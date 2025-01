Karoline Leavitt, 27 ans, est la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche. image: campagne de Karoline Leavitt, montage: watson

La nouvelle porte-parole de Trump pulvérise un record

Exit la très charismatique Karine Jean-Pierre, welcome Karoline Leavitt. Malgré ses 27 ans, elle n'est pas un bébé catapulté à Washington. Premier boulot à la Maison-Blanche à 19 ans, trumpiste depuis toujours, cette proud mum effrayée par les migrants a séduit le patron par sa «fermeté».

Faut pas l'emmerder, Karoline Leavitt. Sous son visage de poupon et son timbre d'adolescente, elle salive à l'idée d'aller au combat. Surtout quand l'ennemi n'est autre que les «médias grand public biaisés», contre lesquels elle s'est toujours promis de «lutter». Ce n'est pas le seul point commun qu'elle partage avec son patron et mentor, Donald Trump.

Elevée à l'idéologie Maga dès ses premiers biberons, Karoline Leavitt vit aujourd'hui un rêve éveillé et un accomplissement plutôt précoce: à tout juste 27 ans, la voilà nommée porte-parole de la Maison-Blanche, par un 47e président qui regorge (pour l'instant) de compliments à son égard.

«Karoline est intelligente, dure et s'est avérée être une communicatrice très efficace» Donald Trump

Un record, puisque c'est la plus jeune attachée de presse du pouvoir américain de toute l'histoire des Etats-Unis. Le dernier «gamin» en date? Ron Ziegler, en 1969, hissé par Richard Nixon lorsqu'il avait 29 ans. C'est tôt pour vouloir (et savoir?) amortir les uppercuts des vieux briscards des média s dans la célèbre briefing room, une salle devenue mythique et pas seulement grâce à Hollywood.

Pour saisir la difficulté de tâche, il suffit de se souvenir des nerfs d'acier de sa prédécesseur, la démocrate et charismatique Karine Jean-Pierre, qui a assumé pendant trois ans «l'un des emplois les plus publics au monde», vient-elle de confier à Vanity Fair. Car la mission est à la fois simple et terrifiante: faire passer les messages du président et répondre en son nom, dans une pièce où la tension règne et les escarmouches prolifèrent.

Contrairement à la plupart des porte-parole qui peuvent se planquer derrière de vagues communiqués, les soldats américains de la briefing room ont intérêt à maîtriser la psychologie humaine et avoir de bonnes bases en improvisation. Enfin... surtout quand le président tient à maintenir les canaux ouverts.

Car Donald Trump, dès son arrivée au pouvoir en 2017, s'était fait un malin plaisir à pourrir la relation que la Maison-Blanche entretenait depuis longtemps avec les médias. Alors qu'il a menacé de retirer leurs accréditations aux journaux établis, il y a quelques mois, la jeune et nouvelle éclaireuse n'a encore rien confirmé.

Mais la patte Maga coule déjà dans ses veines, puisqu'elle vient d'annoncer, sur une chaîne locale, que les «voix non-conventionnelles, les podcasteurs et les influenceurs» devraient faire irruption dans le pool.

Comme tous ceux qui ont désormais l'honneur de graviter dans l'entourage du nouveau président, Karoline Leavitt est une groupie. Invitée mardi par Fox News à décortiquer la première salve de décrets signés dans la foulée de l'investiture, cette toute fraîche maman d'un petit Nicolas s'est contentée de lui lécher les bottes avec un sourire jusqu'aux oreilles.

«Une propagande tellement flagrante qu'elle ferait rougir le dictateur de la Corée du Nord» Un commentateur, sur la plateforme Bluesky

Et quand elle n'est pas occupée à prétendre que Trump «est un mec qui a fait plus en quelques heures que les démocrates en quatre ans», elle s'est longtemps acharnée contre Joe Biden, coupable de «corruption tyrannique». Jusqu'à en faire son unique mantra de campagne, en 2021 et en vain, lorsqu'elle a tenté sa chance à la Chambre, pour le compte du New Hampshire. Cette obsession pour Donald Trump date de ses années universitaires, lorsqu'elle a commencé à torcher des éditoriaux agressifs contre l'immigration dans le journal du collège.



«Je suis si fière d'être pro-vie, pro-liberté, pro-guns» Karoline Leavitt, dans le NY Post

C'est donc sans grande surprise que cette passionnée de softball et de christianisme se tournera vers Fox News, au beau milieu de ses études, pour y accomplir un premier stage. Mais au lieu de se catapulter dans «le monde des fake news», Karoline Leavitt va très vite bifurquer dans le côté exécutif de la force, en entrant pour la première à la Maison-Blanche à l'âge de 19 ans.

Premier job? Stagiaire au Bureau de la correspondance présidentielle. Un coup de foudre pour le boulot, mais surtout pour le patron. A la fin du premier mandat du milliardaire de Mar-a-Lago, la groupie avait fait un vœu qui a fait plus que se réaliser: «Je l'ai fièrement servi, je continue à le soutenir de tout mon cœur et j'espère qu'il se présentera à nouveau en 2024». Quatre ans plus tard, après avoir notamment assuré la communication de la plus féroce députée républicaine (Elise Stefanik), Karoline Leavitt devient donc la voix (et le rempart) de la présidence Trump.

Mercredi matin, la toute fraîche porte-parole de la Maison-Blanche a propagé sa vision d'une «bonne nouvelle»: les employés fédéraux du programme Diversity, equity, and inclusion (DEI) doivent être mis en congé payé d'ici mercredi à 17 heures, car la fermeture du programme a été ordonnée. Il faut dire que, depuis son adolescence, la désormais épouse d'un entrepreneur de 60 ans est persuadée que sa «génération est incroyablement endoctrinée par la gauche, par les réseaux sociaux, par la cancel culture».

Une raison de plus pour Karoline Leavitt d'être «très fière de devenir la plus jeune porte-parole» de la Maison-Blanche. Un boulot sur siège électable: lors de son premier mandat, Donald Trump avait réussi l'exploit d'épuiser quatre égéries de la briefing room. Il lui faudra peut-être profiter un maximum de chaque instant passé à Washington.

Karine Jean-Pierre, en poste durant trois ans avec Joe Biden, avait elle aussi battu un record à l'époque. Elle fut la première porte-parole de couleur et la première porte-parole ouvertement homosexuelle.

Chacun ses médailles?