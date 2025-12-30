Trump va «tomber très gravement malade» en 2026
A l’heure où la santé du président américain inquiète les observateurs de Washington et d’ailleurs, des chamans péruviens se mêlent à la danse pour annoncer, sans détour, que Donald Trump va s’écrouler l’année prochaine.
Ces chamans n’en sont pas à leur coup d’essai. Chaque année à la fin du mois de décembre, vêtus de ponchos et de coiffe, ils prédisent l’avenir de l’humanité, mais surtout des dirigeants mondiaux, sur une plage de Lima, capitale du Pérou.
Voici un extrait du rituel:
A group of Peruvian shamans gathered on a beach in southern Lima to perform their annual New Year ritual, delivering predictions for 2026 that included the fall of Venezuelan President Nicolas Maduro and a serious illness for US President Donald Trump https://t.co/3k94IDkmgj pic.twitter.com/oVioJ3KWkn— Reuters (@Reuters) December 30, 2025
Durant leurs incantations, ils brandissent des portraits de chefs d’Etat, tout en leur annonçant des drames plus ou moins personnels. Plutôt sympa, non? Hormis la maladie du président américain, les chamans voient «le président Nicolás Maduro vaincu»: «Mais il fuira le Venezuela. Il ne sera pas capturé». Enfin, toujours selon Juan de Dios Garcia, Keiko Fujimori sera présidente du Pérou en 2026»: «J’ai pu le voir à travers le wachuma (plante ancestrale)».
Pas sûr qu’il faille pour autant bousculer tous ces pays dès le 1er janvier. Pour rassurer Donald Trump, il faut avouer que leurs prédictions tombent régulièrement à côté, comme lorsqu’ils ont annoncé la fin de l’agression russe contre l’Ukraine pour... 2023. Ce qui ne les a d’ailleurs pas empêchés de se risquer à un nouveau pari cette année:
L’année passée, ils prédisaient également une guerre nucléaire entre Israël et Gaza en 2025. Cependant, comme Daily Beast et Reuters le rappellent, «les chamans avaient prédit avec justesse, en décembre 2023, la mort de l'ancien président péruvien dans les douze mois suivants». Alberto Fujimori est bien décédé le 11 septembre 2024, à l'âge de 86 ans.
Les ecchymoses sur les mains et les chevilles enflées de Trump peuvent sans doute dormir encore sereinement quelque temps.