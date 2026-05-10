ciel couvert20°
DE | FR
burger
International
Faits divers

Colombie: quatre morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Quatre morts dans l'explosion d'une mine de charbon en Colombie

Army rescuers deploy at a coal mine after a deadly explosion in Cucunuba, Colombia, Thursday, April 20, 2023. (AP Photo/Ivan Valencia)
Les accidents miniers sont fréquents en Colombie, comme ici en 2023.Image: AP
Quatre personnes sont mortes dans l'explosion d'une mine de charbon en Colombie, où plusieurs accidents similaires se sont déroulés récemment.
10.05.2026, 16:2410.05.2026, 16:24

Quatre personnes ont été tuées à la suite d'une explosion dans une mine de charbon, dans le centre de la Colombie, région où un accident similaire avait fait neuf morts il y a une semaine, ont indiqué dimanche les autorités.

Après avoir précédemment indiqué que les travailleurs avaient été bloqués à la suite d'une explosion survenue samedi, Jorge Emilio Rey, gouverneur de la région de Cundinamarca, dont la capitale est Bogotá, a déclaré sur X:

«Les quatre mineurs qui étaient restés bloqués dans la mine Las Quintas, dans la commune de Cucunubá, ont été retrouvés sans vie»

Les mineurs ont été piégés à environ 500 mètres de profondeur, selon les médias locaux. Les accidents sont fréquents dans cette région et sont généralement dus à une mauvaise ventilation dans les galeries, le plus souvent dans des exploitations illégales ou artisanales.

Lundi dernier, une explosion s'est produite dans une autre mine de charbon souterraine de la commune de Sutatausa (Cundinamarca), faisant neuf morts et six rescapés. Six autres travailleurs ont également perdu la vie en février à la suite d'une explosion dans une mine de charbon illégale à Guachetá, dans la même municipalité de Sutatausa. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
5
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Les manifestations en Colombie
1 / 11
Les manifestations en Colombie
Des milliers de personnes manifestent depuis plus d'une semaine en Colombie.
source: sda / esteban felix
partager sur Facebookpartager sur X
Manifestation dans les rues colombiennes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Hantavirus sur un bateau: Un membre de l'équipage est suisse
La personne ne présente pas de symptôme et semble ne pas avoir été contaminée.
Un membre d'équipage suisse se trouve à bord du paquebot Hondius, touché par une épidémie d'hantavirus. Il ne présente aucun symptôme, mais est considéré comme un cas contact, a déclaré la directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à la radio alémanique SRF.
L’article