Donald Trump

«Pays pourri»: Trump dézingue la Somalie

President Donald Trump speaks to reporters after speaking to troops via video from his Mar-a-Lago estate on Thanksgiving, Thursday, Nov. 27, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Tr ...
Donald Trump dénigre régulièrement les minorités.Keystone

Trump dézingue ce «pays pourri»

Réagissant à une affaire de fraude présumée au sein des services sociaux du Minnesota, le président américain s'est lancé dans une virulente diatribe contre la Somalie.
03.12.2025, 10:2703.12.2025, 10:27

«Je n'en veux pas dans notre pays»: le président américain Donald Trump s'est lancé mardi dans une violente diatribe contre la Somalie, affirmant que les migrants de ce pays d'Afrique ne devraient pas être les bienvenus aux Etats-Unis.

Il s'exprimait au sujet d'un scandale dans l'Etat du Minnesota, où, selon la justice locale, plus d'un milliard de dollars ont été versés à des services sociaux inexistants, principalement par le biais de fausses factures émises par des Américains d'origine somalienne.

Trump veut «suspendre définitivement l'immigration du tiers-monde»

En Somalie, «ils n'ont rien, ils ne font que s'entre-tuer», a déclaré Trump lors d'une réunion de son gouvernement.

«Leur pays ne vaut rien pour une raison ou une autre. Leur pays est pourri, et nous ne voulons pas d'eux chez nous»

Le président américain dénigre régulièrement les minorités et a fait de la lutte contre l'immigration illégale son cheval de bataille, jouant sur les craintes de la majorité blanche de perdre son pouvoir politique et culturel. «Nous sommes à un point de bascule», a-t-il encore dit en relevant que les Etats-Unis feraient «le mauvais choix si nous continuons à accueillir des déchets dans notre pays».

«Obsession» pour une élue démocrate

Soulignant que les Américains d'origine somalienne «ne contribuent en rien», il s'en est notamment pris à une élue démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, originaire de Somalie et très critique du gouvernement américain. «Ilhan Omar est une ordure. Ses amis sont des ordures», a dit Trump.

«Qu'ils retournent d'où ils viennent et qu'ils règlent leurs problèmes»

La démocrate, régulièrement visée par le président américain, a ensuite répliqué sur X: «Son obsession pour moi est effrayante. J'espère qu'il va pouvoir recevoir l'aide (psychologique) dont il a désespérément besoin».

Rep. Ilhan Omar, D-Minn., speaks during a news conference in Minneapolis City Hall, Thursday, Aug. 28, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr) School Shooting Minneapolis
Ilhan OmarKeystone

Donald Trump a annoncé la semaine dernière son intention de «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde», après l'attaque par un suspect afghan de deux membres de la Garde nationale à Washington. Le gouvernement américain a déjà imposé en juin dernier des interdictions d'entrée aux Etats-Unis ou des restrictions de visas aux ressortissants de 19 pays dont la Somalie.

Voici les visas américains visés par Donald Trump

Pays de la Corne de l'Afrique, dont 70% de la population vit selon l'ONU dans une «pauvreté multidimensionnelle», la Somalie a sombré dans les années 1990 dans une guerre civile qui a conduit à l'effondrement de l'Etat.

Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
