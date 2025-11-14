ciel couvert
Droits de douane: l’UDC a grillé tout le monde par erreur

Bundesrat Guy Parmelin spricht zur Grossen Kammer, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 23. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
L'UDC a vanté la réussite de «son» conseiller fédéral Guy Parmelin.Keystone

Bien avant l'annonce officielle et la confirmation du Conseil fédéral, le parti de Guy Parmelin annonçait qu'un accord douanier avait été trouvé avec les Etats-Unis. Mais il s'agissait d'une erreur.
14.11.2025, 16:0114.11.2025, 16:05

L’UDC a affirmé vendredi midi, dans un communiqué de presse, qu’un accord avait été trouvé entre la Suisse et les Etats-Unis dans le différend douanier. Cette annonce est intervenue peu après la rencontre entre le conseiller fédéral Guy Parmelin (UDC) et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. Le communiqué publié par le parti affirmait noir sur blanc qu’un compromis avait été conclu dans le conflit douanier.

Pourtant, à ce moment-là, aucune info officielle n'avait été publiée de la part des Américains ou de la Confédération.

Sur son site, l’UDC titrait: «Bien joué, Monsieur le conseiller fédéral Parmelin!» avant de saluer un ministre qui « une fois encore, a fait le job». Et d’ajouter:

«La Suisse et les Etats-Unis se sont entendus sur un tarif douanier nettement plus bas: 15% au lieu de 39%»

Le communiqué enchaîne ensuite avec des louanges adressées à «son» conseiller fédéral Parmelin. Celui-ci ne rechercherait «non pas un gain personnel, mais les meilleurs résultats possibles», peut-on lire. Il aurait ainsi trouvé la bonne stratégie. Et plus loin:

«En coulisses, il a tiré les ficelles politiques et ouvert la porte aux représentants de l’économie : ensemble pour le site industriel suisse»

L'UDC reconnaît une erreur

Le timing du communiqué a d’abord surpris: après sa rencontre avec Greer, Parmelin s’était certes montré optimiste, mais avait également laissé entendre que tout n’était pas encore réglé.

D’où venait donc le message de l’UDC? Comme l’explique une porte-parole du parti watson, il s’agissait d’une erreur. Plusieurs formulations pour différents communiqués avaient été préparées en amont.

La Suisse a conclu un accord douanier avec les Etats-Unis

Or, moins de deux heures après la publication du communiqué, les choses ont changé: la déclaration de l’UDC n’était pas fausse, mais envoyée simplement trop tôt. En effet, le représentant américain Jamieson Greer a annoncé, vendredi après-midi, heure suisse, sur CNBC, qu’un accord douanier avec la Suisse avait bien été conclu. (dab)

L’article