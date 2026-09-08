L'actrice américaine a effectué une visite surprise dans un club de boxe de Kharkiv, en Ukraine. Image: Instagram/spadkoyemets.kh

Angelina Jolie et son fils en visite surprise en Ukraine

L'actrice américaine s'est rendue dans un club de boxe de la ville de Kharkiv, non loin de la Russie. Son fils, Knox, qu'elle a eu avec Brad Pitt, l'accompagnait.

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Sur une photo diffusée par la Fédération nationale de boxe, lundi, Angelina Jolie et le fils qu'elle a eu avec Brad Pitt, Knox, 18 ans, posent dans une salle de boxe. «La célèbre actrice a visité le club de boxe Spadkoïemets à Kharkiv», ont commenté la fédération sportive ukrainienne et le propriétaire du club sur Instagram.

Le propriétaire du club Spadkoïemets, Pavlo Tchychko, a expliqué qu'il n'avait aucune idée que la récente réservation de la salle concernerait Angelina Jolie. et de préciser:

«A tous ceux qui m'ont demandé: ce n'est pas une blague ni de l'intelligence artificielle. C'est arrivé complètement par hasard: Angelina Jolie, à notre plus grand bonheur, est passée par notre salle. Son fils Knox, avec des défenseurs ukrainiens, a participé à une séance d’entraînement de muay-thaï (boxe thaïlandaise) au sein du club.»

Le propriétaire du club a aussi expliqué dans une vidéo sur Instagram: «Elle nous a félicités, a dit qu'elle aimait notre salle et nous l'avons remerciée. Elle a demandé à mon fils depuis combien de temps il faisait du sport», avant de poursuivre: «Ça, c'est la vraie classe! Et son fils est pareil. Il a serré des mains, encore et encore... C'était vraiment génial!»

La star de cinéma, qui a été envoyée spéciale de l'ONU pour les réfugiés, s'était auparavant déjà rendue au moins deux fois dans en Ukraine depuis que la Russie a déclenché son invasion de grande ampleur en 2022. Deuxième ville d'Ukraine, située dans nord-est, Kharkiv se trouve tout près de la frontière avec la Russie et est régulièrement pilonnée depuis le début du conflit.

(fnt/afp)