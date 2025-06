Un bombardier furtif B-2 américain. Image: Imago

Trump est caché sur le B-2 et ça vous a sans doute échappé

Avez-vous, vous aussi, noté la ressemblance entre la découpe du bombardier américain B-2 engagé dans le ciel iranien et un certain dirigeant?

Ne lui dites pas qu’il a une gueule d’avion, il a déjà un melon gros comme ça. C’est en découvrant la «Une» du quotidien Libération de ce lundi que l’évidence est apparue: Donald Trump a le profil du B-2, le bombardier américain parti pilonner le site nucléaire iranien de Fordo dans la nuit de vendredi à samedi.

La une de Libération du 23 juin👇 image: capture d'écran

C’est frappant, non? La mèche en visière, le front abrupt, le nez droit, la bouche pincée, le menton fuyant y sont, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. La découpe franche, tout en angles et biseaux, de l’avion, sont une stylisation à la serpe du 47e président des Etats-Unis. Sur la photo, l’effet ombre chinoise du B-2, menace noire dans le bleu-gris du ciel, ajoute à l'allure martiale qu’aime à se donner le locataire de la Maison-Blanche en certaines circonstances.

Caricature que ce Trump en B-2, bien sûr, qui rappelle le trait des dessinateurs de presse croquant à l’envi ce personnage théâtral. On pense à Chappatte, dans Le Temps ou, comme ci-après, dans le New York Times, en 2017.👇

Dessin de Patrick Chappatte paru dans le New York Times le 26 janvier 2017. image: dr

Donald Trump a donné au futur avion de combat américain le nom de F-47, «47» comme la 47e présidence des Etats-Unis dont il est l’incarnation, s’est-on dit aussitôt. Mais ce numéro aurait très bien pu convenir au B-2, la mèche volante.