Charles Spencer, le frère de Lady et l'oncle de William et Harry, s'apprête à dévoiler sa propre vérité sur sa soeur et les jours qui ont suivi sa mort. getty/watson

Ce livre explosif sur Diana fait sortir Buckingham de ses gonds

Près de trente ans après la mort de Lady Diana, son frère, Charles Spencer, s’apprête à publier un livre entièrement consacré à la princesse. Les premières révélations qui ont fuité dans la presse font déjà frémir le Palais – au point de le faire sortir de son silence habituel.

Plus de «Divertissement»

Encore un livre dont Buckingham Palace se serait bien passé. Le hic, c'est que celui-ci n'est pas né de la plume d'un énième spécialiste ou historien chevronné de la royauté. Mais d'un homme qui a eu un accès privilégié à ses coulisses et à ses protagonistes: Charles Spencer, le frère cadet de Lady Di, s'apprête à lui rendre un hommage poignant dans Swan Song: Diana, My Sister.

Le comte Spencer s'apprête à livrer le livre le «plus personnel» qu'il ait jamais écrit. image: instagram

S’il faudra encore patienter quelques jours pour découvrir cet ouvrage, disponible dès le 22 septembre, le dixième livre de Charles Spencer a déjà réussi à provoquer une chose plutôt rare: faire sortir Buckingham Palace de sa réserve.

Une phrase glaçante

Il faut dire que le frère cadet de Diana, aujourd’hui âgé de 62 ans, y formule une accusation particulièrement lourde contre son ancien beau-frère. Une accusation qui remonte aux jours chaotiques ayant suivi la mort de la princesse, le 31 août 1997 à Paris.

Tout serait parti d’un désaccord autour de William et Harry, alors âgés de 15 et 12 ans. Lorsque Charles Spencer apprend qu’il est prévu que les deux adolescents marchent derrière le cercueil de leur mère lors de la procession funéraire, le comte s'y oppose avec fermeté - convaincu que Diana n’aurait jamais souhaité voir ses fils soumis à une épreuve aussi publique et traumatisante.

Une conversation téléphonique particulièrement houleuse aurait alors éclaté avec celui qui était encore le prince Charles.

«Charles a continué à exprimer sa colère, sans que je l’interrompe. Puis il s’est arrêté. J’ai supposé que cette pause signifiait qu’il s’efforçait de se maîtriser, mais il s’est ensuite laissé aller au téléphone, exprimant ce que j’ai toujours considéré comme son mépris refoulé envers Diana, et son horreur face à l’émotion que sa mort avait suscitée dans le monde entier.» Un extrait de Swan Song: Diana, My Sister, publié dans le Daily Mail

C'est là que la phrase de Charles III aurait fusé. Charles Spencer affirme ne l'avoir jamais oubliée:

«Rassure-toi, nous l’oublierons bien assez vite» Charles au sujet de Diana, selon son beau-frère

Spencer raconte avoir été tellement abasourdi qu’il lui aurait fallu plusieurs secondes avant de répondre: «Je n’arrive pas à croire que tu viens de dire ça», puis de raccrocher au nez de l'héritier du trône britannique.

William et Harry finiront bel et bien par marcher derrière le cercueil de leur mère le 6 septembre 1997, aux côtés de leur père, de leur grand-père, le prince Philip, et de leur oncle Charles Spencer.

Le prince Philip, le prince William, Charles Spencer, le prince Harry et le prince Charles, derrière le cercueil, le 6 septembre 1997. Image: Tim Graham Photo Library

Des années plus tard, les deux frères ont expliqué que la décision avait été prise collectivement par la famille. Mais Harry, lui, n’a jamais caché à quel point l’expérience l’avait marqué.

Dans ses propres mémoires, Spare, il confirme également que son oncle s'était opposé bec et ongle à cette décision. Le projet aurait un temps été de faire marcher William seul, puisqu’il était l’aîné et le futur héritier, mais le cadet s'était décidé à le rejoindre - preuve de la solidarité indéfectible qui liait encore les deux frères à l'époque.

«Je ne pense pas qu’on devrait demander cela à un enfant, quelles que soient les circonstances» Harry, dans une interview

accordée à Newsweek en 2017

Buckingham Palace réplique

Si ce seul épisode a suffi à garantir quelques gros titres à Swan Song, Buckingham Palace a manifestement décidé de lui donner un coup de pouce involontaire en lui accordant le rare privilège d'une réponse. Un choix suffisamment inhabituel pour être relevé par Reuters et Associated Press, puisque la famille royale s’abstient généralement de commenter les innombrables livres qui lui sont consacré chaque année.

Les révélations contenues dans le livre du comte Spencer s'annonce d'ores et déjà explosives. image: penguin books uk

«Bien que nous ne commentions pas les livres par principe, Sa Majesté est consciente que la douleur d’un deuil fraternel peut obscurcir la raison, affecter le jugement et colorer la mémoire d’une manière que les autres ne perçoivent pas, même de nombreuses années après une telle perte», a déclaré un porte-parole du palais, dans un communiqué transmis aux médias.

Une manière plutôt élégante – mais particulièrement cinglante – de remettre en question les souvenirs de Charles Spencer, qui n'a rien à envier à la fameuse formule d'Elizabeth II, «Les souvenirs peuvent varier», en réponse aux accusations de racisme formulées par Harry et Meghan lors de leur interview avec Oprah Winfrey, en 2021.

Harry était au courant

Pour ajouter de l'huile sur le bûcher royal, un autre protagoniste se retrouve inévitablement dans les parages: le prince Harry. Selon plusieurs sources citées par Page Six, le duc de Sussex connaissait le contenu du livre avant sa publication.

«Harry savait ce qu’il y avait dans le livre, cela n’a pas été un choc» Une source de Page Six

Harry, qui ne manque jamais une occasion de mentionner sa défunte mère, en aurait notamment discuté avec son oncle en juillet dernier, lors d’une visite à Althorp, le domaine ancestral des Spencer où Diana est enterrée. Il s’y était rendu avec Meghan et leurs enfants.

Cependant, Swan Song ne devrait pas se résumer à un règlement de comptes avec les Windsor. C’est la première fois que Charles Spencer consacre un livre entier à sa sœur et évoque aussi longuement leur relation. Il y raconte notamment leur enfance, lorsque les deux plus jeunes enfants Spencer étaient inséparables et se surnommaient secrètement «Duch» et «Carlos».

Charles Spencer, ici aux côtés de sa sœur Diana, consacre pour la première fois un livre entier à la princesse. PA Images

Le frère et la sœur grandissent ensemble sur le domaine familial, affrontent des pensionnats difficiles, des nounous que Spencer décrit comme terrifiantes et, surtout, le divorce douloureux de leurs parents. Leur existence bascule en 1981, lorsque Diana épouse le prince Charles et devient presque du jour au lendemain l’une des femmes les plus célèbres de la planète.

«La vérité sur Diana»

Tout étant toujours soigneusement calculé au sein de la noblesse britannique, la publication de cet ouvrage ne doit rien au hasard. En effet, le 30e anniversaire de la mort de Diana approche à grands pas, le 31 août 2027.

Charles Spencer explique avoir été submergé de demandes d’interviews et avoir préféré mettre ses propres souvenirs sur papier «une fois pour toutes», plutôt que de continuer à lire les récits des autres. Certains reposeraient, selon lui, sur des «contre-vérités» devenues progressivement admises comme des faits.

«Le but de ce livre est de dire la vérité sur Diana du point de vue de son frère, comme j’ai essayé de le faire lorsque j’ai pris la parole lors de ses funérailles» Charles Spencer, cité par sa maison d'édition

Le comte assure vouloir dresser un portrait résolument positif de sa sœur, sans pour autant la transformer en sainte. Il la décrit comme une personnalité unique, pleine «d’amour, de charisme et de doutes». Après avoir enregistré lui-même le livre audio pendant trois jours, il affirme avoir eu une certitude: Diana aurait, selon lui, «approuvé chaque mot».

Quatre exemplaires disparus

Et comme si le feuilleton n’était pas déjà suffisamment romanesque comme ça, quatre exemplaires de Swan Song ont disparu cette semaine, avant même la publication. Destinés au marché néerlandais, ces ouvrages se trouvaient dans un camion qui acheminait des exemplaires vers un entrepôt aux Pays-Bas. Selon le Daily Mail, le chauffeur se serait arrêté pour dormir et aurait découvert à son réveil que le véhicule avait été forcé.

«C’est extrêmement suspect. Rien de tel ne s’est jamais produit auparavant. Il s’agit probablement du livre le plus important de l’année et les mesures de sécurité qui l’entourent sont extrêmement strictes» Une source du secteur de l’édition, au Daily Mail

Peine perdue, au moins en partie. Le Daily Mail a désormais commencé à publier les bonnes feuilles du livre. Et vu la réaction déjà particulièrement courroucée de Buckingham Palace, les prochains extraits risquent d’être scrutés à la loupe.

(Swan Song: Diana, My Sister sortira dans le monde entier le 22 septembre 2026)

Vidéo: watson