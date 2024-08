Trump se lance dans la cryptomonnaie

Des documents publiés mi-août ont montré que Donald Trump détenait entre 1 et 5 millions de dollars d'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus importante au monde .

Donald Trump n'a fourni aucune précision quant à la teneur exacte du projet, appelé The DeFiant Ones. Deux de ses fils, Eric et Donald Jr, dirigeants du conglomérat familial Trump Organization, l'ont décrit, ces dernières semaines, comme de «l'immobilier numérique» .

Les démocrates ont raison de copier Donald Trump

Le parti qui a éjecté Joe Biden et couronné Kamala Harris déploie l'énergie et l'euphorie du miraculé. Une rage de vivre gorgée de tacles appuyés contre l'ennemi républicain et de discours d'une puissance qu'on ne lui connaissait plus. De quoi faire (presque) oublier 2008 et l'élection sans précédent d'un certain... Barack Obama. Suffisant?

Que diable se passe-t-il dans les couloirs, les esprits, les ventres et les meetings du parti démocrate? Depuis qu'ils ont (enfin) osé écarter leur très bon (mais périmé) président des Etats-Unis, à la suite d'une performance catastrophique lors du premier débat télévisé face à Donald Trump, on a l'impression d'avoir affaire à un adolescent heureux d'être en âge de prendre sa première cuite.