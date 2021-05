International

Cara Delevingne vend son vagin sous forme d'œuvre d'art numérique, WTF?



WTF? Cara Delevingne vend son vagin sous forme d'œuvre d'art numérique

Vendredi 14 mai, le mannequin britannique s'est persuadé que sa fleur était une œuvre d'art et que le monde était prêt à payer pour ça. «Etrange?» Cara s'en tape, puisqu'elle le fait pour la bonne cause.

«L'art ne s'explique pas». Un adage qui a très certainement été inventé pour justifier ce genre de création insolite. Il y a quelques jours, sur son compte Instagram, Cara Delevingne a publié une vidéo dans laquelle elle se dévoile nue tout en y faisant une annonce qui a retourné internet:

«Mon premier mot a été "à moi". Pour moi, cela signifie, quelque chose qui est plus que jamais à moi: Mon vagin. Il m'appartient. Il est à moi et à personne d'autre. Je choisis ce que j'en fais. Et personne ne peut m'enlever ça»

Du coup, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Vendre son vagin sous forme d'œuvre d'art numérique. Plus précisément sous forme de NFT (Non Fongible Token). Une sorte de cryptomonnaie qui authentifie n'importe quelle chose en bien numérique ne pouvant être falsifié et qui donc le rend extrêmement précieux. Mais pourquoi la star des podiums haute couture se lance dans un business aussi saugrenu? C'est là que ça devient intéressant.

Une œuvre pour mille luttes

Le projet de Cara Delevingne est en collaboration avec Chemical X. Un artiste anonyme qui a déjà travaillé avec le très recherché Banksy. Le but de cette œuvre à quatre mains: Collecter des fonds pour la fondation éponyme du modèle soutenant «l'autonomisation des femmes, l'aide au COVID, les organisations LGBTQIA+, les causes environnementales et les combats contre le racisme institutionnalisé», explique-t-elle sur son compte Instagram.

«Je veux que les gens se rappellent à quel point ils sont incroyablement puissants, à quel point leur corps est magnifique et qu'ils en soient fier» Evening Standard

Le site de la fondation de Cara Delevingne a été lancé jeudi 13 mai. Les enchères dureront sept jours et la devise acceptée est le Bitcoin. Un autre mot qui fait partie intégrante du lexique des gens cools en 2021 manifestement.

