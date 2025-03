Qui est le nouveau héros des anti-Trump?

Le discours cinglant prononcé le 5 mars par le sénateur français Claude Malhuret contre Donald Trump est en train de devenir le symbole qu'il manquait, aux Etats-Unis, aux anti-Trump. Voici ce qu'il a dit et qui il est.

A 75 ans, le sénateur français Claude Malhuret est en train de devenir la figure de la résistance à Donald Trump à travers le monde. Son discours du 5 mars a des airs d’Appel du 18 Juin pour ceux qui, aux Etats-Unis surtout, attendaient une parole forte face à la toute-puissance affichée par le président américain et ses équipes.

«Washington est devenu la cour de Néron»

Le ton de son allocution de 8 minutes 30 prononcée ce jour-là est dans la veine de ses précédentes interventions à la tribune de la Chambre haute: cinglant et, pour ceux qui apprécient le personnage, jouissif. Claude Malhuret est un tailleur de costards hors pair. Tous les importants et demi-importants des révolutions en marche y passent: la gauche LFI, le Rassemblement national, les islamistes, les wokes, Vladimir Poutine, Xi Jinping et maintenant Donald Trump, aucun n’échappe à ses coups de ciseaux.

Le discours complet de Claude Malhuret Vidéo: watson

As de la formule, voici comment il pose le décor, le 5 mars, drapeau ukrainien au revers de sa veste:

«Washington est devenu la cour de Néron: un empereur incendiaire et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Dans le bureau ovale, le planqué du service militaire donnait des leçons de morale au héros de guerre.»

Chacun aura traduit: l’empereur incendiaire, c’est Donald Trump, le bouffon sous kétamine, c’est Elon Musk, le planqué du service militaire, à nouveau Donald Trump (qui s’était arrangé pour ne pas devoir faire la guerre du Vietnam), le héros de guerre, enfin, c’est Volodymyr Zelensky.

Aux yeux de Claude Malhuret, le président américain est manifestement un pauvre type. Extraits:

«Le message de Trump est que rien ne sert d’être son allié, puisqu’il ne vous défendra pas, qu’il vous imposera plus de droits de douane qu’à ses ennemis et vous menacera de s’emparer de vos territoires, tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent.»

Il ajoute:

«Le roi du deal est en train de montrer ce qu’est l’art du deal à plat-ventre»

Avant de lancer:

«Jamais dans l’Histoire, un président des Etats-Unis n’a capitulé devant l’ennemi, jamais aucun n’a soutenu un agresseur contre un allié, jamais aucun n’a piétiné la constitution américaine (…). Ce n’est pas une dérive illibérale, c’est un début de confiscation de la démocratie.»

«En un mois, Trump a fait plus de mal à l’Amérique qu’en quatre ans de sa dernière présidence»

«Nous étions en guerre contre un dictateur (Poutine), nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître (Trump)»

Assaisonnant son allocution de nombreuses références à la Seconde Guerre mondiale, aux alliances funestes scellées alors et aux mauvais choix des démocraties capitulardes, le sénateur Malhuret semble surtout s’adresser aux Américains, chez qui il espère un sursaut, tant les voix démocrates et républicaines opposées à Trump sont silencieuses en ce moment. «Dans l’Histoire américaine, les partisans de la liberté l’ont toujours emportée», conclut-il son discours, qui se voulait une réponse à l’humiliation infligée à Zelensky à la Maison-Blanche.

Effet viral

L’appel lancé par Claude trouve un écho viral aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, traditionnel et jusqu’ici très proche allié des Américains. Comme l’a relevé le Huffington Post, «parmi les comptes qui diffusent le discours en question, on retrouve par exemple le podcasteur américain Brian Krassenstein (qui affiche presque un million d’abonnés sur le réseau X) ou le député britannique Graham Stuart. Cet ancien ministre de Liz Truss et de Rishi Sunak salue un «discours tout à fait brillant sur l’Ukraine et sur ce que la trahison des Etats-Unis envers leurs alliés et les valeurs occidentales signifie pour nous et pour le monde».

Repérée par le journaliste français Philippe Corbé, une célèbre éditorialiste du New Yorker, Susan Glasser, applaudit et se désole en même temps:

«Discours puissant sur la trahison de Trump envers le monde démocratique. Ma question en regardant cela est la suivante: où est la version américaine? Pourquoi l'opposition américaine à Trump n'a-t-elle pas pu s'exprimer avec autant de clarté et de force?» Susan Glasser

L'ex-French Doctor

Avant d’être élu sénateur sur une ligne centriste, Claude Malhuret fut longtemps le maire de Vichy, dans l’Allier, la capitale de la collaboration sous l’occupation allemande, ce rappel historique, présent dans toutes les mémoires, pouvant expliquer son attachement répété à la démocratie. Mais le nom de Claude Malhuret reste attaché à Médecins sans frontières, la mythique ONG des «French Doctors» créée en 1971, dont il fut le secrétaire général.

Lui-même médecin, il est, avec Bernard Kouchner, l’ancien ministre français des Affaires étrangères, de cette génération qui donna naissance à la notion de «droit d’ingérence», symbole de cet Occident qui voulait faire le bien dans le tiers monde sans voir toujours qu’il servait aussi des intérêts très peu humanitaires, sans parler de l’accueil souvent hostile des régimes en place. Mais l’objectif n’en était pas moins de sauver, de soigner, de nourrir des populations en danger, à l’époque de la guerre froide, marquée par des famines et massacres en Afrique et un génocide au Cambodge.

Aujourd'hui l'allure d'un vieux médecin de campagne, Claude Malhuret a gardé de ses idéaux de jeunesse l'enseignement de certaines erreurs et une aversion pour les totalitarismes.