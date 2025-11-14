Donald Trump réduit les taxes sur les produits suisses. Keystone

La Suisse a conclu un accord douanier avec les Etats-Unis

La Suisse et les États-Unis se sont entendus sur les droits de douane. Le nouveau taux s’élève à 15%, contre 39% auparavant.

Team watson Suivez-moi

Plus de «International»

Après plus de trois mois de négociations, un «deal» a été trouvé. La Suisse et les États-Unis se sont entendus sur un accord douanier. Cette information a été confirmée par le commissaire américain au commerce, Jamieson Greer.

Le représentant américain au Commerce a déclaré à CNBC: «Nous sommes parvenus à un accord. Nous publierons les détails sur notre site web cet après-midi.»

Jamieson Greer Keystone

Et d'ajouter: «J’ai parlé ce matin avec le président et me suis concerté hier avec mes collègues du cabinet, le secrétaire au Commerce Lutnick, le secrétaire au Trésor et le chef de cabinet».

Des sites transférés aux Etats-Unis

Le Conseil fédéral a ensuite confirmé qu’un accord douanier avait été conclu. Le nouveau taux s’élève à 15%, contre 39% auparavant.

«La Suisse et les Etats-Unis ont trouvé une solution», écrit le gouvernement helvétique sur le réseau social X. Le Conseil fédéral remercie le président américain Donald Trump «pour son engagement constructif».

Et de saluer la «bonne réunion» de jeudi entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le représentant de la Maison Blanche pour le commerce (USTR) Jamieson Greer.

Selon ce dernier, la Suisse transférera de nombreux sites de production aux États-Unis, parmi lesquels des entreprises pharmaceutiques, des raffineries d’or et des constructeurs d’équipements ferroviaires. «Nous sommes très enthousiastes à propos de cet accord et de son importance pour l’industrie manufacturière américaine», a ajouté Jamieson Greer.