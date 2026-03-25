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Ces paris faits avant les annonces de Trump éveillent les soupçons

Un champ pétrolifère à San Ardo, en Californie. Lundi, les traders ont gagné beaucoup d&#039;argent en pariant sur la baisse des prix du pétrole.
Un champ pétrolifère à San Ardo, en Californie. Lundi, des traders ont gagné beaucoup d'argent en pariant sur la baisse des prix du pétrole.Image: Nic Coury / AP

Ils encaissent des millions grâce à Trump: les soupçons se multiplient

Quelqu'un était-il informé par avance, lundi matin, des intentions du président américain sur l'Iran? Des transactions financières mystérieuses interrogent.
25.03.2026, 11:5925.03.2026, 13:21
Renzo Ruf

Certains traders ont eu du flair. Lundi matin, entre 6h49 et 6h50, quelque 6200 contrats à terme sur le pétrole brut ont changé de mains. La valeur totale de ces paris s'est élevée à 580 millions de dollars, selon les calculs du Financial Times.

Quinze minutes plus tard, à 7h04, Donald Trump publiait sur son réseau Truth Social que des «conversations productives» avaient eu lieu ces derniers jours avec Téhéran en vue d'une résolution pacifique de la guerre contre l'Iran. Et le prix du pétrole a chuté, du moins provisoirement, de plus de 10%.

Des mouvements qui éveillent les soupçons

Les soupçons de délits d'initiés sont forts: certains traders semblent avoir su que Trump avait prévu une déclaration surprenante pour le lundi matin, et que les cours du pétrole en pâtiraient. Un trader anonyme a indiqué au Financial Times:

«C'est un volume inhabituellement élevé pour une journée sans risque d'événement»

En effet, aucun résultat trimestriel d'une grande entreprise n'avait été publié ce lundi, et la Réserve fédérale n'avait diffusé aucune nouvelle.

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Le journal économique a toutefois également recueilli l'avis d'un trader qui défend une opinion différente. Cette source a qualifié le volume des contrats de «pas excessivement élevé» et a évoqué un certain déséquilibre sur le marché, de nombreux investisseurs ayant récemment anticipé une hausse des cours du pétrole. Les conditions étaient donc réunies pour un investisseur désireux de réaliser rapidement des gains.

Le délit d'initié, qu'est-ce que c'est?
Le délit d'initié désigne le fait d'effectuer des transactions financières en exploitant des informations confidentielles et privilégiées non disponibles au grand public, par exemple en achetant ou en vendant des actifs avant qu'une annonce officielle ne fasse bouger les marchés. Cette pratique illégale fausse la concurrence et rompt l'égalité entre les investisseurs.

Des placements presque prémonitoires

Les contrats à terme sont réglementés par l'Etat aux Etats-Unis, et d'éventuelles opérations d'initiés pourraient donc faire l'objet d'une enquête. Il en va de même pour les marchés boursiers, qui ont également enregistré des fluctuations de cours inhabituelles lundi matin. Une explication possible: des transactions automatisées réagissant instantanément aux variations du marché énergétique.

Ces chiffres montrent qui profite vraiment de la guerre

La situation est différente pour les marchés de prédiction virtuels, du moins jusqu'à lundi. Ce jour-là, les deux principaux opérateurs américains, Kalshi et Polymarket, ont annoncé de nouvelles règles destinées à mettre un frein aux opérations d'initiés.

C'était une réaction directe à la menace du Parlement américain de restreindre massivement l'activité de ces plateformes. Un projet de loi prévoit, par exemple, l'interdiction des contrats à terme sur les événements sportifs.

Les nouvelles règles de Kalshi et Polymarket constituent toutefois indirectement un aveu de la part de ces plateformes que les opérations d'initiés n'étaient jusqu'ici pas suffisamment surveillées. C'est notamment dans le contexte d'événements de politique étrangère (la guerre contre l'Iran ou la chute du dictateur vénézuélien, par exemple) que les paris habilement placés se sont récemment multipliés.

Ainsi, le compte X Bubblemaps a signalé mardi un utilisateur de Polymarket ayant gagné environ 1 million de dollars grâce à ses pronostics au cours des deux dernières années. Cette personne avait notamment correctement anticipé que les Etats-Unis et Israël attaqueraient l'Iran le 28 février.

Une ambiguïté persistante

Un reporter de CNN a commenté qu'il y avait au moins lieu de soupçonner que cette personne soit un membre (haut placé) des forces armées américaines ou israéliennes. Polymarket a refusé de commenter. La Maison-Blanche, quant à elle, rejette catégoriquement le soupçon selon lequel des collaborateurs du président profiteraient financièrement de ses décisions.

Le gouvernement ne tolère pas les opérations d'initiés, et quiconque affirme le contraire agit de manière «irresponsable», a déclaré un porte-parole.

Il faut toutefois rappeler que le fils aîné du président a investi dans Polymarke et qu'il officie comme «conseiller stratégique» auprès de Kalshi.

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