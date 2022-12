A 14 heures, les vignettes étaient plébiscitées. image: capture d'écran

Trump a déjà empoché un million de dollars avec ses cartes ridicules

La collection de cartes NFT à l'effigie de Donlad Trump a fait carton plein sur la Toile, quelques heures seulement après sa commercialisation.

$99, l'on pourrait croire que c'est cher payé pour des cartes collector NFT à l'effigie de Trump, surtout pour des montages un «poil» approximatifs sur fond d'auto-promotion assumée. Même à l'approche des fêtes où le citoyen américain est prêt à dégainer son portefeuille pour soutenir une cause.

Mais que nenni, si l'on en croit le site de vente desdites oeuvres numériques; le peuple semble avoir répondu à l'appel du prédécesseur de Joe Biden.

A midi, les jetons avaient déjà rapporté 614 ETH, soit plus de 700 000 dollars, quelques heures seulement après leur commercialisation. A l'heure actuelle, le volume écoulé est de 1036 ETH (plus de 1 million de dollars), et le chiffre ne cesse d'augmenter. C'est carton plein pour celui qui se dit:

«Votre président préféré de tous les temps, meilleur que Lincoln, meilleur que Washington»

Si, pour nombre de commentateurs sur twitter, la démarche est «gênante», ses fans les plus hardcores n'auront certainement pas attendu longtemps avant de se jeter sur la collection.

Donald Trump avait laissé entendre qu'il ferait une annonce majeure mecredi 14 décembre. «L'Amérique a besoin d'un superhéros. Je ferai demain une annonce majeure», avait-il écrit sur son réseau social Truth Social.

Celui qui lorgne sur le bureau oval en 2024 a donné au concept de culte de la personnalité une toute nouvelle dimension, en présentant ses 45 000 vignettes - en écho au fait que le prochain président des Etats-Unis sera le 45 ème - comme «des créations artistiques formidables sur ma vie et ma carrière».

Trump se prend pour Superman et veut sauver les USA 👇 Vidéo: twitter

Quelques designs en stock👇

(jod)