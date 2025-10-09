larges éclaircies13°
Donald Trump

Trump suggère que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Otan

Donald Trump a déclaré jeudi que l'Espagne mériterait d'être «expulsée» de l'Otan pour ses dépenses militaires jugées insuffisantes.
«Nous avions un retardataire, c'était l'Espagne», a affirmé le président américain dans le Bureau ovale, faisant référence à l'accord au sein de l'Alliance atlantique visant à consacrer 5% du PIB des pays membres aux dépenses de défense.

«Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire, mais ce n'est pas grave», a-t-il dit.

«Franchement, vous devriez peut-être les exclure de l'Otan»

En juin, les pays de l'Otan se sont engagés, lors d'un sommet à La Haye, à augmenter substantiellement leurs dépenses militaires, une «grande victoire» revendiquée par Donald Trump.

Dans le détail, les alliés avaient annoncé allouer «au moins 3,5% du PIB» à leurs dépenses militaires et 1,5% supplémentaire à la sécurité au sens large comme la «protection des infrastructures critiques» et la défense des «réseaux».

Des niveaux difficiles à atteindre, avaient alors prévenu plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier avait invoqué des «flexibilités» pour ne pas respecter les 5%, un objectif qu'il juge «déraisonnable».

Le président américain avait aussitôt tancé l'Espagne. (sda/ats/afp)

