++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré mardi que la guerre en cours contre les Etats-Unis et Israël allait modifier l'ordre régional, mais pas dans le sens souhaité par les Etats-Unis.
«L'ordre ici (au Moyen-Orient) va changer, mais ce ne sera pas un ordre où prévaudra la volonté des Etats-Unis», a affirmé M. Ghalibaf dans une interview vidéo diffusée par l'agence de presse Tasnim et d'autres médias. «Ce sera un ordre régional, autonome».
Le 28 février, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, tuant son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et déclenchant une guerre qui s'est étendue à tout le Moyen-Orient.
L'Iran a riposté en ciblant les intérêts israéliens et américains dans toute la région.
«L'ordre ici (au Moyen-Orient) va changer, mais ce ne sera pas un ordre où prévaudra la volonté des Etats-Unis», a affirmé M. Ghalibaf dans une interview vidéo diffusée par l'agence de presse Tasnim et d'autres médias. «Ce sera un ordre régional, autonome».
Le 28 février, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes contre l'Iran, tuant son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et déclenchant une guerre qui s'est étendue à tout le Moyen-Orient.
L'Iran a riposté en ciblant les intérêts israéliens et américains dans toute la région.