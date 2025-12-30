Trump va «tomber très gravement malade» en 2026

Ce sont des chamans qui viennent de le prédire, lors d’une célèbre cérémonie qui se tient chaque année, à la fin du mois de décembre et à Lima, capitale du Pérou. Voilà le président américain informé.

Plus de «International»

A l’heure où la santé du président américain inquiète les observateurs de Washington et d’ailleurs, des chamans péruviens se mêlent à la danse pour annoncer, sans détour, que Donald Trump va s’écrouler l’année prochaine.

«Les États-Unis devraient se préparer, car Donald Trump va tomber très gravement malade» Juan de Dios Garcia à Lima, l’un des chamans

Ces chamans n’en sont pas à leur coup d’essai. Chaque année à la fin du mois de décembre, vêtus de ponchos et de coiffe, ils prédisent l’avenir de l’humanité, mais surtout des dirigeants mondiaux, sur une plage de Lima, capitale du Pérou.

Durant leurs incantations, ils brandissent des portraits de chefs d’Etat, tout en leur annonçant des drames plus ou moins personnels. Plutôt sympa, non? Hormis la maladie du président américain, les chamans voient «le président Nicolás Maduro vaincu»: «Mais il fuira le Venezuela. Il ne sera pas capturé». Enfin, toujours selon Juan de Dios Garcia, Keiko Fujimori sera présidente du Pérou en 2026»: «J’ai pu le voir à travers le wachuma (plante ancestrale)».

Pas sûr qu’il faille pour autant bousculer tous ces pays dès le 1er janvier. Pour rassurer Donald Trump, il faut avouer que leurs prédictions tombent régulièrement à côté, comme lorsqu’ils ont annoncé la fin de l’agression russe contre l’Ukraine pour... 2023. Ce qui ne les a d’ailleurs pas empêchés de se risquer à un nouveau pari cette année:

«Je vois que le conflit en Ukraine prendra fin, ils hisseront le drapeau de la paix» Okay.

L’année passée, ils prédisaient également une guerre nucléaire entre Israël et Gaza en 2025. Cependant, comme Daily Beast et Reuters le rappellent, «les chamans avaient prédit avec justesse, en décembre 2023, la mort de l'ancien président péruvien dans les douze mois suivants». Alberto Fujimori est bien décédé le 11 septembre 2024, à l'âge de 86 ans.

Les ecchymoses sur les mains et les chevilles enflées de Trump peuvent sans doute dormir encore sereinement quelque temps.