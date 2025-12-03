Trump dézingue ce «pays pourri»
«Je n'en veux pas dans notre pays»: le président américain Donald Trump s'est lancé mardi dans une violente diatribe contre la Somalie, affirmant que les migrants de ce pays d'Afrique ne devraient pas être les bienvenus aux Etats-Unis.
Il s'exprimait au sujet d'un scandale dans l'Etat du Minnesota, où, selon la justice locale, plus d'un milliard de dollars ont été versés à des services sociaux inexistants, principalement par le biais de fausses factures émises par des Américains d'origine somalienne.
En Somalie, «ils n'ont rien, ils ne font que s'entre-tuer», a déclaré Trump lors d'une réunion de son gouvernement.
Le président américain dénigre régulièrement les minorités et a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille, jouant sur les craintes de la majorité blanche de perdre son pouvoir politique et culturel. «Nous sommes à un point de bascule», a-t-il encore dit en relevant que les Etats-Unis feraient «le mauvais choix si nous continuons à accueillir des déchets dans notre pays».
«Obsession» pour une élue démocrate
Soulignant que les Américains d'origine somalienne «ne contribuent en rien», il s'en est notamment pris à une élue démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, originaire de Somalie et très critique du gouvernement américain. «Ilhan Omar est une ordure. Ses amis sont des ordures», a dit Trump.
La démocrate, régulièrement visée par le président américain, a ensuite répliqué sur X: «Son obsession pour moi est effrayante. J'espère qu'il va pouvoir recevoir l'aide (psychologique) dont il a désespérément besoin».
Donald Trump a annoncé la semaine dernière son intention de «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde», après l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la Garde nationale à Washington. Le gouvernement américain a déjà imposé en juin dernier des interdictions d'entrée aux Etats-Unis ou des restrictions de visas aux ressortissants de 19 pays dont la Somalie.
Pays de la Corne de l'Afrique, dont 70% de la population vit selon l'ONU dans une «pauvreté multidimensionnelle», la Somalie a sombré dans les années 1990 dans une guerre civile qui a conduit à l'effondrement de l'Etat.