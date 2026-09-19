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Charles III

Le frère de Diana lâche une phrase sur Charles III et sa liaison gay

Charles et Diana: dans ses mémoires, le frère de la princesse revient sur leur mariage et rapporte une confidence qu’il n’a pas vérifiée.
Diana aurait confié à son frère que Charles était «amoureux de son valet».image: getty/watson

«Il est amoureux»: la prétendue liaison gay de Charles lll

Dans un nouvel extrait explosif de son livre à paraître, le frère de Lady Diana rapporte une déclaration troublante sur le prince Charles. Si cette confidence ne prouve rien sur une liaison du futur héritier du trône avec un homme, cette anecdote n’aura rien pour apaiser la fureur de Buckingham Palace.
19.09.2026, 15:0419.09.2026, 15:04
Marine Brunner
Marine Brunner

Un déjeuner dans un restaurant londonien, une annonce de divorce et une phrase inattendue. Dans un second extrait de Swan Song: Diana, My Sister, attendu le 22 septembre et dont certains extraits ont été publiés en primeur dans le Daily Mail, le frère de Lady Di, Charles Spencer, raconte une conversation avec sa sœur qui soulève de nouvelles interrogations sur la vie amoureuse très tumultueuse de celui qui était alors connu comme le prince Charles.

«Un jour, Diana m'a invité à déjeuner avec elle au San Lorenzo, son restaurant londonien préféré, à la dernière minute», écrit le comte Spencer, aujourd'hui âgé de 62 ans. L'occasion pour la princesse de Galles de lui annoncer son intention de divorcer.

Si Charles Spencer garantit à sa soeur qu'elle aura tout son soutien, il admet une crainte:

«Je sais que tu as mûrement réfléchi. Mais ma principale préoccupation concerne le public. Je crains qu’il ne te pardonne pas. Il a cru à un conte de fées, et je pense qu’il pourrait bien – à tort – te reprocher d’avoir détruit son rêve»
Charles Spencer à sa soeur,
dans un nouvel extrait de son livre

Ce à quoi Diana aurait seulement répondu, après avoir baissé les yeux: «Mais, Carlos, mon mari est amoureux de son valet.»

Charles Spencer précise que Diana n’a donné aucun nom et qu’il ne lui a demandé ni de qui elle parlait, ni sur quoi reposait cette conviction. Le passage rapporte donc une affirmation attribuée à la princesse, sans apporter la moindre preuve d’une quelconque relation entre le prince et un employé.

Ce livre explosif sur Diana fait sortir Buckingham de ses gonds
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Une anecdote qui ne va toutefois pas rassurer Buckingham Palace, dont les nerfs ont déjà été mis à mal par les premières révélations de l'ouvrage. Fait rarissime, le palais s'est déjà fendu d'un communiqué pour contester le récit du frère de la défunte princesse de Galles, évoquant un deuil susceptible d’altérer le jugement et les souvenirs.

Une chose est sûre: en ce qui concerne les affirmations explosives de son ex-beau frère, Charles III n'est pas encore au bout de ses peines.

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La princesse et le prince de Galles saluent depuis leur carrosse le jour de leur mariage, sur cette photo du 29 juillet 1981 à Londres.
source: ap pa / pa
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