Trump oscille entre mégalomanie et frustration

Trump a présenté son programme politique samedi dernier. Image: sda

Comme les républicains s'opposent à lui, Trump joue de plus en plus la carte du fantasme. Sa mégalomanie rend l'ex-président encore plus imprévisible.

Bastian Brauns, Washington

On pourrait presque avoir l'impression que Donald Trump, comme Vladimir Poutine, a trop longtemps feuilleté de vieux livres d'histoire. C'est du moins l'impression que donne le message vidéo qu'il a envoyé ce week-end. S'il redevenait président, Trump y annonçait qu'il ferait construire dix nouvelles villes aux Etats-Unis.

Avec ce projet ambitieux qu'il nomme «Freedom Cities», il cherche à s'inscrire dans l'expansion territoriale des Etats-Unis à l'époque de leur fondation. En effet, selon Trump, la «mouvement de la frontière» symbolisait chez les générations précédentes d'Américains la capacité à poursuivre de grands rêves et des projets audacieux, même lorsqu'ils paraissaient impossibles. Aujourd'hui, il estime que ce courage a été perdu. Il promet donc de le retrouver et de l'incarner à grande échelle, s'il est réélu président.

Ce qui semble être une histoire exagérée et vaguement historique n'est en réalité qu'un nouvel exemple du manque de stratégie de Donald Trump pour garantir son succès. Sa récente annonce de la construction de dix nouvelles villes vient s'ajouter à une liste déjà longue d'idées étranges qu'il utilise pour tenter de masquer une certaine forme de désespoir et trouver un nouveau récit à tout prix. Bien que Trump ait été célébré ce week-end devant ses fidèles partisans lors de la conférence de la droite conservatrice CPAC près de Washington, cela ne peut cacher l'opposition grandissante à son égard, y compris au sein de son propre parti. Il semble même que l'ex-président doive abandonner une ancienne stratégie pour essayer de retrouver du succès.

Dès le début de son discours de près de deux heures, Trump a pris de la hauteur. Dans le public de la salle du National Harbour, non loin de Washington, qui n'était remplie qu'aux deux tiers, il a salué son ancien médecin personnel et conseiller en chef pour la santé, Ronny Jackson. «Il m'a dit que j'allais vivre 200 ans», a déclaré Trump.

Puis le milliardaire s'est lancé: il mettrait fin à la guerre en Ukraine en un jour. «Nous aurons la Troisième Guerre mondiale si rien n'est fait rapidement», a déclaré Trump devant ses partisans. «Je suis le seul candidat qui peut promettre de l'empêcher». Il a menacé les pays de l'Otan: la protection n'existera que s'ils paient davantage.

Trump s'est présenté comme une figure mythique. «Je suis votre guerrier, je suis votre justice, je suis votre vengeance», a-t-il dit, condamnant, comme toujours, l'establishment de Washington.

Trump attaque son «camp»

Il n'a pas non plus épargné son propre parti. Les démocrates n'ont autant de succès que «parce qu'ils sont unis», a déclaré Trump. Le parti du détesté Joe Biden n'a pas dans ses rangs des élus comme le républicain Mitt Romney. Ce dernier est depuis longtemps l'un des plus grands détracteurs de l'ancien président Trump.

Trump s'est également penché sur les traîtres dans ses propres rangs. Ceux qui osent se présenter contre lui. «Ils ne veulent pas vraiment rivaliser contre moi. En réalité, ils ont peur de se présenter face à moi», a-t-il déclaré sans citer de noms. Il sait pourtant que Ron DeSantis, son principal concurrent au sein du parti et gouverneur de Floride, organise parallèlement à cette conférence du CPAC une grande campagne de collecte de fonds dans son Etat d'origine. Les grands donateurs se déplacent depuis des mois déjà vers DeSantis, tandis que Trump doit s'efforcer de quémander de l'argent à ses propres partisans avec des gadgets douteux.

Une autre manifestation concurrente au sein du parti a lieu en plein milieu de Washington. Il s'agit d'un sommet «Principes d'abord» créé de toutes pièces contre la politique «America First» de Trump. Des républicains qui rejettent le trublion y sont également présents. Parmi eux, l'ancien conseiller à la sécurité de Trump, John Bolton, et le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Mais aussi des policiers, dont certains ont été grièvement blessés lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier et qui poursuivent désormais Trump en justice.

Trump l'anti-système

Trump a continué d'éructer son programme plutôt radical. En cas de problème migratoire, par exemple, il veut les combattre avec l'armée si nécessaire. Il promet:

«Sous ma direction, nous utiliserons toutes les ressources étatiques, locales, fédérales et militaires nécessaires pour mener la plus grande opération de renvoi de l'histoire américaine.»

Faisant fi de l'Etat de droit, son programme s'affranchit de toutes les procédures juridiques. «Nous les trouverons et les expulserons de notre pays sans poser de questions», a déclaré Trump.

De retour au pouvoir, il a également l'intention d'utiliser la garde nationale pour lutter contre la criminalité dans les villes. «J'enverrai la garde nationale jusqu'à ce que la loi et l'ordre soient rétablis». Et cela vise la capitale américaine elle-même. «Franchement, le gouvernement fédéral devrait prendre le contrôle et la gestion de Washington, D.C.», a déclaré Trump.

Volte-face sur le vote par correspondance

Parce que Trump sait qu'il a perdu les élections précédentes et que son mensonge électoral fait de moins en moins recette (même auprès de ses propres partisans), il s'est alors apparemment vu contraint de dire adieu à un mantra vieux de plusieurs années. «Pour une raison ou une autre, les républicains aiment voter le jour des élections, n'est-ce pas?», a-t-il demandé à son public, avant d'annoncer un revirement surprenant. Au lieu de cela, les républicains doivent cette fois-ci « concourir par tous les moyens légitimes pour gagner », s'est exclamé Trump. Sa nouvelle stratégie:

«Inonder la gauche de votes par correspondance, de votes anticipés et de votes le jour de l'élection»

Puis il a ajouté, d'une façon presque incantatoire: «Nous devons le faire. Nous devons changer notre façon de penser». Jusqu'à présent, Trump et ses partisans avaient notamment tenté d'étayer leur mensonge électoral en discréditant le vote par correspondance comme étant un système de fraude pure et simple des démocrates.

Trump a fait du Trump. Image: sda

Le cou du «spectacle»? Trump veut désormais verser un «bonus bébé» aux jeunes familles afin d'assurer un nouveau baby-boom. Avec le virilisme grivois qui le caractérise, le milliardaire a associé cette idée à la perspective, pour ses électeurs masculins, de pouvoir multiplier les relations sexuelles avec leurs femmes:

«Oh, vous les hommes avez tellement de chance. Vous avez tellement de chance, les gars»

Pour finir, sa punchline favorite est de moins en moins accrocheuse: «We will make America great again». A ce moment-là, les premiers auditeurs avaient déjà commencé à quitter la salle.

