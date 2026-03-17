++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

Le Qatar a annoncé mardi avoir intercepté une attaque de missile, alors que l'Iran poursuit ses tirs de représailles sur les pays du Golfe en réaction aux frappes américano-israéliennes. Un journaliste de l'AFP a entendu plusieurs explosions à Doha mardi, au lendemain d'explosions similaires dans la capitale qatarie.Le Qatar, comme plusieurs autres pays du Golfe, a été la cible de drones et de missiles ces derniers jours.« Le ministère de la Défense de l'État du Qatar annonce que les forces armées ont intercepté une attaque de missile visant l'État du Qatar», a-t-il indiqué mardi matin sur X.À Dubaï, un journaliste de l'AFP a entendu trois explosions après qu'une alerte sur téléphone portable a averti les habitants de la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis de «se mettre immédiatement à l'abri» en raison de «menaces potentielles de missiles». L'Iran a tiré plus de 1900 missiles et drones sur les Émirats arabes unis, un nombre supérieur à celui de tout autre pays ciblé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.