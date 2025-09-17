Des manifestants ont également déployé une banderole à l'effigie de Trump et Epstein près du château de Windsor. Keystone

Ils avaient une surprise pour Trump à Windsor

Des militants ont diffusé des photos et des extraites de journaux liés à l'affaire Epstein sur une tour du château de Windsor, où se rend le président américain ce mercredi.

Des militants ont projeté mardi soir des images de Donald Trump et du criminel sexuel Jeffrey Epstein sur une tour du château de Windsor, où le président américain sera accueilli mercredi en visite d'Etat au Royaume-Uni.

Le groupe britannique Led by Donkeys («Dirigés par des ânes»), qui demande des comptes aux responsables politiques avec des campagnes souvent humoristiques, a réussi à diffuser pendant plusieurs minutes un montage vidéo sur l'une des tours de la résidence royale, située à l'ouest de Londres. Parmi les images, des portraits de Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 avant son procès pour exploitation sexuelle, des images des deux hommes côte à côte, ou encore des extraits de journaux.

Voici les images 👇 Vidéo: watson

Ambassadeur limogé

L'affaire du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein empoisonne la présidence de Donald Trump depuis des semaines. Le dirigeant républicain a longtemps été un proche de ce financier, avant de rompre avec lui.

C'est aussi un sujet qui est venu hanter cette semaine le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a limogé son ambassadeur à Washington, Peter Mandelson, après des révélations sur les liens étroits entre ce dernier et Jeffrey Epstein.

Notre commentaire 👇 Commentaire Trump s’est trompé de mensonge

Avant même que l'avion Air Force One du président américain ne se pose sur le sol britannique, des dizaines de manifestants anti-Trump étaient rassemblés à Windsor mardi après-midi pour protester contre sa venue. Des militants pour le climat ont aussi interrompu un dîner organisé par l'organisation des républicains américains à l'étranger.

Une activiste a accusé le président Trump d'entraîner le monde «sur la voie du fascisme et de l'effondrement climatique».

Trump confiné

Mercredi, des milliers de manifestants ont prévu de protester à Londres contre cette visite d'Etat, la deuxième de Donald Trump au Royaume-Uni, pendant laquelle le dirigeant a prévu d'éviter la capitale et le public.

Il restera confiné mercredi dans l'enceinte du château de Windsor où le couple présidentiel sera l'hôte du roi Charles III et de la reine Camilla, avant de rejoindre le Premier ministre Keir Starmer jeudi pour une journée plus politique et économique dans sa résidence de campagne de Chequers, à 70 km de Londres. (jzs/ats)