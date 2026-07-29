Kavinsky lors d'un concert à Paris en juin 2025. Image: www.imago-images.de

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile

Figure de la scène électro, l'artiste est décédé mardi à Paris. Il avait 50 ans.

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Le DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi soir, révèle Le Parisien. La piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est envisagée. L'artiste se serait dernièrement plaint de maux de tête.

«Aucun élément suspect» n’a été découvert sur place par les secours, précise le parquet de Paris auprès du journal Libération, ajoutant qu'une «enquête a été ouverte» et que «des investigations sont en cours».

De son vrai nom Vincent Belorgey, Kavinsky devait fêter ses 51 ans le 31 juillet prochain. Figure de la scène électro, il est devenu mondialement connu avec son titre Nightcall, bande originale du film Drive sorti en 2011. (jzs)

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