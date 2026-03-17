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++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

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Guerre en Iran: Israël annonce avoir éliminé deux puissants dignitaires

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
17.03.2026, 10:4217.03.2026, 10:52
Team watson
Team watson
  • Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran le samedi 28 février au matin. Les Etats-Unis ont annoncé y avoir également pris part, via des «opérations de combat majeures».
  • Dès samedi matin, l'Iran a riposté avec des tirs de missiles sur Israël et ses alliés, provoquant un embrasement dans les États arabes du Golfe.
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12:32
La guerre modifie l'ordre régional pas comme le souhaite Washington
Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré mardi que la guerre en cours contre les Etats-Unis et Israël allait modifier l'ordre régional, mais pas dans le sens souhaité par les Etats-Unis.

«L'ordre ici (au Moyen-Orient) va changer, mais ce ne sera pas un ordre où prévaudra la volonté des Etats-Unis», a affirmé M. Ghalibaf dans une interview vidéo diffusée par l'agence de presse Tasnim et d'autres médias. «Ce sera un ordre régional, autonome».

Le 28 février, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, tuant son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et déclenchant une guerre qui s'est étendue à tout le Moyen-Orient.

L'Iran a riposté en ciblant les intérêts israéliens et américains dans toute la région.
12:32
L'ONU parle d'actes équivalant à des déplacements forcés au Liban
L'ONU parle d'actes équivalant à des déplacements forcés avec les ordres d'évacuation au-delà du sud du Liban. Mardi à Genève, elle a à nouveau demandé des investigations rapides sur les frappes israéliennes qui ont tué des personnes qui ont fui leurs habitations.

Dans de nombreux cas, les bombardements israéliens ont ciblé des immeubles résidentiels entiers dans des zones densément peuplées. Elles provoquent «de graves inquiétudes» sur la conformité avec le droit international humanitaire (DIH), a affirmé à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

L'agence onusienne demande à nouveau des investigations rapides sur les circonstances des attaques israéliennes qui ont atteint des déplacés à Beyrouth. Si ces frappes peuvent être considérées comme délibérées contre des civils et des infrastructures civiles, elles constitueront un crime de guerre.
12:30
Le pétrole monte avec de nouvelles frappes au Moyen-Orient
Les cours du pétrole montent mardi, d'intenses frappes au Moyen-Orient, dont une nouvelle attaque contre une zone industrielle pétrolière aux Emirats arabes unis, se poursuivant au 18e jour de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Déjà touchée la veille, la zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte est des Emirats arabes unis a été visée par une nouvelle attaque de drones qui a provoqué un incendie.
12:29
Les prix du carburant grimpent encore, le gazole à 2,07 euros le litre en France
Les prix des carburants ont poursuivi leur ascension ces derniers jours, le gazole restant au-dessus de deux euros le litre et l'essence s'approchant de ce seuil, selon une moyenne calculée mardi par l'AFP et malgré des promesses de baisse de distributeurs.

Le gazole s'achète à 2,07 euros le litre en France, une moyenne arrêtée à 11h mardi sur quelque 9.500 stations-service, soit une progression de 1% comparé à lundi et un bond de plus de 20% (35 centimes le litre) depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février.
10:51
Tsahal dit avoir éliminé le général commandant la milice Bassidj
L'armée israélienne a déclaré mardi matin avoir éliminé dans une frappe à Téhéran le général Gholamréza Soleimani, commandant du Bassidj, milice de volontaires islamistes chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran.


Gholamréza Soleimani.

«Nous ciblons des éléments des Gardiens de la Révolution et de l'appareil répressif du régime», a déclaré l'armée, citant dans un communiqué son chef d'état-major.
10:35
Guerre en Iran: Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani
Après avoir visé Ali Larijani dans une frappe, Israël annonce avoir bel et bien tué le président le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran.

«Je viens d’être informé par le chef d’état-major que le secrétaire du Conseil national de sécurité Larijani a été éliminé», a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz.

8:44
De fortes explosions retentissent à Téhéran
De fortes explosions ont secoué la capitale iranienne mardi, a rapporté un journaliste de l'AFP, après une nuit de pluie et d'orages marquée par d'intenses déflagrations, au 18e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis.

Les explosions ont été entendues dans le centre de Téhéran, sans que l'on ne connaisse dans l'immédiat les sites qui ont été touchés.
8:42
Le Qatar intercepte une attaque de missile, explosions à Dubaï
Le Qatar a annoncé mardi avoir intercepté une attaque de missile, alors que l'Iran poursuit ses tirs de représailles sur les pays du Golfe en réaction aux frappes américano-israéliennes. Un journaliste de l'AFP a entendu plusieurs explosions à Doha mardi, au lendemain d'explosions similaires dans la capitale qatarie.



Le Qatar, comme plusieurs autres pays du Golfe, a été la cible de drones et de missiles ces derniers jours.« Le ministère de la Défense de l'État du Qatar annonce que les forces armées ont intercepté une attaque de missile visant l'État du Qatar», a-t-il indiqué mardi matin sur X.

À Dubaï, un journaliste de l'AFP a entendu trois explosions après qu'une alerte sur téléphone portable a averti les habitants de la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis de «se mettre immédiatement à l'abri» en raison de «menaces potentielles de missiles». L'Iran a tiré plus de 1900 missiles et drones sur les Émirats arabes unis, un nombre supérieur à celui de tout autre pays ciblé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
8:40
Les attaques se poursuivent aux Emirats, un mort à Abou Dhabi
Une personne a été tuée mardi par la chute de débris d'un missile intercepté à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles chez ses voisins du Golfe. «La chute de débris dans le quartier de Bani Yas, après l'interception d'un missile balistique par les défenses aériennes a entraîné la mort d'un ressortissant pakistanais», ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.

La veille, un ressortissant palestinien avait été tué en périphérie de la capitale émiratie lorsqu'un missile avait frappé sa voiture. Cela porte à huit le nombre de morts dans le pays depuis le début du conflit, dont six civils et deux militaires tués dans un accident d'hélicoptère.
8:39
Les Gardiens de la Révolution annoncent l'arrestation de 10 «espions étrangers»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi l'arrestation de dix «espions étrangers», au 18e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis.
«Dix mercenaires, des traîtres, ont été identifiés et arrêtés», a déclaré l'organe de renseignement des Gardiens dans la province du Khorassan Razavi (nord-ouest), a rapporté l'agence de presse ISNA, sans préciser leur nationalité.

Les Gardiens ont indiqué que quatre d'entre eux recueillaient des informations «sur des sites sensibles et des infrastructures économiques», tandis que les autres étaient liés à un g«roupe terroriste monarchiste».
8:38
Nouvelle attaque de drones sur une installation pétrolière
La zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte est des Emirats arabes unis, a été visée mardi par une nouvelle attaque de drones qui a provoqué un incendie, sans faire de blessés, selon les autorités locales. «Les équipes de la protection civile de l'Emirat sont immédiatement intervenues sur les lieux et poursuivent leurs efforts pour maîtriser la situation», ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.

L'installation, qui se trouve sur le golfe d'Oman, au-delà du détroit d'Ormuz, avait déjà été touchée la veille par une attaque de drone, poussant la compagnie nationale pétrolière Adnoc a suspendre ses chargements de brut sur le site, a dit lundi une source proche à l'AFP.

5:52
Des explosions retentissent à Doha et Dubaï
Plusieurs explosions ont retenti mardi matin à Dubaï, aux Emirats arabes unis, ainsi qu'à Doha, capitale du Qatar, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP sur place. Un bateau a été touché par un projectile dans le golfe d'Oman. Le ministère émirati de la défense a indiqué avoir intercepté une attaque de missile. A Dubaï, les explosions ont suivi une alerte sur les téléphones mobiles demandant aux habitants de «trouver refuge immédiatement» en raison de «menaces potentielles de missiles».



Dans le golfe d'Oman, non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, un bateau a été touché par un «projectile inconnu» alors qu'il était à l'ancre , a annoncé mardi l'agence maritime britannique UKMTO. Le navire, dont il n'a pas été précisé s'il s'agit d'un méthanier ou d'un pétrolier, n'a subi que des dégâts «mineurs» et aucune victime n'est à déplorer, a ajouté cette source.
5:51
Trois quartiers de Beyrouth bombardés par Israël
L'armée israélienne a bombardé tôt mardi trois quartiers de Beyrouth et pilonné des localités au sud Liban, a annoncé l'agence de presse officielle libanaise (ANI). Plus d'un million de personnes ont été déplacées à travers le pays depuis le début du conflit.

Selon l'ANI, des avions israéliens ont bombardé mardi les quartiers de Kafaat et Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale, et un raid aérien a visé un appartement d'un immeuble résidentiel de Doha Aramoun, également dans le sud de la capitale. L'ANI a par ailleurs fait état de «raids et de tirs d'artillerie contre des villes du sud à l'aube», sans davantage de précisons à ce stade.



Israël a confirmé mardi des frappes en disant, comme depuis le début du conflit, viser le Hezbollah, au lendemain de l'annonce du début d'«opérations terrestres limitées» contre le groupe pro-iranien dans le sud du pays.
5:50
Quatre morts dans une frappe sur une maison de Bagdad
Quatre personnes ont été tuées mardi avant l'aube dans des tirs de missiles sur une maison à Bagdad, ont annoncé deux responsables de sécurité. L'un d'eux a fait état de la mort de «deux conseillers iraniens» engagés aux côtés de groupes armés irakiens pro-iraniens. Cette frappe intervient peu après une attaque de drones et de roquettes contre l'ambassade américaine de Bagdad, dans la zone verte très sécurisée. Lundi soir déjà, une attaque similaire avait visé la représentation diplomatique, tandis qu'un drone était tombé sur un hôtel de luxe prisé des diplomates étrangers.

L'ambassade américaine a aussi été visée à deux reprises: d'abord quatre tirs de roquettes qui ont été abattus, puis une attaque de drones et de roquettes.
Mardi avant l'aube, un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne intercepter un projectile et un autre tomber sur la représentation diplomatique, avec une volute de fumée noire après une explosion.
5:49
Irak: attaque de drones et roquettes contre l'ambassade américaine
Une attaque de drones et de roquettes a visé tôt mardi l'ambassade américaine à Bagdad, a rapporté un responsable de sécurité. Une attaque similaire avait été menée quelques heures plus tôt. Un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne intercepter un projectile et un autre projectile tomber sur la représentation diplomatique, avec une volute de fumée noire après une explosion. Le responsable de sécurité a indiqué à l'AFP qu'«au moins un drone était tombé dans l'ambassade».

Une attaque aérienne visant une maison dans la capitale irakienne a par ailleurs fait au moins deux morts, ont indiqué des sources de la sécurité.
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