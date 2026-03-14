Depuis des années, les entreprises d’armement enregistrent des bénéfices records. Image: watson / getty / imago

Ces chiffres montrent qui profite vraiment de la guerre

Des guerres font rage dans le monde entier. Tandis que des centaines de milliers de personnes meurent dans les combats, l'industrie de l'armement réalise des bénéfices record.

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Lors de sa première conférence de presse depuis l’attaque américano-israélienne contre l’Iran fin février, Donald Trump a déclaré:

«Nous pouvons parler d’un immense succès, et nous irons encore plus loin»

Alors que le président américain parlait déjà d’une victoire, il ne laissait entrevoir aucune fin de la guerre dans la phrase suivante. Donald Trump n'a en effet pas précisé ce que l’administration américaine entendait exactement par «victoire».

Un missile frappant Téhéran, le 2 mars. Image: Getty Images Europe

Plus de 1300 personnes sont mortes en Iran depuis la première attaque. En l’espace de quelques jours, la guerre s’est étendue à toute la région, et ses répercussions se font sentir dans le monde entier.

Le prix du pétrole a augmenté de plus d’un tiers, pour dépasser temporairement 100 dollars le baril, ce qui a fait grimper le prix de l’essence à des niveaux record. En Europe, le prix du gaz a presque doublé. Pour l’instant, un secteur profite surtout de la guerre: l’industrie de l’armement.

Le bonheur est mauvais pour les affaires

Depuis le début de l’année, les cours des actions des groupes américains d'armement s’envolent. Car depuis janvier, le climat de guerre s’est fortement durci. L'escalade en Iran était prévisible, et les Etats-Unis ont pu envahir le Venezuela sans aucune opposition internationale.

Dans le même temps, le président américain a ouvertement menacé de s’emparer du Groenland par la force. L’atmosphère de guerre s’est également propagée aux marchés boursiers.

Depuis le 1er janvier, les actions des trois plus grandes entreprises américaines d’armement, Lockheed Martin, RTX (anciennement Raytheon) et Northrop Grumman, ont augmenté respectivement de 40, 61 et 50%. Sur une période aussi courte, cela représente des hausses massives.

Mais la plus forte progression a été enregistrée par Huntington Ingalls. Ce chantier naval militaire a notamment construit le plus grand porte-avions du monde, l’USS Gerald R. Ford, que le gouvernement américain a déplacé il y a un peu plus de trois semaines depuis les Caraïbes vers les côtes de l’Iran.

Cependant, les entreprises américaines ne sont pas les seules à connaître un si bel essor. Malgré une économie chancelante, leur partenaire de guerre, Israël, se maintient lui aussi à flot depuis des années grâce à des dépenses publiques gigantesques dans sa propre industrie d’armement.

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford le 24 février 2026 au large de la Crète. Image: getty/Anadolu

Israël réalise d'énormes profits

Depuis des années, l’économie israélienne traverse des difficultés. En 2022, le produit intérieur brut du pays (PIB) avait encore progressé de 6,5%, mais, en 2023, la croissance n’était plus que de 1,8%. A titre de comparaison, le PIB des Etats-Unis avait augmenté de 2,9% sur la même période.

La guerre à Gaza a coûté cher à Israël: environ 80 milliards de dollars. Le déficit budgétaire a atteint près de 7%. Pour combler ce trou dans les finances publiques, la Knesset (le parlement israélien) a également adopté des hausses d’impôts dans le budget pour l’année 2025 afin de financer les dépenses de guerre.

Un secteur profite depuis des années de la guerre. L’industrie israélienne de l’armement et de la surveillance est en plein essor. Plus de 300 entreprises israéliennes exportent des services et des technologies de surveillance dans le domaine de la sécurité intérieure.

Elles génèrent ainsi plus de trois milliards de dollars de chiffre d’affaires par an. A cela s’ajoutent les exportations d’armes d’Israël, qui ont atteint en 2024 un nouveau record pour la quatrième année consécutive avec 14,8 milliards de dollars.

Le plus grand groupe d’armement israélien, Elbit Systems, a encore augmenté sa valeur boursière de 30% depuis le début de l’offensive militaire contre l’Iran. Et le cours de l’action d’Elbit se trouvait déjà dans une ascension presque astronomique depuis la guerre d’Israël à Gaza.

Elbit et ses actionnaires comptent parmi les plus grands bénéficiaires de la campagne militaire israélienne à Gaza, au cours de laquelle plus de 71 660 Palestiniens ont été tués. Le cours de l’action d’Elbit a plus que quadruplé depuis octobre 2023. Aujourd’hui, avec 40 milliards de dollars, le groupe d’armement est l’entreprise au chiffre d’affaires le plus élevé d’Israël.

Une part importante de l’industrie israélienne de l’armement reste toutefois toujours entre les mains de l’état. Le gouvernement israélien prévoit cependant de privatiser deux de ses plus grandes entreprises d’armement. Dans les prochains mois, les sociétés Israel Aerospace Industries, évaluée à environ 20 milliards de dollars, et Rafael Advanced Defense Systems, évaluée à environ 10 milliards de dollars, seront progressivement mises en vente à la bourse de Tel-Aviv.

Comme l’explique à Reuters Roi Kahlon, le président de l’autorité chargée des entreprises publiques, la privatisation libérera en outre les entreprises des obstacles bureaucratiques susceptibles de freiner les processus décisionnels.

Roi Kahlon renvoie pour cela au succès d’Israel Military Industries depuis que l’entreprise a été reprise par Elbit en 2018. IMI est désormais évaluée à quatre fois son prix d’achat de 571 millions de dollars, a-t-il déclaré. Israël est déjà aujourd’hui le septième exportateur d’armes au monde, avec une marge de progression.

Le top 100 des entreprises d'armement

Le fait que la tendance à la hausse de l’industrie de l’armement puisse encore durer longtemps se reflète aussi dans des rencontres comme celle de vendredi dernier entre Donald Trump et les PDG de RTX, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems, L3Harris et Honeywell. Lors de cette réunion, les entreprises d’armement se sont engagées à «quadrupler» leur production, comme Donald Trump l’a annoncé par la suite.

Le budget militaire des Etats-Unis est déjà aussi élevé que celui des neuf nations suivantes réunies. A eux seuls, les Etats-Unis représentent 37% des dépenses militaires mondiales et, parmi les dix entreprises d’armement au chiffre d’affaires le plus élevé, six sont américaines, comme le montre un rapport de l’institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Les Etats-Unis dominent la liste. 39 des 100 plus grands groupes d’armement ont leur siège aux Etats-Unis. Toutefois, au cours des quatre dernières années, la croissance relative la plus forte n’a pas été enregistrée par l’industrie israélienne ou américaine de l’armement, mais par l’industrie européenne.

L'industrie de guerre en Europe

Les nations européennes se réarment massivement. Entre 2021 et 2025, les Etats européens ont triplé leurs importations d’armes. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la guerre est revenue en Europe et demeure, selon l’institut de recherche sur la paix SIPRI, le principal moteur du réarmement européen.

A cela s’ajoutent des incertitudes croissantes quant à la fiabilité des Etats-Unis comme partenaire de l’Otan. Ceux-ci menacent en effet régulièrement de quitter l’alliance militaire si les Etats membres européens n’augmentent pas drastiquement leurs dépenses militaires.

Depuis quelques années, l’Europe se tourne donc davantage vers ses propres industries, ce qui a provoqué une véritable explosion des cours boursiers des groupes européens de défense.

Les bénéfices des groupes européens de l’armement sont énormes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’entreprise allemande Rheinmetall a augmenté sa valeur boursière de plus de 2000%, le groupe suédois Saab de plus de 1000% et le géant italien de l’armement Leonardo de plus de 800%.

Le retrait du soutien américain à l’Ukraine a en outre créé une situation particulièrement favorable pour les entreprises d'armement européennes. Depuis mars 2025, les Etats-Unis n’envoient plus d’aide militaire à l’Ukraine. L’Europe comble ce vide et reprend presque à l’identique le soutien américain disparu.

Et les perspectives demeurent favorables. Rheinmetall prévoit pour l’année 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d’affaires de 25 à 30%. Depuis 2025, l’Allemagne exporte même davantage d’armes que la Chine. Mais malgré l’augmentation de la production d’armes en Europe, une forte dépendance au matériel militaire américain subsiste.

Sept pays européens attendent actuellement une livraison du chasseur F-35 du géant américain de l’armement Lockheed Martin. La Suisse attend elle aussi ses avions de combat, malgré des surcoûts potentiels pouvant atteindre 1,1 milliard de francs, notamment en raison de la forte demande.

La Suisse double aussi ses exportations

En décembre dernier, le Conseil fédéral a annoncé qu’il souhaitait finalement acheter seulement 30 avions de combat au lieu des 36 prévus.

En parallèle de son implication avec Lockheed Martin, la Suisse tente depuis 2008 d’acquérir des drones de reconnaissance auprès d’Elbit Systems, jusqu’ici sans succès, et l’armée se plaint de problèmes de liquidités dans le cadre du réarmement prévu. Mais la situation pourrait encore évoluer. D’ici 2030, la Suisse portera ses dépenses militaires à 1% de son PIB, soit environ 30 milliards de francs.

Alors que les importations stagnent, les exportations de matériel de guerre suisse se portent en revanche très bien. En 2025, la Suisse a exporté du matériel de guerre pour une valeur de 948,2 millions, soit presque deux fois plus qu’en 2024.

L’augmentation du budget militaire en Suisse s’inscrit dans la même dynamique que dans d’autres nations occidentales. Les Etats membres de l’Otan se sont engagés à porter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB d’ici 2035. Le Pentagone veut augmenter son budget militaire de 997 milliards à 1,5 billion de dollars d’ici 2027. Israël prévoit d’injecter 13 milliards de dollars supplémentaires dans son armée afin de financer la guerre contre l’Iran.

Traduit de l'allemand par Joel Espi