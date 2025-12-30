dégagé-1°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump va «tomber très gravement malade» en 2026

Trump va «tomber très gravement malade» en 2026

Ce sont des chamans qui viennent de le prédire, lors d’une célèbre cérémonie qui se tient chaque année, à la fin du mois de décembre et à Lima, capitale du Pérou. Voilà le président américain informé.
30.12.2025, 21:1730.12.2025, 21:17
Fred Valet
Fred Valet

A l’heure où la santé du président américain inquiète les observateurs de Washington et d’ailleurs, des chamans péruviens se mêlent à la danse pour annoncer, sans détour, que Donald Trump va s’écrouler l’année prochaine.

«Les États-Unis devraient se préparer, car Donald Trump va tomber très gravement malade»
Juan de Dios Garcia à Lima, l’un des chamans

Ces chamans n’en sont pas à leur coup d’essai. Chaque année à la fin du mois de décembre, vêtus de ponchos et de coiffe, ils prédisent l’avenir de l’humanité, mais surtout des dirigeants mondiaux, sur une plage de Lima, capitale du Pérou.

Durant leurs incantations, ils brandissent des portraits de chefs d’Etat, tout en leur annonçant des drames plus ou moins personnels. Plutôt sympa, non? Hormis la maladie du président américain, les chamans voient «le président Nicolás Maduro vaincu»: «Mais il fuira le Venezuela. Il ne sera pas capturé». Enfin, toujours selon Juan de Dios Garcia, Keiko Fujimori sera présidente du Pérou en 2026»: «J’ai pu le voir à travers le wachuma (plante ancestrale)».

Pas sûr qu’il faille pour autant bousculer tous ces pays dès le 1er janvier. Pour rassurer Donald Trump, il faut avouer que leurs prédictions tombent régulièrement à côté, comme lorsqu’ils ont annoncé la fin de l’agression russe contre l’Ukraine pour... 2023. Ce qui ne les a d’ailleurs pas empêchés de se risquer à un nouveau pari cette année:

«Je vois que le conflit en Ukraine prendra fin, ils hisseront le drapeau de la paix»
Okay.

L’année passée, ils prédisaient également une guerre nucléaire entre Israël et Gaza en 2025. Cependant, comme Daily Beast et Reuters le rappellent, «les chamans avaient prédit avec justesse, en décembre 2023, la mort de l'ancien président péruvien dans les douze mois suivants». Alberto Fujimori est bien décédé le 11 septembre 2024, à l'âge de 86 ans.

Les ecchymoses sur les mains et les chevilles enflées de Trump peuvent sans doute dormir encore sereinement quelque temps.

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette fonctionnalité très attendue arrive sur Gmail
Google introduit une fonction qui permet aux utilisateurs de modifier a posteriori leur adresse Gmail. L’ancienne adresse serait alors conservée comme alias.
Google a annoncé une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de Gmail, pour la première fois depuis le lancement du service il y a plus de 20 ans, de modifier leur adresse e-mail. L’entreprise déploie cette nouveauté progressivement, comme le révèlent des documents d’assistance.
L’article