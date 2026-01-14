assez dégagé-2°
International
Donald Trump

Trump fait un doigt d'honneur lors d'une visite à Detroit

Sous le commandement de Donald Trump, l&#039;armée américaine a réalisé pendant un an presqu&#039;autant d&#039;attaques que lors de l&#039;intégralité du mandat de Joe Biden.
Donald Trump s'est distingué à Detroit.Keystone

Trump fait un doigt d'honneur lors d'une visite

Le président américain a répondu de manière on ne peut plus claire à un détracteur lors d'une visite d'usine à Detroit. La Maison-Blanche évoque une réponse «adéquate».
14.01.2026, 06:5814.01.2026, 06:58

Donald Trump a été filmé mardi faisant un doigt d'honneur en direction d'une personne qui l'interpellait pendant une visite d'usine, une réponse «adéquate» selon la Maison Blanche.

«Un cinglé était en train de hurler sauvagement des insultes dans un accès de rage, et le président a répondu de manière tout à fait adéquate et dénuée d'ambiguïté», a commenté le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung.

White House communications director Steven Cheung listens as President Donald Trump speaks with reporters while in flight on Air Force One from Joint Base Andrews to his Mar-a-Lago estate in Palm Beac ...
Steven CheungKeystone

Dans la vidéo qui a circulé sur TikTok et X, et qui a été publiée en particulier par le site d'informations people TMZ, le président américain marche sur une passerelle pendant sa visite d'une usine du constructeur Ford à Detroit (région des Grands lacs). Une voix s'élève au début de la vidéo, criant des propos qui ne sont pas audibles, et Donald Trump fait alors un doigt d'honneur dans la direction d'où viennent les cris.

Vidéo: watson

A en croire TMZ, la personne interpellant le milliardaire républicain aurait en particulier proféré les mots «protecteur de pédophile». Cela pourrait faire référence à l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui embarrasse politiquement Donald Trump.

Le président américain a entretenu une relation amicale avec l'homme d'affaires new-yorkais, mort en prison en 2019 avant d'être jugé pour avoir mis en place un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Le Congrès a voté pour forcer l'administration Trump à publier les documents relatifs à cette affaire et en possession de la justice fédérale, ce qu'elle n'a fait jusqu'ici que partiellement. (jzs/ats)

