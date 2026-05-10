Quatre morts dans l'explosion d'une mine de charbon en Colombie

Les accidents miniers sont fréquents en Colombie, comme ici en 2023. Image: AP

Quatre personnes sont mortes dans l'explosion d'une mine de charbon en Colombie, où plusieurs accidents similaires se sont déroulés récemment.

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Quatre personnes ont été tuées à la suite d'une explosion dans une mine de charbon, dans le centre de la Colombie, région où un accident similaire avait fait neuf morts il y a une semaine, ont indiqué dimanche les autorités.

Après avoir précédemment indiqué que les travailleurs avaient été bloqués à la suite d'une explosion survenue samedi, Jorge Emilio Rey, gouverneur de la région de Cundinamarca, dont la capitale est Bogotá, a déclaré sur X:

«Les quatre mineurs qui étaient restés bloqués dans la mine Las Quintas, dans la commune de Cucunubá, ont été retrouvés sans vie»

Les mineurs ont été piégés à environ 500 mètres de profondeur, selon les médias locaux. Les accidents sont fréquents dans cette région et sont généralement dus à une mauvaise ventilation dans les galeries, le plus souvent dans des exploitations illégales ou artisanales.

Lundi dernier, une explosion s'est produite dans une autre mine de charbon souterraine de la commune de Sutatausa (Cundinamarca), faisant neuf morts et six rescapés. Six autres travailleurs ont également perdu la vie en février à la suite d'une explosion dans une mine de charbon illégale à Guachetá, dans la même municipalité de Sutatausa. (btr/ats)