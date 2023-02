Donald Trump dans un restaurant de burgers. photo: Screenshot newsmax

Analyse

Trump piège Biden avec des burgers

L'ex-président a réalisé un habile coup de maître politique en utilisant les moyens du bord: des burgers.

Bastian Brauns, Washington / t-online

Un article de

Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'une voie ferrée et un McDonalds, dans la petite ville américaine d'East Palestine, dans l'Etat de l'Ohio. Début février, un train de marchandises rempli de produits chimiques cancérigènes s'est écrasé sur la voie ferrée. Pour les quelque 5000 habitants d'East Palestine, c'est une tragédie.

Pour Donald Trump, c'est une opportunité.

Raison pour laquelle l'ex-président s'est rendu mercredi dans l'Ohio à bord de son Boeing privé. Dans la filiale de burgers, il a commandé une tournée de Big Macs pour les pompiers locaux, les premiers intervenants de la catastrophe. «Je connais sans doute mieux ce menu que vous tous», a précisé le milliardaire. Aux autres habitants, il a fait don de 13 palettes remplies de bouteilles d'eau. Son nom figure sur les étiquettes. «Trump Spring Water» pour les oubliés d'East Palestine.

L'espoir meurt en dernier, même dans l'Ohio. photo: keystone

Donald Trump a toujours autant de succès. Avec des moyens très simples et une grande dose de populisme, il parvient à gagner les gens et les médias à sa cause. Ses manquements passés en tant que président ne revêtent absolument aucune importance.

Lorsqu'on demande à Donald Trump pourquoi il a annulé les dispositions du gouvernement Obama en matière de freinage d'urgence des trains de marchandises, il se montre évasif. «Je n'y suis pour rien», argue-t-il. Ce qui lui importe davantage, c'est que les burgers pour les pompiers soient prêts. Il interrompt le journaliste qui l'interroge et passe devant lui en lançant dans la salle: «Régalez-vous».

Joe Biden, le «traître» à la nation

Un petit geste, un grand impact. Les habitants d'East Palestine n'ont pas caché leur reconnaissance. Et Trump ne serait pas Trump s'il n'avait pas embarqué ses ambitions politiques sous le bras. Lors de son intervention devant la presse, il a qualifié les habitants locaux de «victimes de la trahison de Joe Biden». Depuis des jours, les républicains, son fils Donald Trump Jr. qui était du voyage, et lui-même tambourinent dans les médias un récit qui doit présenter le président américain comme un traître au peuple.

«Au lieu de s'occuper de l'accident chimique dans son propre pays et de se rendre sur place, Joe Biden s'est rendu en Ukraine et y a également distribué des centaines de milliards de dollars d'argent des contribuables», dénonce le fils de Trump dans un tweet acerbe à ses presque dix millions de followers. Pour une guerre, pensent de plus en plus de gens en Amérique, qui n'est pas la leur. La députée d'extrême-droite Marjorie Taylor Greene est même allée jusqu'à qualifier dans un tweet la guerre d'agression de Poutine en Ukraine, contraire au droit international, de «guerre de Biden».

«Le président Trump rend visite aux habitants d'East Palestine, dans l'Ohio, et leur apporte de l'eau et des provisions, tandis que Joe Biden ne se préoccupe que de continuer à fomenter la guerre et à pousser encore plus de fonds américains vers l'Ukraine» a encore écrit Taylor Greene.

«Merci beaucoup, président Trump, de continuer à montrer à quoi ressemble l'Amérique d'abord»

Chez le maire d'East Palestine, cette lecture a déjà fait son chemin. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, Trent Conaway a déclaré que la visite de Biden en Ukraine était «la plus grande gifle au visage» pour sa commune.

Un ministre sans instinct

Il semblerait que la grande politique américaine ait pris à cœur le slogan publicitaire de cette petite ville de l'Etat de l'Ohio. «Bienvenue à East Palestine, l'endroit où vous voulez être», peut-on lire sur le site Internet de cette commune de 4700 habitants.

Tout à coup, tout le monde a voulu s'y rendre: de la célèbre militante écologiste Erin Brockovich au ministre des transports de Biden, Pete Buttigieg, dont la communication est désastreuse depuis des semaines.

Mais face à Trump et à sa manière d'aborder les choses, Buttigieg fait pâle figure. Il est facile pour Trump de se montrer proche du peuple avec une bonne portion de burgers. Buttigieg, lui, se défile. La veille de son embarquement dans l'avion, il a été interpellé par une journaliste du média d'opinion de droite Daily Caller alors qu'il se promenait avec son mari en plein Washington.

Le politicien lui a demandé de le laisser tranquille, l'a prise en photo avant de conclure qu'il se trouvait en plein «private time». Lorsque la journaliste qui a filmé la scène a publié une vidéo de la confrontation, tous les ingrédients d'un désastre étaient réunis. Le message renvoyé?

«Au lieu de s'occuper enfin personnellement de la catastrophe, Buttigieg se retire dans la sphère privée»

Trump n'avait alors plus qu'à affirmer devant les caméras: «Buttigieg devrait déjà être là».

Même s'il ose le déplacement, Pete Buttigieg arrivera après Trump. Pas plus qu'il ne rencontrera d'enthousiasme, il n'achètera probablement pas de burgers. Se préoccuper, c'est montrer de petits gestes d'estime.

Trump pose avec les pompiers qu'il a régalé. photo: keystone

Cette manière d'bandonner une partie du pays de toute façon politiquement perdue rappelle Hillary Clinton et sa déclaration d'antan sur les électeurs de Trump, «pathétiques» et «pitoyables».

J.D. Vance, en revanche, le sénateur de l'Ohio fraîchement élu par Trump, est considéré comme un homme du peuple et s'est également rendu en Palestine orientale. «Le plus important maintenant est que les gens d'ici ne soient pas oubliés» au cours des deux prochaines années, a-t-il affirmé, avant de remercier Trump et son fils. «C'est bien de vous avoir ici».

Certes, l'agence de protection de l'environnement EPA s'est également rendue sur place à East Palestine et a condamné la compagnie ferroviaire responsable, Norfolk Southern, à prendre en charge la réparation des dégâts. Mais le gouvernement de Washington ne parvient pas à dissiper les inquiétudes de la population en matière de santé en raison de la contamination des sols. L'eau potable de Trump apporte littéralement de l'eau au moulin de ces inquiétudes.

Entre-temps, la colère du maire d'East Palestine semble s'être quelque peu apaisée. Si Joe Biden se présente maintenant ici, il ne le «renverra pas», a déclaré Trent Conaway lors de l'intervention de Trump devant la presse. Avant de préciser ce qui lui importait vraiment:

«Nous ne voulons pas être utilisés comme des pions politiques»

Peu importe en faveur de qui le jeu politique se terminera sur le lieu de l'accident dans l'Ohio: Trump était le premier à jouer.