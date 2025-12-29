C’est la 5e rencontre entre les deux hommes, durant le 2e mandat de Trump. Image: Anadolu

Benjamin Netanyahu décerne un prix explosif à Trump

Le premier ministre israélien est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa 5e rencontre en une année. Et il a immédiatement brisé une vieille tradition du pays pour flatter de manière étrange le président américain.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré une nouvelle fois son allié Donald Trump, lundi en Floride. Le président américain s’est dit déterminé à avancer vers la deuxième phase de son plan de cessez-le-feu à Gaza. «Nous avons environ cinq sujets majeurs à aborder, et Gaza sera l'un d'entre eux. Il doit y avoir un désarmement du Hamas», a annoncé Trump en début de rencontre.

Mais une annonce a fait de l’ombre à toutes les autres, durant la conférence de presse finale: Benjamin Netanyahu veut offrir un prix à Donald Trump.

Et pas n’importe lequel:

«Nous avons décidé de rompre avec une tradition, ou d'en créer une nouvelle, en décernant le Prix Israël, que nous n'avons jamais attribué à un non-Israélien en près de 80 ans d'existence, et que nous allons remettre au président Trump» Le premier ministre israélien

Trump devrait recevoir ce prix pour «ses services exceptionnels rendus à Israël et au peuple juif. C’est le sentiment majoritaire des Israéliens de tous bords. Il bafoué de nombreuses conventions. Puis, à leur grande surprise, les gens ont réalisé que peut-être avait-il raison après tout», a expliqué Netanyahu lundi soir.

C’est la plus grande distinction du pays.

Quelques heures plus tôt, le mouvement islamiste palestinien a toutefois réaffirmé qu'il «ne renoncera pas» aux armes «tant que l'occupation perdurera». «Nous n'avons jamais eu d'ami comme le président Trump à la Maison-Blanche», a apprécié Benjamin Netanyahu, qui s'est entretenu plus tôt dans la journée avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.

Le président américain a aussi minimisé les bruits faisant état de tensions avec le premier ministre israélien. «Il peut être très difficile» mais Israël «n'existerait peut-être pas» sans le leadership dont il a fait preuve après les attaques sans précédent du Hamas contre le pays le 7 octobre 2023, a-t-il estimé.

La deuxième étape du traité de paix prévoit le désarmement du Hamas, un retrait progressif de l'armée israélienne de Gaza, la mise en place d'une autorité de transition et le déploiement d'une force internationale de stabilisation dans le territoire palestinien. Plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahu s'est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, ont indiqué des responsables des deux pays.

Dernier otage

Succès majeur de la première année du mandat du président américain, la fragile trêve à Gaza, prévue par un plan supervisé par Donald Trump, a mis fin en octobre à deux années de guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Israël et le Hamas s'accusent néanmoins mutuellement de violations.

Mais avant d'entamer les tractations sur la deuxième phase, Israël veut insister sur l'importance de la restitution du corps du dernier otage retenu à Gaza, selon une porte-parole du bureau du Premier ministre, Shosh Bedrosian.

Le Hamas assure ne pas avoir réussi à le localiser jusqu'à présent. Benjamin Netanyahu veut s'assurer que «le Hamas est désarmé, que Gaza est démilitarisé» dans cette phase suivante, a-t-elle ajouté. Or la branche armée du mouvement islamiste palestinien a réaffirmé lundi qu'il «ne renoncera pas à ses armes tant que l'occupation perdurera».

«Frustration américaine»

Le Premier ministre israélien compte également aborder le «danger que posent l'Iran» et son programme balistique, «non seulement pour le Moyen-Orient mais aussi pour les Etats-Unis», selon la porte-parole. Il s'agit d'une «tentative de fabriquer un nouveau casus belli» contre l'Iran après «l'argument du nucléaire», relève Sina Toossi, chercheur au Centre pour la politique internationale (CIP) à Washington.

«Il y a de plus en plus de signaux illustrant la frustration de l'administration américaine vis-à-vis de Netanyahu» Yossi Mekelberg, spécialiste du Moyen-Orient au cercle de réflexion Chatham House de Londres.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a dénoncé lundi un climat de pressions «psychologiques». En juin, Israël avait lancé une attaque d'une ampleur inédite sur Téhéran, tuant notamment plusieurs dizaines de hauts gradés et des scientifiques liés au programme nucléaire iranien. Les Etats-Unis s'étaient brièvement impliqués militairement en bombardant trois sites nucléaires.

Depuis le 24 juin, un fragile cessez-le-feu est en vigueur après 12 jours de guerre.

(ats/fv)