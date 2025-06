Trump dit qu'un accord a été trouvé avec la Chine

Cette ministre française dit «Bon vent» à Pornhub et Youporn

Il se fait flasher tous les jours pendant six mois: voici son amende

«Un accord avec la Chine a été trouvé, soumis à une approbation finale du président Xi et de moi-même», a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social, ajoutant que la relation entre les deux pays était «excellente». (jzs/afp)

Sacs plastiques payants: Migros et Coop se fâchent avec la concurrence

La Californie reste vent debout contre le «tyran» Trump

L'Etat de Californie a déposé mardi une requête d'urgence à un tribunal pour empêcher un autre déploiement de militaires dans les rues de Los Angeles, après la décision de Donald Trump d'envoyer dans la mégalopole des membres de la Garde nationale et des Marines.

«Déployer dans la rue des combattants entraînés pour la guerre est sans précédent et menace le fondement même de notre démocratie», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom, qui dénonce encore «des dommages réels et irréparables à la ville de Los Angeles, à ses habitants et à l'Etat de Californie».