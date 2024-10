Ouragan Milton: Trump manipule les Américains qui vont mourir

Alors que Donald Trump n'a pas terminé de propager des mensonges au sujet de la reconstruction du pays après le passage d'Hélène, l'arrivée de Milton devrait encore compliquer les choses dans les jours qui viennent. D'autant que les rumeurs sont dévastatrices quand «des populations entières n'ont soudain plus accès aux médias traditionnels à cause des coupures de courant», expliquait encore mardi Juliette Kayyem, ancienne secrétaire adjointe au département de la Sécurité intérieure.

«J'espère que la Caroline du Nord comprendra qui leur a fait ça et pourquoi. Ce n'était en aucun cas un ouragan naturel. C'était un ouragan provoqué par l'homme. Il y a des gens très méchants qui veulent des terres et du pouvoir par tous les moyens»

Mais il y a pire et encore moins crédible. Pour une certaine frange du mouvement MAGA, la plus extrémiste, les ouragans qui frappent le sud du pays «ne sont pas naturels». Autrement dit, le gouvernement Biden fabriquerait des tempêtes de toutes pièces pour des raisons politiques.

La stratégie de campagne de Donald Trump peut se résumer en une phrase: faire croire aux citoyens américains que les Etats-Unis sont un véritable enfer sur terre, que lui seul peut sauver. Une technique qu'il applique à l'économie et à l'immigration, comme lorsqu'il maintient que les migrants de la ville de Springfield mangent les animaux domestiques des habitants. L'idée étant de créer une panique suffisamment grande pour que les électeurs comprennent que les démocrates ont transformé le pays en film catastrophe et dystopique.

La région de Tampa Bay, sur la côte ouest de la Floride, a raison de craindre le pire: Milton sera le premier ouragan à frapper directement cette zone métropolitaine, qui compte désormais 3,3 millions d’habitants, depuis les années 1920. Alors que sa petite sœur, Helene, n'a pas encore révélé tous ses cadavres, on nous promet déjà un deuxième service encore plus dévastateur, au point que les débris de l'ouragan précédent deviendront des projectifs extrêmement dangereux dès mercredi matin.

L'heure est grave. Des météorologues pleurent en direct à l'antenne et la maire de la ville de Tampa, piste d'atterrissage estimée de cet ouragan de catégorie 5 (sur 5), n'enfile plus de gants pour mettre en garde sa population:

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Depuis un an, les proches des otages du Hamas se battent pour leur retour. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. L'escalade de la guerre avec le Hezbollah et l'Iran les relègue définitivement au second plan. Quels espoirs peuvent-ils encore avoir?

Einav Zangauker n'aurait jamais pensé se retrouver à la tête d'une manifestation. Et pour cause. Il y a un an, cette femme de 45 ans soutenait fidèlement le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais tout a volé en éclats quand Matan, le fils de cette mère célibataire, a été enlevé le 7 octobre au kibboutz Nir Oz dans la bande de Gaza. Son opinion a bien changé depuis lors: trois semaines avant l'anniversaire de l'attaque, cette femme mince aux yeux sombres s'est présentée au pupitre de la rue Begin à Tel Aviv devant des dizaines de milliers de manifestants, et a traité Netanyahou de «menteur» qui aurait pris son enfant en otage pour ses intérêts politiques. Elle a crié à son fils: