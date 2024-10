Donald Trump aurait secrètement envoyé des tests Covid à Poutine

«Ce n'est que l'exemple le plus récent et le plus frappant de qui est Trump»

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Depuis un an, les proches des otages du Hamas se battent pour leur retour. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. L'escalade de la guerre avec le Hezbollah et l'Iran les relègue définitivement au second plan. Quels espoirs peuvent-ils encore avoir?

Einav Zangauker n'aurait jamais pensé se retrouver à la tête d'une manifestation. Et pour cause. Il y a un an, cette femme de 45 ans soutenait fidèlement le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais tout a volé en éclats quand Matan, le fils de cette mère célibataire, a été enlevé le 7 octobre au kibboutz Nir Oz dans la bande de Gaza. Son opinion a bien changé depuis lors: trois semaines avant l'anniversaire de l'attaque, cette femme mince aux yeux sombres s'est présentée au pupitre de la rue Begin à Tel Aviv devant des dizaines de milliers de manifestants, et a traité Netanyahou de «menteur» qui aurait pris son enfant en otage pour ses intérêts politiques. Elle a crié à son fils: