Un «espion» suisse s'est-il vraiment pendu en Iran?

Les médias iraniens ont rapporté mercredi l'affirmation selon laquelle une délégation de l'ambassade suisse et un médecin auraient examiné le corps en prison et confirmé qu'il s'agissait d'un suicide.

Ce suicide présumé a eu lieu début janvier dans la prison de Semnan, à près de 200 kilomètres à l'est de la capitale iranienne Téhéran. Les autorités iraniennes avaient alors annoncé qu'il s'agissait d'un espion. Dans un premier temps, il avait été dit qu'il avait été pris alors qu'il prélevait des échantillons de sol à proximité d'une base de lancement de missiles. Mais selon les médias iraniens, l'homme avait déjà été arrêté en octobre 2024. Et ce, lors d'une attaque aérienne israélienne contre des installations nucléaires iraniennes.

Caisses en libre-service: doutes sur les contrôles aléatoires à la Coop

Les contrôles aux caisses automatiques de la Coop se font plus fréquents qu'auparavant. Un lecteur de watson a été contrôlé pas moins de 18 fois d'affilée – et il a une théorie pour expliquer ce phénomène.

Stephan, lecteur de watson, est convaincu que Coop a modifié la programmation de ses caisses en libre-service l'automne dernier et que, depuis, les contrôles sont effectués méthodiquement – et non plus de manière aléatoire.