’étend sur 30 000 mètres carrés, à environ 30 kilomètres à vol d’oiseau au sud de Naples. Proposée à la location par l’agence immobilière de luxe Sotheby’s Re Italy, la propriété offre une vue panoramique à couper le souffle sur le golfe de Naples.

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Déguster un verre de vin ici en contemplant la mer. Un rêve devenu réalité.Image : iscaprivateisland.com

Ce joyau insulaire porte en lui un riche patrimoine. Entre le Iᵉʳ et le Vᵉ siècle après J.-C., les élites romaines y trouvaient déjà un lieu d’«otium» et de contemplation, dont témoignent d’importants vestiges archéologiques d’une ancienne villa romaine. A partir des années 1940, l’île est devenue le refuge marin et le havre de création du grand dramaturge et comédien napolitain Eduardo De Filippo.

Après le décès de ses héritiers, et malgré une forte mobilisation citoyenne et écologique en 2021 visant à faire de l’île un bien public, aucune préemption n’a été exercée. La propriété a ainsi été rachetée pour 10,5 millions d’euros par deux entrepreneurs originaires de Positano, Riccardo Ruggiti et Giacomo Cinque, propriétaires de la célèbre marque de vêtements Antica Sartoria Positano.

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L'île peut accueillir douze personnes.Image : iscaprivateisland.com

Prestations de très haut standing

La demeure principale, d’une superficie de 390 mètres carrés habilement intégrés dans leur écrin naturel, est spécialement pensée pour des séjours d’exception, des célébrations privées ou des vacances en famille. Bien que l’île invite à la rêverie, la capacité d’accueil reste strictement limitée à douze personnes afin de préserver le calme du domaine.

L’anecdote prête à sourire, mais l’annonce garantit explicitement la présence de sèche-cheveux parmi les équipements fournis!

Une mystérieuse télécommande a paralysé cette ligne romande
Une mystérieuse télécommande a paralysé cette ligne romande

A titre de comparaison, toujours selon le média Corriere della sera, la propriété la plus proche en termes de tarifs pour l’été 2026 est la Villa La Cassinella, sur le lac de Côme, proposée par un courtier londonien à 250 000 euros la semaine (avec sa piscine extérieure chauffée incrustée de feuilles d’or 22 carats), mais sans mention expresse de cet équipement du quotidien.

Le domaine d'Isca propose des prestations luxueuses:

  • Hébergements et espaces de vie: 6 chambres, 6 salles de bains, une cave à vin et de vastes espaces extérieurs composés de jardins, de terrasses et d'une oliveraie favorisant une promenade sereine.
  • Piscine «infinity»: Une piscine à débordement offrant une perspective visuelle se confondant avec la ligne d'horizon marin.
  • Accès et déplacements: Un appontement privé est aménagé pour faciliter les arrivées, l'île n'étant accessible que par les eaux. Une navette maritime assure la liaison avec le continent de 9 heures du matin à 17 heures.
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Image : iscaprivateisland.com
Infinity Pool pour un moment de détente infini.
Infinity Pool pour un moment de détente infini.Image : iscaprivateisland.com
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Image : iscaprivateisland.com
Les Américains regrettent les touristes suisses
Les Américains regrettent les touristes suisses

Personnel dédié et art de vivre méditerranéen

Afin d'offrir une déconnexion totale, l'ensemble des tâches ménagères et de l'entretien (chambres, jardins, piscine, cuisine) est pris en charge par un personnel résident composé de trois personnes, disponibles 12 heures par jour. La gouvernante intervient notamment de 7h30 à 16h30.

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image: sotheby's

Côté gastronomie, les repas sont préparés par un chef cuisinier privé secondé de son équipe. Spécialisé dans la cuisine méditerranéenne, ce chef propose également aux résidents un cours de cuisine gratuit pour apprendre à confectionner soi-même la pasta, les gnocchis ou la véritable pizza italienne.

C'est encore plus beau de nuit.
C'est encore plus beau de nuit. Image : iscaprivateisland.com

Sur place, les hôtes peuvent s’adonner à la pêche, au snorkeling ou au yoga. D’autres activités, telles que les sessions de plongée sous-marine (diving), les excursions guidées en bateau le long de la côte, ainsi que les massages et séances de yoga personnalisées, restent quant à elles payantes en supplément.

Une salle prête à recevoir du beau monde.
Une salle prête à recevoir du beau monde. image: sotheby's

Entre histoire romaine, mémoire théâtrale et luxe contemporain, la villa d’Isca s’impose sans conteste comme le sommet de la villégiature italienne.

(kek)

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