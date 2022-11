Ivanka Trump, ex conseillère de Donald Trump, «ne supportait pas les critiques» à son égard. image: keystone

«Je l'aime, mais...»: Ivanka Trump ne veut plus s'engager pour son père

Donald Trump est à nouveau candidat à la présidentielle des Etats-Unis. Sauf que sa fille préférée ne veut pas le soutenir dans sa campagne électorale. Dans le pays, les spéculations vont bon train sur les raisons de cette décision.

Donald Trump veut revenir à la Maison-Blanche. L'ex-président américain de 76 ans l'a annoncé la semaine dernière devant un parterre d'invités lors d'une apparition dans sa propriété privée, en Floride.

Lors de sa grande entrée en scène, sa femme Melania et son fils Eric Trump étaient à ses côtés, le républicain les a mentionnés tous les deux dans son discours. Puis, quant à Trump Jr, il a raté son apparition en raison d'une panne de vol. Des détails qui, dans l'ensemble, n'avaient rien d'inhabituel. C'est alors un autre membre de la famille qui a fait sensation, lors de cette soirée: l'ancienne «First Daughter» Ivanka Trump. Cette dernière était absente de la salle de Mar-a-Lago.

Ce n'est pas un hasard si la femme de 41 ans ne s'est pas montrée lors de la grande soirée de son père. En effet, comme Ivanka l'a elle-même annoncé sur Instagram, elle ne sera pas présente lors de la deuxième tentative politique de sa famille.

«J'aime beaucoup mon père. Néanmoins, je décide cette fois-ci de donner la priorité à mes jeunes enfants et à la vie privée que nous nous construisons en famille. Je ne prévois pas de faire de la politique». Ivanka Trump. instagram

Depuis, les spéculations vont bon train aux Etats-Unis sur les raisons pour lesquelles la fille préférée de Trump ne le soutient pas dans sa campagne électorale. Un ancien conseiller de l'ex-président américain pense même qu'elle pourrait avoir donné des informations au FBI.

Elle ne veut plus de cette vie

Durant le premier mandat de Trump, de 2017 à 2021, Ivanka Trump a travaillé comme conseillère présidentielle et était considérée comme une étoile montante de la politique américaine. Elle était sous les feux de la rampe et formulait régulièrement des discours pour son père. Son mari Jared Kushner était, lui aussi, employé comme proche conseiller du président de l'époque.

«J'aime beaucoup mon père. Cependant, je décide cette fois-ci de donner la priorité à mes jeunes enfants et à la vie privée que nous nous construisons en tant que famille. Je ne prévois pas de faire de la politique», a écrit la fille de Trump dans sa story Instagram, supprimée depuis, en réponse des rumeurs de plus en plus imposantes. Elle soutiendra son père à l'avenir en dehors de la politique.

«Je suis reconnaissante d'avoir eu l'honneur de servir le peuple américain et je serai toujours fier de ce que notre gouvernement a accompli»

Ivanka Trump veut désormais se consacrer à sa famille et non aux projets présidentiels de son père. image: keystone

La chaîne d'information américaine CNN a cité une source anonyme de l'entourage de la famille déclarant: «elle sait qu'à ce stade, ce n'est pas quelque chose qui lui servira à elle ou à sa famille». Ivanka en est certaine: elle ne veut «plus jamais revenir à cette vie».

Le New York Post a récemment rapporté que Donald Trump avait tenté, lors du mariage de sa plus jeune fille Tiffany, de convaincre sa fille et son gendre Jared Kushner de soutenir ses projets. Il aurait littéralement supplié le couple de le rejoindre sur scène lors de son annonce, selon l'article.

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner. image: keystone

«Trump pensait pouvoir convaincre Ivanka de revenir ce week-end et de faire campagne pour lui, car, par le passé, elle a été l'oratrice la plus demandée, après lui», selon une source inconnue. La source a ajouté qu'elle se serait opposée à sa demande, ce qui aurait créé des tensions en coulisses.

Concernant les raisons du retrait d'Ivanka Trump, une autre source anonyme est également citée dans un second article du New York Post:

«Ivanka ne supportait pas les critiques et les menaces à son égard et était malheureuse de voir que beaucoup de ses amis se détournaient d'elle»

Elle souhaite désormais mener une vie normale.

Ivanka a obtenu tout ce qu'elle voulait

Dans une interview accordée à la chaîne américaine MSNBC, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a avancé une thèse: «Je pense que Jared et Ivanka sont peut-être les taupes», a-t-il déclaré en référence à la descente de police effectuée il y a environ trois mois dans la propriété de Trump. Apparemment, Cohen pense qu'Ivanka pourrait avoir fourni des informations au FBI. Lorsque les enquêteurs ont fouillé Mar-a-Lago, ils ont découvert des documents gouvernementaux confidentiels.

Mais selon Cohen, la raison pourrait aussi être plus simple: le couple aurait gagné environ 640 millions de dollars américains pendant leur séjour à Washington. De plus, le père de Kushner, Charles, a été gracié par Donald Trump. Jared et Ivanka auraient ainsi obtenu ce qu'ils désiraient.

Les ennuis s'accumulent pour Trump

Trump est empêtré dans diverses batailles juridiques. Le 45e président des Etats-Unis est soupçonné d'avoir emporté des documents gouvernementaux secrets avec lui, d'être impliqué dans l'attaque du Capitole, de mener des pratiques commerciales douteuses, ou encore d'avoir tenté de renverser a posteriori le résultat des élections de 2020. Il avait perdu ces dernières face au démocrate Joe Biden. Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite électorale.

Pour en savoir plus Analyse Pourquoi le rôle de Trump au Capitole est capital de Bastian Brauns, Washington / t-online

Les récentes élections au Congrès ont également montré que de nombreux Américains ne veulent plus entendre les affirmations et les diatribes de Trump sur l'élection. De nombreux candidats extrêmes qu'il soutenait et qui partageaient son déni de l'élection ont été rejetés.

De nombreux collègues du parti rendent Donald Trump ouvertement responsable de la défaite. Le nombre de républicains qui appellent publiquement à laisser le leader américain derrière eux ne cesse de croître, et de plus en plus de personnalités en font partie.

Même l'ancien vice-président de Trump, Mike Pence, qui était autrefois fidèle à son chef, vient de déclarer dans une interview qu'il pensait qu'il y avait de meilleures alternatives que Trump à l'avenir. Pence ne cache désormais plus qu'il envisage lui-même de se présenter à la présidentielle de 2024 contre Trump.

Trump a cinq enfants au total. De son premier mariage avec Ivana Trump sont nés ses fils Donald Jr. et Eric ainsi que sa fille Ivanka. Avec sa troisième épouse Melania Trump, il a eu un fils, Barron.