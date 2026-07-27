Où se cachait donc l'ex-premier ministre canadien durant le show de sa «California Girl»? Keystone

Katy Perry a ramené une superstar à Paléo

Lors de passage par Paléo ce samedi, Katy Perry n'a pas cumulé les clins d'œil à son amoureux pour rien: l'ancien premier ministre canadien se trouvait bien sur la Plaine de l'Asse pour assister à la performance de la chanteuse.

Plus de «Divertissement»

Deux jours après son concert aussi farfelu qu'exalté à Paléo, samedi soir, Katy Perry flotte encore dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Mais il n'y a pas qu'elle. Une question a obsédé de nombreux Romands tout au long du week-end: son chéri, l'ex-premier ministre Justin Trudeau, s'est-il faufilé quelque part en coulisses pour cueillir ses beaux compliments?

Un vidéo sème le trouble sur TikTok

Le doute était permis. Car non seulement l'ancien politicien de 54 ans a affiché présent quasiment tout au long de la tournée estivale de sa «blonde» (prononcez avec un accent québécois), mais Katy n'a pas été avare en clins d'oeil et douces références à l'égard de son compagnon. «J'ai 41 ans et je n'ai jamais été aussi amoureuse qu'aujourd'hui», a-t-elle fait savoir aux 35 000 spectateurs, au sujet de l'homme qui partage sa vie depuis l'été dernier.

Puis, un peu plus tard, avant d'entamer la chanson «I'm His, He's Mine», elle lançait avec un entrain:

«Faites du bruit

pour mon copain...

Mais pas trop,

il est à moi» Katy Perry

Si bien qu'une partie du public (watson compris) s'est demandé si le fringuant Canadien n'allait pas faire une incursion inopinée sur la scène. Après tout, quand il s'agit de se glisser sur les stories Instagram de Katy, au nez et aux yeux de ses 195 millions d'abonnés, ce dernier ne fait pas le timide.



La rumeur a été alimentée dimanche par une courte vidéo publiée sur TikTok, dans laquelle on croit voir le premier ministre en première loge, un verre à la main et le sourire aux lèvres. A l'ère de l'IA et des deepfakes, difficile - voire impossible - d'en attester la véracité.

Contacté par watson, son auteur n'a pas répondu à nos sollicitations. De même, le Paléo Festival n'a pas encore réagi à nos demandes pour éclaircir ce cas précis.

La confirmation tant attendue

S'il ne s'est finalement jamais pointé sur la Grande Scène (ou alors déguisé en E.T., mais ça, nous ne le saurons probablement jamais), une chose est sûre: le premier ministre se trouvait bel et bien à Nyon, comme l'a confié une source employé sur le festival à watson. Une information confirmée par nos confrères de 24Heures, qui rapportent ce lundi que le patron du festival, Daniel Rosselat, a profité de sa présence pour serrer la pince du premier ministre.

Une chose est sûre: le plus célèbre «boyfriend» de la planète a fait les gorges chaudes des festivaliers, presque autant que la performance haute en couleur de sa moitié. Ce n'était pas gagné.

Vidéo: watson

Gros malaise sur scène avec Usher Vidéo: watson