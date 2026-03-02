en partie ensoleillé
Ce que l'on sait du bombardement présumé d'une école en Iran

Rescue workers and residents search through the rubble in the aftermath of what Iranian officials said was an Israeli-U.S. strike on a girls&#039; elementary school in Minab, Iran, Saturday, Feb. 28, ...
Les secours en pleine action parmi les décombres, à Minab.Keystone

Ce que l'on sait du bombardement présumé d'une école en Iran

Téhéran dénonce une frappe sur un bâtiment présenté comme une école primaire pour filles, faisant des dizaines de morts dans le sud du pays. Voici ce que l'on sait à l'heure actuelle de cet événement.
02.03.2026, 08:2702.03.2026, 08:27

L'Iran a affirmé qu'un bombardement samedi avait fait plus de 100 morts dans une école du sud du pays mais ni les Etats-Unis ni Israël n'ont confirmé une telle attaque. L'Etat hébreu a dit n'avoir connaissance d'aucune frappe américaine ou israélienne sur un établissement scolaire en Iran et Washington a assuré enquêter sur ces informations.

L'AFP n'a pas pu accéder au site pour vérifier de manière indépendante le bilan et les faits allégués. Les autorités iraniennes doivent donner une autorisation explicite aux médias étrangers souhaitant couvrir des événements en dehors de Téhéran.

Voici ce que nous savons:

On fait le point
Ce que l'on sait des imagesCe que dit l'IranCe que dit IsraëlCe que disent les Etats-UnisCe que disent les ONG

Ce que l'on sait des images

Sur des images filmées à partir d'un parking, on voit une épaisse fumée noire s'échappant d'un bâtiment endommagé, orné de fresques sur lesquelles sont notamment représentés des enfants et une pomme. L'AFP a géolocalisé l'endroit montré sur la vidéo, un bâtiment à Minab, dans la province méridionale d'Hormozgan, qui semble être une école, mais elle n'a pas pu vérifier de manière indépendante la nature de ce site.

GIF animéJouer au GIF
Image: X

Une deuxième vidéo, authentifiée par plusieurs médias, dont le New York Times, montre une structure endommagée similaire, filmée sous un angle différent. Des fresques colorées, semblables à celles présentes dans la première vidéo, y sont visibles, tandis que des passants en civil, manifestement bouleversés, se rassemblent à proximité.

GIF animéJouer au GIF
Image: X

La télévision d'Etat iranienne a identifié l'endroit comme étant l'école primaire de filles Shajare Tayyebeh, à Minab. L'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante la date du tournage de ces images.

Ce que dit l'Iran

Samedi, les autorités locales ont affirmé que des missiles israéliens avaient touché l'établissement Shajare Tayyebeh, située près du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique. Le Croissant-Rouge iranien a par la suite donné un bilan de 108 morts, un chiffre qui a grimpé au fil de la journée après une évaluation initiale de cinq morts fournie par le gouverneur de la province.

28 février 2026: la chute du mur islamiste

«Le nombre des élèves martyrs de l'école de Minab s'élève à 108 et les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent», a déclaré un porte-parole de cette organisation. Dimanche, le gouverneur a annoncé un bilan de 165 morts et la fin des recherches.

Ce que dit Israël

«A l'heure actuelle, nous n'avons connaissance d'aucune frappe israélienne ou américaine dans cette zone. (...) Nous réalisons nos opérations avec une extrême précision», a affirmé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, un porte-parole de l'armée israélienne.

Nadav Shoshani, porte-parole de l&#039;armée israélienne
Nadav ShoshaniImage: IDF

Ce que disent les Etats-Unis

L'AFP a contacté le Commandement central américain (Centcom), qui n'a pas répondu dans l'immédiat. Le Pentagone n'a pas non plus pour l'instant donné suite mais un porte-parole du Centcom a déclaré au New York Times qu'une enquête est en cours.

«Nous sommes au courant des informations faisant état de victimes civiles à la suite des opérations militaires en cours. Nous prenons ces informations au sérieux et nous enquêtons», a-t-il dit.

«La protection des civils est primordiale et nous continuerons de prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les risques de dommages involontaires»

Ce que disent les ONG

L'organisation de défense des droits humains Hengaw, dont le siège est en Norvège, a annoncé enquêter sur l'identité des élèves qui auraient été tués dans ce bombardement. Dans un communiqué, elle a expliqué que les cours du matin se déroulaient à l'école Shajare Tayyebeh au moment de l'événement et qu'environ 170 élèves auraient pu alors être présents. (jzs/afp)

Ce qui se joue dans le chaos iranien à la suite de l'attaque israélo-américaine, c'est peut-être la fin de la République islamique, foyer de l'idéologie islamiste et anti-impérialiste. Pour la gauche en Occident qui aura adhéré à cela, la faillite morale est totale.
Il y eut trois grands totalitarismes au XXe siècle. Un totalitarisme brun, le nazisme, un totalitarisme rouge, le communisme, et un totalitarisme vert, l’islamisme. Les deux premiers ont été vaincus, même s’ils peuvent toujours renaître sous une forme ou sous une autre. Le troisième subit en ce moment et depuis samedi 28 février les coups de boutoir des Etats-Unis et d’Israël. Il résiste, mais sa chute prochaine, à l'image du mur de Berlin en 1989, n’est pas impossible.
L’article