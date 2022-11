Ron DeSantis un Donald Trump 2.0 plus radical que l'original



Depuis longtemps déjà, Ron DeSantis attend sa chance. Après sa grande victoire électorale, le gouverneur de Floride devient la plus grande menace pour Donald Trump.

Bastian Brauns, Atlanta / t-online

La plus proche alliée de Trump a justement envoyé un message en direction de la Floride le soir des élections. L'ex-président n'a pas dû apprécier ce message. Kari Lake, la candidate au poste de gouverneur de l'Arizona qu'il a soutenue, y a fait l'éloge du plus grand concurrent de Trump au sein de son propre parti: le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Image: sda

«Félicitations au gouverneur Ron DeSantis pour ta victoire décisive à la réélection», a écrit Lake. Le chef du gouvernement de Floride, âgé de 44 ans seulement, venait d'être réélu avec 59,4% des voix. Il est considéré comme une nouvelle étoile dans le ciel conservateur des républicains. Elle a poursuivi:

«Tu as établi la norme au niveau des Etats pour le leadership conservateur à l'échelle nationale»

Elle va essayer de faire de même en Arizona. Les votes n'y ont pas encore été comptabilisés.

Le message de Lake est marqué par la difficulté de s'assurer les faveurs de DeSantis sans se mettre à dos Trump. Car tous deux entrent en ligne de compte comme futurs candidats à la présidence pour les élections de 2024 et restent donc importants pour la propre carrière politique de Kari Lake. D'une part, elle souligne l'importance de la victoire de Ron DeSantis à l'échelle nationale. D'autre part, elle limite aussitôt sa prétention au pouvoir en parlant du «niveau des Etats».

De promoteur à destructeur

Ce ne sont que des nuances qui apparaissent. Mais elles illustrent le fait que les républicains pourraient désormais être menacés par une lutte pour le leadership au sein du parti. Car la «vague rouge» promise par Donald Trump aux candidats qu'il a soutenus n'a pas eu lieu. Sa position de leader n'est donc plus incontestée. Ron DeSantis, nettement plus jeune, qui était déjà considéré comme la nouvelle coqueluche des républicains dans les sondages avant les midterms, apparaît en revanche comme un vainqueur éclatant.

Mais quelle est la probabilité que le jeune gouverneur de Floride soit le candidat du «Grand Vieux Parti» (GOP)? Ron DeSantis pourrait-il être élu président des Etats-Unis en 2024? Sera-t-il même «un pire Trump», ce contre quoi les démocrates en particulier mettent en garde depuis longtemps?

Trump semble en tout cas craindre beaucoup son concurrent et fils spirituel politique. Alors qu'il soutenait encore DeSantis en 2018 lors de sa première campagne électorale pour le poste de gouverneur, il se retourne désormais souvent contre lui.

Ces derniers mois, Trump n'a cessé de s'en prendre à DeSantis, le qualifiant récemment de «DeSanctimonious», c'est-à-dire d'hypocrite. Il a également mis en doute les sondages. Selon un rapport du Wall Street Journal, Trump aurait lancé un avertissement clair à Ron DeSantis le soir même des élections:

«S'il se présente, je vous dirai des choses sur lui qui ne sont pas très flatteuses. J'en sais plus sur lui que n'importe qui, plus que peut-être même sa femme»

De meilleures chances pour Ron DeSantis

De telles menaces de chantage de la part de Trump sont typiques. L'ex-président utilise cette méthode contre tous ceux qui ne se laissent pas faire. Le 15 novembre, il annoncera probablement sa propre candidature pour 2024. DeSantis ne doit pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant, ce dernier aurait peut-être même de meilleures chances de gagner contre un candidat démocrate que Trump.

Diplômé d'universités d'élite telles que Yale et la Harvard Law School, DeSantis possède un parcours qui pourrait bien être un atout pour les futurs présidents américains. Contrairement à Trump, il a servi dans l'armée américaine, ce qui n'est jamais un mal pour un républicain. DeSantis a toujours habilement éludé la question de savoir s'il serait candidat en 2024. Il a également éludé jusqu'à présent la question de savoir si Trump s'était fait voler l'élection de 2020. Il ne fait en tout cas pas partie des nombreux «election deniers» (négationnistes électoraux) qui propagent le mensonge de Trump sur la fraude électorale.

Plus extrême que Donald Trump

Mais ce qui le rend tout de même plus dangereux que Trump aux yeux des démocrates, c'est son programme extrêmement conservateur. Les idées de Ron DeSanti éclipsent parfois largement les déclarations et les projets de Trump.

Comme Kari Lake de l'Arizona, l'homme de Floride mène une guerre culturelle contre les idées libérales. Sa loi, critiquée en tant qu'«anti-gay bill», suscite en particulier les craintes des minorités vers un tournant réactionnaire . DeSantis a même retiré des droits fiscaux spéciaux au groupe Disney, basé en Floride, parce que l'entreprise s'est publiquement prononcée contre l'une de ses lois. La loi interdit aux écoles d'aborder l'homosexualité en classe jusqu'à la troisième année.

. DeSantis a même retiré des droits fiscaux spéciaux au groupe Disney, basé en Floride, parce que l'entreprise s'est publiquement prononcée contre l'une de ses lois. en classe jusqu'à la troisième année. DeSantis est également considéré par beaucoup comme plus extrémiste que Donald Trump sur les questions de racisme. Avec son «Stop Woke Act», le gouverneur de Floride a donné l'exemple à d'autres Etats américains gouvernés par les républicains en interdisant l'enseignement de la «Critical Race Theory» dans les écoles. Celle-ci s'occupe des structures racistes du pays . Il ne veut pas «dépenser un dollar du contribuable pour apprendre aux enfants à haïr leur pays» , a déclaré DeSantis. Les parents ont donc la possibilité de poursuivre les écoles en justice si celles-ci enfreignent sa loi. L'Etat fédéral leur versera l'argent nécessaire pour couvrir les frais d'avocat.

, a déclaré DeSantis. Les parents ont donc la possibilité de poursuivre les écoles en justice si celles-ci enfreignent sa loi. L'Etat fédéral leur versera l'argent nécessaire pour couvrir les frais d'avocat. Le gouverneur de Floride a signé cette année la loi sur l'avortement la plus restrictive de l'histoire moderne de l'Etat. Elle n'autorise les interruptions de grossesse que jusqu'à 15 semaines. Elle ne prévoit aucune exception pour les femmes qui tombent enceintes à la suite d'un viol, d'un inceste ou d'un trafic d'êtres humains.

de l'Etat. Elle n'autorise les interruptions de grossesse que jusqu'à 15 semaines. Elle ne prévoit aucune exception pour les femmes qui tombent enceintes à la suite d'un viol, d'un inceste ou d'un trafic d'êtres humains. C'est presque oublié, mais, lors de la pandémie, DeSantis s'est opposé aux obligations de vaccination et a vanté d'autres médicaments à la place. Alors que Trump se faisait parfois huer lors de ses propres rallyes parce qu'il recommandait «son vaccin», DeSantis marquait des points avec son «Freedom State". Avec des phrases comme «Don't Fauci my Florida», il s’est mis à dos Joe Biden et son conseiller a la Santé Anthony Fauci. «Je ne veux pas d'un Etat biomédical de sécurité», a-t-il déclaré, et il s'est battu avec véhémence et succès sur le plan juridique contre les obligations de port de masque imposées par Washington.

Malgré les menaces proférées, Donald Trump a lui-même élu Ron DeSantis à son domicile de Floride, selon ses propres dires. On verra dans les mois à venir s'il a ainsi contribué à son grand succès, et donc à sa propre chute. La pression sur Trump va maintenant augmenter. DeSantis a déjà un éminent et riche soutien. Elon Musk, le patron de Tesla et nouveau propriétaire de Twitter, a écrit sur Twitter, il y a quelque temps qu'il préférait le gouverneur de Floride à Trump.

Il y a quelque temps, un ancien camarade de classe de Ron DeSantis a déclaré à son sujet: «Son objectif était de devenir président des Etats-Unis. Est-ce que cela semblait absurde? Beaucoup de choses dont nous avons parlé à l'époque étaient aberrantes. Et beaucoup de ces choses se sont réalisées...»