Angelina Jolie et son fils en visite surprise en Ukraine
Sur une photo diffusée par la Fédération nationale de boxe, lundi, Angelina Jolie et le fils qu'elle a eu avec Brad Pitt, Knox, 18 ans, posent dans une salle de boxe. «La célèbre actrice a visité le club de boxe Spadkoïemets à Kharkiv», ont commenté la fédération sportive ukrainienne et le propriétaire du club sur Instagram.
Le propriétaire du club Spadkoïemets, Pavlo Tchychko, a expliqué qu'il n'avait aucune idée que la récente réservation de la salle concernerait Angelina Jolie. et de préciser:
Le propriétaire du club a aussi expliqué dans une vidéo sur Instagram: «Elle nous a félicités, a dit qu'elle aimait notre salle et nous l'avons remerciée. Elle a demandé à mon fils depuis combien de temps il faisait du sport», avant de poursuivre: «Ça, c'est la vraie classe! Et son fils est pareil. Il a serré des mains, encore et encore... C'était vraiment génial!»
La star de cinéma, qui a été envoyée spéciale de l'ONU pour les réfugiés, s'était auparavant déjà rendue au moins deux fois dans en Ukraine depuis que la Russie a déclenché son invasion de grande ampleur en 2022. Deuxième ville d'Ukraine, située dans nord-est, Kharkiv se trouve tout près de la frontière avec la Russie et est régulièrement pilonnée depuis le début du conflit.
(fnt/afp)