Le stratégique passage maritime est verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre. Keystone

Trump suggère de rebaptiser le détroit d'Ormuz «détroit Trump»

Donald Trump a proposé mercredi de renommer le détroit d'Ormuz en «détroit Trump» quelques jours après avoir signé un décret pour changer le nom du «lac Ontario», situé à la frontière canadienne, en «lac Amérique».

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«Maintenant que nous en avons le contrôle, devrions-nous rebaptiser le détroit d'Ormuz 'détroit Trump'?», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Ce stratégique passage maritime est verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran. (sda/ats/afp)