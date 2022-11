Donald Trump s'est trouvé une nouvelle cible. image: keystone

Donald Trump a un nouvel ennemi juré

L'enquêteur spécial Jack Smith doit trouver des preuves contre l'ancien président des Etats-Unis et est vivement attaqué pour cela. Sa famille est visée et Donald Trump semble prendre tout ceci comme un jeu.

Bastian Brauns, Washington

La période de grâce pour Jack Smith est terminée: «monstre armé», «tueur politique» et «haïsseur de Trump». Toutes les demi-heures, Donald Trump insulte son nouvel ennemi juré.

En effet, pendant une semaine, l'ancien président a eu le temps de s'habituer au fait qu'un procureur spécial a de nouveau été nommé pour enquêter sur d'éventuels délits commis. Désormais, Donald Trump s'attaque à Jack Smith sur toutes les chaînes de télévision.

Une expérience similaire avait déjà été vécue par un autre procureur spécial, Robert Mueller, chargé en 2017 d'enquêter pour savoir si le milliardaire avait collaboré avec la Russie pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à deux questions: Donald Trump a-t-il voulu empêcher la passation de pouvoir légitime avec Joe Biden le 6 janvier? Et a-t-il conservé illégalement des centaines de pages de secrets d'État à Mar-a-Lago?

Principale différence avec l'époque: il n'exerce plus aucune fonction. Mais même ainsi, il fera tout pour rendre la tâche de Jack Smith la plus difficile possible. Son arme la plus redoutable est déjà connue: les insultes et le dénigrement, non seulement contre le procureur, mais aussi contre sa famille.

L'objectif est clair: semer à l'avance le doute sur l'enquête de Jack Smith et ses éventuels résultats, et les faire passer pour illégitimes, du moins auprès de ses propres partisans. Donald Trump est soutenu activement par ses collègues du Sénat et de la Chambre des représentants.

Un coup de hache dans le système judiciaire américain

Leur récit est le suivant: les institutions juridiques des Etats-Unis sont tellement infiltrées par les démocrates de gauche que la justice n'est plus indépendante. Que ce soit le FBI, le ministère de la Justice ou les tribunaux, personne n'est digne de confiance.

L'ancien président et les républicains nuisent une fois de plus à la confiance du peuple envers les piliers de la démocratie américaine. Ils ne disent pas un mot sur le fait qu'en cas de doute, ils utilisent eux-mêmes les possibilités du système et nomment par exemple des juges fédéraux dont ils espèrent qu'ils rendront des jugements favorables.

Le sénateur texan Ted Cruz est en tête de liste. Il qualifie la nomination de Jack Smith au poste d'enquêteur spécial de politiquement motivée. Il a même écrit un livre sur la manière dont la gauche infiltrerait le système judiciaire: Justice corrompue: comment la gauche utilise notre système juridique comme une arme. Il occupe actuellement la troisième place dans les classements américains d'Amazon et devance ainsi les livres d'investigation sur Donald Trump.

Les faiblesses structurelles

Il est vrai que, contrairement à l'Allemagne par exemple, le ministre de la Justice nommé par le président est également le procureur général fédéral aux États-Unis. Le Département de la justice (DOJ) semble donc à première vue moins indépendant qu'il ne pourrait le paraître. C'est aussi pour cette raison que Joe Biden affirme régulièrement qu'il n'échangerait en aucune manière sur les enquêtes concernant Donald Trump avec le ministre américain de la Justice, Merrick Garland.

Cette faiblesse structurelle est désormais encore plus évidente dans le système bipartite américain. L'actuelle administration Biden enquête sur l'administration précédente de Trump. Qui plus est, contre un homme qui a annoncé vouloir redevenir président pour les républicains. C'est un cas historique particulier.

Mais c'est précisément pour cette raison, pour éviter toute impression de partialité, que Merrick Garland a confié l'enquête à un enquêteur spécial. Jack Smith est doté de pouvoirs étendus et peut désormais enquêter en grande partie indépendamment du Département de la Justice des États-Unis.

L'homme qui pourrait faire tomber Donald Trump travaillait jusqu'à présent au Tribunal pénal international de La Haye, aux Pays-Bas. Jack Smith y a récemment enquêté sur des crimes de guerre au Kosovo en tant que procureur. Et il n'est pas non plus un inconnu aux Etats-Unis. En 2010, il a mené des enquêtes au sein du ministère américain de la Justice sur des hommes politiques pour corruption et délits électoraux.

Le procureur Jack Smith. image: keystone

Fouiller dans le passé

Donald Trump et ses partisans reprochent à Jack Smith d'avoir dirigé en 2014 l'enquête sur le gouverneur de Virginie de l'époque, Bob McDonnell. Ce dernier a été mis en examen et condamné pour avoir reçu des cadeaux en échange de faveurs politiques. La Cour suprême a ensuite annulé le jugement. La carrière politique de Bob McDonnell, qui était également considéré comme un candidat potentiel à la présidence, a toutefois été endommagée.

Le fait que JackSmith ait également enquêté sur le démocrate John Edwards, autrefois sénateur et candidat à la vice-présidence de John Kerry, ne semble pas avoir d'importance à leurs yeux.

L'ex-président et ses fidèles n'hésitent pas non plus à creuser dans la sphère personnelle de Jack Smith. L'épouse du procureur ayant autrefois donné de l'argent aux démocrates, il serait, lui aussi, discrédité par ce geste.

Dernièrement, ils ont fait savoir que la belle-sœur de Jack Smith avait comparé l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche au 11 septembre. En 2016, elle avait écrit sur un blog à propos de la victoire électorale:

«Je me suis réveillée avec le même sentiment de peur que celui dont je me souvenais après les attentats du 11 septembre»

On ne connaît toutefois pas de telles déclarations de la part de Jack Smith. En tant que procureur, il saura exactement ce qu'il doit ou ne doit pas dire dans sa position.

La bataille a commencé depuis longtemps et la pression sur Jack Smith va continuer à augmenter. On sait ce qui arrive aux personnes qui sont publiquement dénoncées par Donald Trump: les menaces de mort sont monnaie-courante.

Outre l'enquête en cours, résister à la pression sera la tâche la plus difficile pour le procureur. Mais l'homme est habitué aux menaces. Il enquête habituellement sur des personnes corrompues et des criminels de guerre. Dès qu'il sera rentré de La Haye, il s'attaquera à l'ancien président des Etats-Unis.

D'un point de vue juridique, l'enquête de Jack Smith, même si elle devait aboutir à une inculpation, n'empêcherait pas Donald Trump de se représenter. Mais les démocrates et de plus en plus de républicains espèrent que Trump serait alors peut-être enfin politiquement fini.